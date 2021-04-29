Американка не могла пригласить своих подружек на свадьбу. Поэтому она решилась на интересную авантюру – позвала только незнакомок. Что из этого вышло – дальше в материале.

После вынужденного переезда в другой штат невеста Алексис Коффи поняла, что все подружки не смогут посетить ее свадьбу: они живут в другом конце США. Девушка попыталась выкрутиться и пригласила совершенно незнакомых девушек, которые вообще не знали друг друга.

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Часто после свадьбы начинаешь постепенно удаляться от своих старых друзей. Вот я и подумала, а почему бы сразу не пригласить незнакомок? – рассказывает девушка.

Для того, чтобы найти себе подружек на свадьбу, Алексис воспользовалась специальным приложением для знакомств. Там она познакомилась с 5 девушками, которые с радостью согласились стать дружками невесты. Каждая из них должна была придумать собственный образ, чтобы все выглядело разнообразно.

Алексис и 5 незнакомок / Скриншот тікток lulunation44

"Я думаю, что это действительно замечательная идея. Познакомиться с новыми людьми, сделать их частью особого дня", – поделилась впечатлениями одна из незнакомок.

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Как рассказала Алексис, свадьба прошла просто идеально! Она продолжает общаться со своими новыми друзьями. Девушки сразу нашли общий язык.

Девушки на свадьбе / Скриншот тікток lulunation44

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"Мне показалось, что уже давным давно знакомы. Такое впечатление, будто дружим уже много лет", – вспоминает свою свадьбу Алексис Коффи.