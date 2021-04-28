Болгарка Гергана Пенчева – талановита мисткиня, яка перетворює звичайні папірці на справжні витвори мистецтва. Оцініть її роботи – ми переконані, що ви такого ще не бачили!

Дівчина займається квіллінгом – древнім мистецтвом, яке виникло у Китаї ще на початку нашої ери. Гергана формує із невеликих смужок паперу об’ємні композиції. Вони так цікаво виглядають, що можуть прикрасити будь-яку домівку.

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Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Дівчина постійно розвиває свої вміння, тому старається створювати зовсім різні композиції. Тому Гергана не обмежується якоюсь одною тематикою. Серед її виробів можна побачити як персонажів із мультиків, так і тваринок чи навіть паперові версії країн.

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Лише погляньте, як Гергана майстерно поєднує різні кольори. Ось так виглядає справжня гармонія!

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Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Дівчина перетворила таке хобі на свою основну роботу. Хоч раніше вона навчалася на інженера у місцевому університеті у Варні.

Моя робота – це моя пристрасть. Я роблю свої композиції за допомогою техніки під назвою квіллінг. Будь-який дизайн – від тваринок до квітів та імен – може стати унікальним подарунком, який сподобається вашій близькій людині, – розповідає Гергана.

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Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Фото Instagram paperliciousbg

Більше робіт талановитої мисткині ви можете переглянути на її сторінці в інстаграмі!