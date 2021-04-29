Британскому школьнику лишь 12 лет, но он большую часть жизни не стрижет своих волос. Все ради благотворительности!

Берти Пилкингтон – необычный 12 летний британец, который сразу выделяется из толпы. Только взгляните на его невероятно длинные волосы. Такое редко когда увидишь!

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Когда я стал достаточно взрослым, чтобы начать стричься в парикмахерской, я не стал этого делать, – рассказывает Берти.

Однажды мальчик пересмотрел телевизионную передачу о детях, больных раком. В одном из репортажей рассказывали о маленькой девочке, которая полностью потеряла волосы через длительный курс химиотерапии. Парня серьезно шокировала эта история, поэтому он решил помочь таким детям.

Берти Пилкингтон / Фото Just Giving

По словам мамы мальчика, последний раз он стригся еще в 4-летнем возрасте. Но уже совсем скоро его ждет визит к парикмахеру.

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Берти собирается отдать все свои волосы, чтобы из него сделали натуральные парики для детей, которые в этом нуждаются.

Берти уже 8 лет не стригся / Фото Just Giving

Всем будет заниматься благотворительная организация Little Princess Trust. Стрижка уже запланирована на 13 мая 2021 года.

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"Знаете, это своеобразная обратная плата от тех, кому посчастливилось не заболеть раком", – объясняет свой поступок Берти Пилкингтон.