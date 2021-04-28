Девушка создает милые изделия из бумаги, которые вас удивят: фото
Болгарка Гергана Пенчева – талантливая художница, которая превращает обычные бумажки в настоящие произведения искусства. Оцените ее работы – мы убеждены, что вы такого еще не видели!
Источник:Bored Panda
Девушка занимается квиллингом – древним искусством, которое возникло в Китае еще в начале нашей эры. Гергана делает из небольших полосок бумаги объемные композиции. Они так интересно выглядят, что могут украсить любой дом.
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Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Девушка постоянно развивает свои умения, поэтому старается создавать совершенно разные композиции. Поэтому Гергана не ограничивается в какой-то одной тематике. Среди ее изделий можно увидеть как персонажей из мультиков, так и животных и даже бумажные версии стран.
Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Только посмотрите, как Гергана удачно сочетает разные цвета. Вот так выглядит настоящая гармония!
Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Девушка превратила хобби в свою основную работу. Хотя раньше она училась на инженера в местном университете в Варне.
Моя работа – это моя страсть. Я делаю свои композиции с помощью техники под названием квиллинг. Любой дизайн – от животных до цветов и имен – может стать уникальным подарком, который понравится вашему близкому человеку, – рассказывает Гергана.
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Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Фото Instagram paperliciousbg
Больше работ талантливой художницы вы можете посмотреть на ее странице в инстаграме!
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