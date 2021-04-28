Похищение невесты и еще 10 свадебных традиций, от которых молодежь не в восторге
Свадьбу всегда сопровождают большое количество ритуалов, большинство из которых идут корнями в далекое прошлое. Однако времена меняются, и о некоторых традициях влюбленные пары и слышать не хотят.
Источник:boredpanda
Пользователь сервиса Quora поинтересовался у людей, от каких свадебных традиций они лучше бы отказались, планируя свадьбу, – и получил более 200 ответов. Некоторые ритуалы для людей абсолютно неприемлемы, другие – они хотят полностью изменить, ведь со временем их значение трансформировалось. Вот самые интересные ответы. А какие из этих традиций вам также кажутся слишком странными или устаревшими?
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1. Белые голуби
На многих свадьбах до сих пор считается, что голуби – символ вечной любви для молодоженов. Однако не все с этим согласны: "Голуби – домашние животные. Белых голубей специально разводят на свадьбу и выпускают в дикую природу, где они погибают. Эта традиция – жестокое обращение с животными", – рассказала пользовательница Christina Rauscher
Молодые отказывают от традиции выпускать белых голубей / Фото Unsplash
2. Сопровождение отца к алтарю
Некоторым кажется чрезвычайно трогательным момент, когда папа подводит свою дочь к ее будущему мужу, другие же видят в этом достаточно унизительный ритуал:
Я не люблю эту традицию из-за ее первоначального значения. Она еще со времен, когда женщина практически всю жизнь была "собственностью". Традиция означает, что отец отдает свою дочь (свое "имущество") ее мужу. Это просто ужасно, нет, спасибо,
– возмущается девушка
3. Бросать букет
Другая девушка призналась, что ее букет был ручной работы, изготовленный на заказ – очень хрупкая композиция из сухоцветов от мастерицы. Она заплатила за него 155 долларов, поэтому не хотела бы так просто бросать его в толпу девушек.
Не все девушки хотят бросать свадебный букеты / Фото Unsplash
4. "Горько!"
Попробуйте на свадьбе только посчитать, сколько раз за вечер молодые вынуждены целоваться при всех. А вот пользовательница Teri Barrons вспомнила свою свадьбу, на которой они с мужем целоваться только один раз, и вот почему:
Мы были голодные, хотели насладиться ужином. Мы не хотели целоваться с полными ртами еды, и не очень любим публичные проявления любви. Перед ужином мы предупредили всех, что поцелуемся один раз (и мы это сделали) и попросили гостей не просили нас о большем.
5. Белое платье
Все свадебные салоны переполнены платьями белого цвета, максимум – кремового. Ни одного отклонения от классики. Тогда как все больше девушек хотят чего-то более оригинального. Для одних такой роскошный белоснежный наряд – это просто непрактично: "Во-первых, это выглядит скучно. Во-вторых, вы тратите до смешного большую сумму денег на платье, которое, пожалуй, оденете лишь раз в жизни."
Девушки выбирают нечто более оригинальное, чем белое платье / Фото Unsplash
А пользовательница под ником Cherelle-Renée Childs увидела в этом глубокий смысл, ведь белый цвет символизирует целомудрие невесты:
Я считаю акцент на так называемой чистоте женщины странным и тревожным. Надеть платье другого цвета – это способ сказать, что моя сексуальная история – это моё личное дело,
– отметила девушка
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6. Большое количество гостей
У нас до сих пор заведено устраивать огромные гуляния на несколько сотен человек, приглашая всех соседей, знакомых и родственников, включая тех, которых вы никогда не видели. А все больше молодоженов мечтают об уютной семейной свадьбе, где будут только самые близкие люди:
Нет, я не приглашу на свадьбу людей, с которыми я не общалась месяцами. Я не приглашу всех своих родственников, которых я действительно не знаю. Я не буду приглашать старых друзей из школы, соседей, коллег и тому подобное. Свадьба для меня очень личное дело,
– категорически заявляет пользовательница
Многим нравится небольшая свадьба / Фото Unsplash
7. Девочка с цветами
Вы точно не один раз видели, как во время церемонии позади молодоженов идут девочки с корзинками, раскидывающий лепестки цветов. Мило, не правда ли? Впрочем, не для всех: "Не хочу, через оригинальное значение этой традиции. Насколько я понимаю, эта традиция означает плодородие для пары. А поскольку я никогда не хочу иметь детей, я точно откажусь от этой традиции"
8. Бросать подвязку невесты
Эта традиция считается мужским эквивалентом бросания букета для невесты. Эта часть свадьбы по душе далеко не всем парам по нескольким причинам:
Подвязка – это нижнее бельё, которое надо снимать уже после свадьбы, а не во время. К тому же, учитывая конкурентные инстинкты некоторых молодых мужчин, возможны травмы,
– смеется пользовательница
Снимать подвязку не всем кажется милой традицией / Фото Unsplash
9. Мальчишник
Холостяцкие вечеринки часто выглядят как "прощание со свободной жизнью" и последний холостяцкий вечер с друзьями и кучей алкоголя. Пользователь под ником Charles Johnson считает, что хоть холостяцкий вечер может и не выглядеть как в фильмах, в клубе со стриптизершами, однако он все равно не понимает этой традиции:
Я понимаю, что могу просто поужинать с близкими друзьями. Однако я хочу это делать это не из-за брака, а потому что они мои друзья. Кроме того, я лучше высплюсь перед свадьбой, а не буду до утра разговаривать с ребятами так, будто я отправляюсь на смертную казнь,
– признается парень
10. Резать свадебный торт
Грандиозные свадебные торты – это как отдельная отрасль кондитерского искусства. Однако не всем они по душе: "Я лучше бы поставила несколько тортов или пирожных на огромный фуршет, чтобы гости могли взять столько, сколько захотят", – говорит девушка.
Кексики вместо свадебного торта / Фото Unsplash
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11. Похищение невесты
На многих свадьбах до сих пор устраивают такое развлечение, похищая невесту, а ее муж с друзьями должны вернуть молодую. Такая традиция далеко не всем понятна, а некоторые даже считают ее варварской: "Это ужасная традиция, потому что люди, которые ее похищают, обычно просто потом сидят в баре и выпивают с невестой. Это очень неуважительно ко всем. Если бы я увидела, что кто-то собирается это сделать, я бы попыталась остановить такое "похищение", – рассказывает пользовательница.
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