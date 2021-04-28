Это не фото: художник рисует гиперреалистичные портреты аэрографом
Американец Дрю Блэр создает свои картины с помощью специального прибора - аэрографа. Вам будет трудно найти кого-то лучше в жанре гиперреализма, чем этот художник, ведь его картины почти не отличить от реальных фото.
Источник:odditycentral
Талантливый художник из Южной Каролины Дрю Блэр впервые взялся за аэрограф еще во время учебы, раскрашивая на летних каникулах футболки. Позже он совершенствовал свои навыки, сотрудничая с несколькими рекламными агентствами как иллюстратор-фрилансер, создав множество реклам и постеров. И только после этого он по-настоящему заинтересовался фотореализмом.
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Дрю Блэр начал изучать теорию цвета, техники нанесения краски и разнообразные художественные приемы. Со временем он стал одним из лучших в своем деле, а его работы вызывают настоящий восторг. Художник изображает реалистичные портреты как различных знаменитостей, так и обычных людей и даже животных.
И хотя в творческих кругах к гиперреализма ставят по-разному, трудно не признать, что смотрятся такие работы просто потрясающе. Если присмотреться, то на картинах детально прорисованные не только маленькие морщины и волоски, но и текстура кожи, веснушки или родинки. Прямо как у настоящих людей.
Сейчас он передает свой опыт молодым художникам в художественной школе под названием School of Realism. Дрю Блэр верит, что рисование имеет терапевтический эффект и каждый может им овладеть:
Многие мои студенты – творческие люди, которые выбрали карьеру в других областях, таких как хирургия или столярное искусство. Однако сейчас они реализуют и свой творческий потенциал, получая от этого удовольствие. Вы никогда не будете слишком стары, чтобы учиться. Каждый может усовершенствоваться и стать лучшим художником,
– отмечает мужчина
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