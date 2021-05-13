5 книг з крутими сюжетами, які триматимуть у напрузі до самого кінця

Напевно, усі полюбляють книги з несподіваними поворотами та динамічними подіями. Такі твори можна проковтнути буквально за один вечір і отримати масу яскравих емоцій.

Незвичні сюжети у цих книжках гарантують вам задоволення від чтива і здивують напругою. У цій добірці є книги і для дорослої аудиторії, і для підлітків. Якісь теми вперше розглядаються у сучасній літературі, решта – захоплює нестандартним поглядом і яскравим втіленням авторського задуму.

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Остап Українець. Дискордія.

Видавництво: Фабула, 2021



Цей роман – третій зі станіславського циклу – один із небагатьох і, мабуть, перший у сучасній літературі твір про маловивчений, неспокійний період української історії. Отже, наразі про весну народів – час, коли австрійська імперія пульсувала, вибухаючи повстаннями. Кожен намагався визначити власне місце у великій імперії, яка для багатьох була насправді чужа. Головний герой роману Іґнацій Камінський відсидів у віденській в’язниці і повернувся додому, у Станіслав. Він має певний авторитет серед місцевих революціонерів і активно долучається до дискусії між поляками й русинами – об’єднатися проти імперії чи кожному змагатися за своє. Однак, щастить йому на цій ниві не одразу.

Уривок з книги

"Переписавши з пам’яті свідчення хлопів, погукав через побігача двох дебелих парубків і наказав замкнути пана шляхтича в шпихлірі староства, самого ж побігача послав до пана Любомирського, щоб той виділив кількох міцних пахолків для перевезення небезпечного в’язня з наступною валкою до Відня. Ще до вечора всі справи були залагоджені, а найближчим часом Іґнація з пахолками мали посадити на купецьку валку до Острави, звідки йому лежала дорога до в’язниці. До Відня. Назад, звідки приїхав…"

Олена Стяжкіна. Смерть лева Сесіла мала сенс.

Видавництво: Видавництво Старого Лева, 2021



Цей роман про війну на Донбасі, історію кількох родин й окремих героїв, яких звела доля у Донецькому пологовому будинку в 1986 році. Загалом час не дуже важливий, і мова про 1990-ті, 2000-ні та 2014-й, який став переломним, розвівши героїв по різні боки барикад. Утім, магія тексту все об’єднує, перетворюючи незнайомців на гілки генеалогічного дерева – і вони врешті стають родиною, головна в якій – маленька дівчинка. А ще в романі безліч переходів: стоматолог стає воєнним хірургом, цап – сапером-собакою, боягузливий радянський чиновник набуває рис янгола-охоронця, продавчиня косметики перетворюється на інструктора зі снайперської стрільби. Що ж до Сесіла у назві книжки…

Думка авторки

"Якщо я б хотіла надбати читачів-анімалістів, то сказала б їм, що ця книжка не тільки про лева, а ще й про собаку, який у минулому був козлом, про кота, який певний час жив у психлікарні, та про кобилу, яка не могла розродитися… – пояснює авторка. – Якби я хотіла приманити читачів фентезі, то сказала б їм, що ця книжка про двох привидів, на яких заслуговують ті, хто ні в кого й ні в що не вірить. Якщо не ховатися за те, що у мене не виходить респектабельна презентація, й не шукати глупства, то я точно знаю, що хотіла написати книжку про перехід. Про його можливість, неочікуваність, спонтанність, запрограмованість, добровільність й примус, про застигання в процесі або про ривок, про різну швидкість й про іноді неймовірні результати. А ще про те, як зникає й вмирає російська, а українська постає скрізь й навіть там, де вона – смертельно небезпечний символ свободи".

Юлія Чернінька. Лицар Смарагдієвого Ордену. Дніпроленд.

Видавництво: КМ-Букс, 2021



Таких поворотів сюжету наша пригодницька література давно вже не знала, і третя книжка з серії історій про школяра Ярослава несподівано і яскраво це доводить. Адже зазвичай, коли йдеться про переміщення у просторі й часі, герої потрапляють або в минуле, або у майбутнє, натомість у паралельну реальність на кшталт цілого світу назвою Дніпроленд, як у цій книжці – таке, погодьмося не часто зустрінеш.

Тож через збій у міжсвітовій системі координат на перетині річок Дніпро і Тисорії утворився загадковий Портал, в якому стали пропадати, відповідно, мешканці Києва і Люмберна – казкового міста з попередніх книжок серії. Так, на початку цієї історії у потязі, що мчить просторами "паралельної" країни раптом опиняється сантехнік з нашого світу. А далі трапляються інші дива, адже згадані Київ з Люмберном частково синхронізовані, а отже, прокляття Інквізитора спрацювало, і чистильникам-смарагдіям тепер доведеться все частіше викидати з паралельного світу зайшлих гостей. І звісно, врятувати ситуацію може лише Лицар Смарагдієвого Ордену, знайомий з попередніх книжок котик Вовко-Славко, а ще – хрещений малого Ярослава, якій знає, як діяти.

Уривок з книги

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" – А яким чином можна завихоритися в Портал? – Перебуваючи на станції метрополітену "Дніпро". Оце нещодавно на ескалаторі закрутило якусь бабцю. Ледве виштовхали бідолашну назад. – То що ми повинні зробити? – Ярослав ніяк не міг второпати, що відбувається і яка його місія у цьому всьому безумстві. – Ми повинні закрити Портал. – Як? – Силою чотирьох стихій, а точніше – намагніченою стрілкою, яка міститься у світі Терра Інкогніта".

Йон Колфер. Артеміс Фаул. Книга 1.

Видавництво: Ранок, 2021



Минулорічна екранізація цієї історії, яка насправді складається з серії пригод головного героя, була не найкращою ідеєю в сенсі популяризації самої книжки. Зазвичай все було спрямовано на екшн, інакше, яке ж це кіно, натомість суть тут зовсім в іншому. Тут навіть "жанрової" магії небагато, бо мова про життя героя і здолання ним усіх труднощів на шляху до власного становлення – щось середнє між "Сімейкою Адамсів" і "Нікчемним Я".

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Річ у тім, що Артемісу Фаулу всього дванадцять років. Він вундеркінд, а можливо, навіть геній. Його улюблене заняття – розробляти підступні плани. Його сім'я – справжня легенда злочинного світу. За багато поколінь Фаули заробили купу грошей, мають статок і репутацію, але в кінці XX століття їх положення неабияк похитнулося. Батько Артеміса – між іншим, головний винуватець сімейного краху – зник у невідомому напрямку; мати з горя захворіла і не впізнає власного сина. Загалом, від колишньої величі сім'ї Фаул залишилося, прямо скажемо, не так вже й багато. Тому Артеміс сповнений рішучості виправити помилки батька і повернути родині втрачену славу і велич. Причому він має намір зробити це найбільш незвичайним способом, який тільки можна уявити.

Для досягнення мети Артемісу потрібно золото – і чимало. А де ще знайти золото, окрім як у чарівного народу? Тому юному спадкоємцю сім'ї Фаул доведеться ближче познайомитися з ельфами та лепреконами.

Ніл Ґейман. Зоряний пил.

Видавництво: КМ-Букс, 2021



У цій книжці відомий майстер паралельних реальностей зовсім інакший, оскільки дотримується традиційних правил жанру. З іншого боку, які можуть бути правила, якщо мова про Ґеймана? Тож не дивно, що й ідентифікують його "Зоряний пил", який був свого часу екранізований за участі Роберта Де Ніро і Мішель Пфайфер, по-різному. Іноді як казку для дорослих, майже завжди – як збірку історій. І в першому, і в другому випадку – не зовсім точно, оскільки казка має щасливий кінець, а фентезі – не завжди. Плюс дорослі, які займаються цілком пристойним, але зовсім не "казковим" сексом.

Що ж до зібрання історії, то всі вони складаються у спільну оповідь, мало не повість з романом в новелах. Хоча, за сюжетом, це сповнена іронії притча про пошуки справжнього кохання. Тут є і вікторіанська романтика, і куртуазний єдиноріг, і готичні чорно-білі примари... Причому таке враження, ніби наш світ розташований зовсім поряд з чарівним, паралельним, альтернативним: крок убік – і ти вже в старій добрій Англії. Не дивно, що книжка одразу стала бестселером.