Болгарка Гергана Пенчева – талантливая художница, которая превращает обычные бумажки в настоящие произведения искусства. Оцените ее работы – мы убеждены, что вы такого еще не видели!

Девушка занимается квиллингом – древним искусством, которое возникло в Китае еще в начале нашей эры. Гергана делает из небольших полосок бумаги объемные композиции. Они так интересно выглядят, что могут украсить любой дом.

Интересно Это не фото: художник рисует гиперреалистичные портреты аэрографом

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Девушка постоянно развивает свои умения, поэтому старается создавать совершенно разные композиции. Поэтому Гергана не ограничивается в какой-то одной тематике. Среди ее изделий можно увидеть как персонажей из мультиков, так и животных и даже бумажные версии стран.

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Только посмотрите, как Гергана удачно сочетает разные цвета. Вот так выглядит настоящая гармония!

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Девушка превратила хобби в свою основную работу. Хотя раньше она училась на инженера в местном университете в Варне.

Моя работа – это моя страсть. Я делаю свои композиции с помощью техники под названием квиллинг. Любой дизайн – от животных до цветов и имен – может стать уникальным подарком, который понравится вашему близкому человеку, – рассказывает Гергана.

Интересно 15 примеров очень неудачного макияжа, который вас развеселит: фото

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Больше работ талантливой художницы вы можете посмотреть на ее странице в инстаграме!