Предлагаем в ближайшее время испытать эти 6 способов дома, на работе или отдыхе. Они помогут вам чувствовать себя лучше и испытать удовольствие от жизни всего за 30 секунд или меньше, не прилагая особых усилий.
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Выпрямитесь
Работая в офисе или дома, мы и не замечаем, как сидим сгорбленными. Попробуйте только выпрямиться, свести вместе лопатки, потянуться вверх – настроение и самочувствие сразу станут лучше.
Сделать глубокий вдох и выдох
Ранее мы рассказывали о различных дыхательных практиках, которые станут вашим спасательным кругом в стрессовых ситуациях. Однако простой длинный, глубокий вдох и такой же выдох также могут вас успокоить и заставить чувствовать более умиротворенно.
Сделайте глубокий вдох и выдох / Фото Pexels
Поблагодарите
Прокрутите еще раз весь день в голове, за что вы можете быть благодарны себе и окружающим ? Вы хорошо позавтракали, в транспорте вам уступили место, подруга пожелала хорошего дня и тому подобное. В нашей жизни гораздо больше хорошего, чем кажется.
Подумайте о достижениях
Если прямо сейчас вам кажется, что вы топчетесь на месте, вспомните о своих даже самых маленьких достижениях за последний период. Запустили проект, помогли брату с домашним заданием, выбрали маме кофеварку, сделали несколько важных звонков. Обращая внимание на такие вещи, вы точно поднимете себе настроение.
Вспомните, чего вы достигли / Фото Pexels
Вспомните о родных
Недаром работники часто держат у себя на столе фото своих родных. Один взгляд на счастливую фотографию родителей, любимого или детей – и теплое ощущение расплывется по телу, сделав вас немного счастливее.
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Подумайте, чего НЕ произошло
Эта практика будет полезна, если день был крайне тяжелым и вам трудно вспомнить что-то положительное. Проговорите про себя, что сегодня все ваши родные здоровы, у вас нет проблем с квартирой / машиной, утреннее совещание прошло очень спокойно, вы не вылили на себя кофе и тому подобное.
Это могут быть различные моменты, в зависимости от обстоятельств, самое важное – осознать, что вам удалось избежать многих плохих вещей, а спокойствие – это уже счастье.