Мы собрали для вас 10 прекрасных фотографий, которые показывают, что такое отношения между братом и сестрой. Вы настоящий счастливчик, если у вас есть такой человек!
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Вот так я любил сестру, когда был маленьким
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Мне ампутировали ногу, поэтому мой брат пришел в больницу в костюме пирата
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Брат ежегодно дарит мне такую футболку
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Мы с братом стали дядями близнецов!
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Мама сфотографировала нас с братом. Это выглядит как "до – после"
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Сестра позвала меня на полумарафон...
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В последнее время мне очень плохо... И мой маленький братик решил уничтожить крохотную разсаду
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Младшая сестра тренируется рисовать ногти на старшем брате
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Мой младший брат сделал для меня гитару на день рождения
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Утренний сюрприз от брата. Вчера он случайно раздавил мои сладости. Это очень мило
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