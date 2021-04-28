Американец Дрю Блэр создает свои картины с помощью специального прибора - аэрографа. Вам будет трудно найти кого-то лучше в жанре гиперреализма, чем этот художник, ведь его картины почти не отличить от реальных фото.

Талантливый художник из Южной Каролины Дрю Блэр впервые взялся за аэрограф еще во время учебы, раскрашивая на летних каникулах футболки. Позже он совершенствовал свои навыки, сотрудничая с несколькими рекламными агентствами как иллюстратор-фрилансер, создав множество реклам и постеров. И только после этого он по-настоящему заинтересовался фотореализмом.

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Дрю Блэр начал изучать теорию цвета, техники нанесения краски и разнообразные художественные приемы. Со временем он стал одним из лучших в своем деле, а его работы вызывают настоящий восторг. Художник изображает реалистичные портреты как различных знаменитостей, так и обычных людей и даже животных.

И хотя в творческих кругах к гиперреализма ставят по-разному, трудно не признать, что смотрятся такие работы просто потрясающе. Если присмотреться, то на картинах детально прорисованные не только маленькие морщины и волоски, но и текстура кожи, веснушки или родинки. Прямо как у настоящих людей.

Сейчас он передает свой опыт молодым художникам в художественной школе под названием School of Realism. Дрю Блэр верит, что рисование имеет терапевтический эффект и каждый может им овладеть:

Многие мои студенты – творческие люди, которые выбрали карьеру в других областях, таких как хирургия или столярное искусство. Однако сейчас они реализуют и свой творческий потенциал, получая от этого удовольствие. Вы никогда не будете слишком стары, чтобы учиться. Каждый может усовершенствоваться и стать лучшим художником,

– отмечает мужчина