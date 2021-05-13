Необычные сюжеты в этих книгах гарантируют вам удовольствие от чтива и удивят напряжением. В этой подборке есть книги и для взрослой аудитории, и для подростков. Какие-то темы впервые рассматриваются в современной литературе, остальные – захватывает нестандартным взглядом и ярким воплощением авторского замысла.

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Остап Украинец. Дискордия.

Издательство : Fabula, 2021 г.



Этот роман – третий из Станиславского цикла – одно из немногих и, пожалуй, первое в современной литературе произведение о малоизученном, беспокойном периоде украинской истории. Итак, пока о весне народов – время, когда австрийская империя пульсировала, взрываясь восстаниями. Каждый пытался определить свое место в великой империи , которая для многих была на самом деле чужая. Главный герой романа Игнаций Каминский отсидел в венской тюрьме и вернулся домой, в Станислав. Он имеет определенный авторитет среди местных революционеров и активно приобщается к дискуссии между поляками и русинами – объединиться против империи или каждому бороться за свое. Однако, везет ему на этом поприще не сразу.

Отрывок из книги

"Переписав из памяти показания мужиков, позвал через посыльного двух крепких парней и приказал запереть господина шляхтича в амбар староства, самого же посыльного послал к господину Любомирского, чтобы тот выделил нескольких крепких слуг для перевозки опасного узника с последующей валкой в ​​Вену. Еще до вечера все дела были улажены, а в ближайшее время Игнация с слугами должны были посадить на купеческий обоз к Остраве, откуда ему лежала дорога в тюрьму. В Вену. Назад, откуда приехал... "

Елена Стяжкина. Смерть льва Сесила имела смысл.

Издательство: Видавництво Старого Лева, 2021



Этот роман о войне на Донбассе, истории нескольких семей и отдельных героев, которых свела судьба в Донецком роддоме в 1986 году. В общем время не очень важно, и речь о 1990-х, 2000-х и 2014-й, который стал переломным, разведя героев по разные стороны баррикад. Впрочем, магия текста все объединяет, превращая незнакомцев в ветви генеалогического дерева – и они в конце становятся семьей, главная в которой – маленькая девочка. А еще в романе множество переходов : стоматолог становится военным хирургом, козел – сапером-собакой, трусливый советский чиновник приобретает черты ангела-хранителя, продавец косметики превращается в инструктора по снайперской стрельбе. Что касается Сесила в названии книги...

Мнение автора

"Если я бы хотела заполучить читателей-анималистов, то сказала бы им, что эта книга не только о льве, но и о собаке, которая в прошлом была козлом, про кота, который некоторое время жил в психбольнице, и о кобылу, которая не могла разродиться... - объясняет автор. – Если бы я хотела заманить читателей фэнтези, то сказала бы им, что эта книга о двух призраках, которых заслуживают те, кто ни в кого и ни во что не верит. Если не прятаться за то, что у меня не получается респектабельная презентация и не искать глупости, то я точно знаю, что хотела написать книгу о переходе. О его возможности, неожиданности, спонтанности, запрограммированности, добровольности и принуждении, о застывании в процессе или о рывке, о разной скорости и иногда невероятных результатах. А еще о том, как исчезает и умирает русский, а украинский возникает везде и даже там, где он – смертельно опасный символ свободы ".

Юлия Чернинька. Рыцарь Изумрудного Ордена. Днепроленд.

Издательство : КМ-Букс, 2021



Таких поворотов сюжета наша приключенческая литература давно уже не знала, и третья книга из серии историй о школьнике Ярославе неожиданно и ярко это доказывает. Ведь обычно, когда речь идет о перемещении в пространстве и времени, герои попадают или в прошлое, или в будущее, зато в параллельную реальность вроде всего мира под названием Днепроленд, как в этой книге – такое, согласитесь нечасто встретишь.

Поэтому из-за сбоя в межмировой системе координат на пересечении рек Днепр и Тисории образовался загадочный Портал, в котором стали пропадать, соответственно, жители Киева и Люмберна – сказочного города из предыдущих книг серии. Так, в начале этой истории в поезде, который мчится по просторам "параллельной" страны вдруг оказывается сантехник из нашего мира. А дальше происходят другие чудеса, ведь упомянутые Киев с Люмберном частично синхронизированы, а следовательно, проклятие Инквизитора сработало, и чистильщикам-изумрудникам теперь придется все чаще выбрасывать из параллельного мира пришлых гостей. И конечно, спасти ситуацию может только Рыцарь Изумрудного Ордена, знакомый из предыдущих книг котик Вовка-Славик, а еще – крестный малого Ярослава, которой знает, как действовать.

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Отрывок из книги

" – А каким образом можно закружится в Портал? – Находясь на станции метрополитена "Днепр". Вот недавно на эскалаторе закрутило какую бабку. Едва вытолкали бедную назад. – Так что мы должны сделать? – Ярослав не мог понять, что происходит и какая его миссия в этом всем безумии. – Мы должны закрыть Портал. – Как? – Силой четырех стихий, а точнее – намагниченной стрелкой, которая содержится в мире Терра Инкогнита ".

Джон Колфер. Артемис Фаул. Книга 1.

Издательство : Ранок, 2021



Прошлогодняя экранизация этой истории, которая на самом деле состоит из серии приключений главного героя, была не самой лучшей идеей в смысле популяризации самой книги. Обычно все было направлено на экшн, иначе, какое же это кино, но суть здесь совсем в другом. Здесь даже "жанровой" магии немного, потому что речь о жизни героя и преодолении им всех трудностей на пути к собственному становлению – нечто среднее между "Семейка Адамсов" и "Гадким Я" .

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Дело в том, что Артемису Фаулу всего двенадцать лет. Он вундеркинд, а возможно, даже гений. Его любимое занятие – разрабатывать коварные планы. Его семья – настоящая легенда преступного мира. За многие поколения Фаулы заработали кучу денег, имеют состояние и репутацию, но в конце XX века их положение сильно пошатнулось. Отец Артемис – между прочим, главный виновник семейного краха – исчез в неизвестном направлении; мать с горя заболела и не узнает собственного сына. В общем, от былого величия семьи Фаул осталось, прямо скажем, не так уж и много. Поэтому Артемис полон решимости исправить ошибки отца и вернуть семье утраченную славу и величие. Причем он намерен сделать это самым необычным способом, который только можно представить.

Для достижения цели Артемис нужно золото – и немало. А где еще найти золото, кроме как не у волшебного народа? Поэтому юному наследнику семьи Фаул придется поближе познакомиться с эльфами и лепреконами.

Нил Ґейман. Звездная пыль.

Издательство : КМ-Букс, 2021



В этой книге известный мастер параллельных реальностей совсем иной, поскольку придерживается традиционных правил жанра. С другой стороны, которые могут быть правила, если речь о Геймане? Неудивительно, что и идентифицируют его "Звездную пыль", которая была в свое время экранизирован с участием Роберта Де Ниро и Мишель Пфайфер, по-разному. Иногда как сказку для взрослых, почти всегда – как сборник историй. И в первом, и во втором случае – не совсем точно, поскольку сказка имеет счастливый конец, а фэнтези – не всегда. Плюс взрослые, занимающиеся вполне приличным, но совсем не "сказочным" сексом.