Викрадення нареченої та ще 10 весільних традицій, від яких молодь не у захваті
Весілля завжди супроводжують велика кількість ритуалів, більшість з яких йдуть корінням у далеке минуле. Проте часи змінюються, і про деякі традиції закохані пари й чути не хочуть.
Джерело:boredpanda
Користувач сервісу Quora поцікавився у людей, від яких весільних традицій вони краще б відмовилися, плануючи власне весілля, – і отримав понад 200 відповідей. Деякі ритуали для людей абсолютно неприйнятні, інші – вони хочуть повністю змінити, адже з часом їх значення трансформувалось. Ось найцікавіші відповіді. А які із цих традицій вам також здаються занадто дивними чи застарілими?
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1. Білі голуби
На багатьох весіллях досі вважається, що голуби – символ вічного кохання для молодят. Проте не всі з цим погоджуються: "Голуби – домашні тварини. Білих голубів спеціально розводять на весілля і випускають у дику природу, де вони гинуть. Ця традиція – жорстоке поводження з тваринами", – розповіла користувачка Christina Rauscher
Молоді відмовляють від традиції випускати білих голубів / Фото Unsplash
2. Супровід тата до вівтаря
Декому здається надзвичайно зворушливим момент, коли тато підводить свою донечку до її майбутнього чоловіка, інші ж вбачають у цьому досить принизливий ритуал:
Я не люблю цю традицію через її первісне значення. Вона походить з часів, коли жінка практично все життя була "власністю". Традиція означає, що батько віддає свою дочку (своє "майно") її чоловікові. Це просто жахливо, ні, дякую,
– обурюється дівчина
3. Кидати букет
Інша дівчина зізналась, що її букет був ручної роботи, виготовлений на замовлення – дуже тендітна композиція із сухоцвітів від майстрині. Вона заплатила за нього 155 доларів, тому просто не хотіла б отак просто кидати його у натовп дівчат.
Не всі дівчата хочуть кидати весільний букети / Фото Unsplash
4."Гірко!"
Спробуйте на весіллі лише порахувати, скільки разів за вечір наречені змушені цілуватись при всіх. А ось користувачка Teri Barrons пригадала власне весілля, на якому вони з чоловіком цілуватись лише один раз, і ось чому:
Ми обоє були голодні, хотіли насолодитись вечерею. Ми не хотіли цілуватись із повними ротами їжі, і не дуже любимо публічні прояви любові. Перед вечерею ми попередили всіх, що поцілуємось один раз (і ми це зробили) і попросили гостей не просили нас про більше.
5. Біла сукня
Усі весільні салони переповнені сукня білого кольору, максимум – кремового. Жодного відхилення від класики. Тоді як все більше дівчат бажають чогось більш оригінального. Для одних такий розкішний білосніжний наряд – це просто непрактично: "По-перше, це виглядає нудно. По-друге, ви витрачаєте смішно високу суму грошей на сукню, яку, мабуть, одягнете лише раз у житті."
Дівчата обирають щось більше оригінальне за біл сукню / Фото Unsplash
А користувачка під ніком Cherelle-Renée Childs побачила у цьому глибший сенс, адже білий колір символізує цнотливість нареченої:
Я вважаю акцент на так званій чистоті жінки дивним і тривожним. Одягнути сукню іншого кольору – це спосіб сказати, що моя сексуальна історія – це моя особиста справа,
– зазначила дівчина
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6. Велика кількість гостей
У нас досі зведено влаштовувати величезні гуляння на кількасот осіб, запрошуючи усіх сусідів, знайомих і родичів, включаючи тих, яких ви ніколи не бачили. А все більше молодят мріють про затишне сімейне весілля, де будуть лише найближчі люди:
Ні, я не запрошу на весілля людей, з якими я не спілкувалася місяцями. Я не запрошу всіх своїх родичів, яких я насправді не знаю. Я не буду запрошувати старих друзів зі школи, сусідів, колег тощо. Весілля для мене дуже приватна справа,
– категорично заявляє користувачка
Багатьом до вподоби невелике весілля / Фото Unsplash
7. Дівчинка з квітами
Ви точно не один раз бачили, як під час церемонії позаду молодят йдуть дівчатка з кошиками, розкидуючи пелюстки квітів. Мило, чи не так? Втім, не для всіх: "Не хочу, через оригінальне значення цієї традиції. Наскільки я розумію, ця традиція означає родючість для пари. А оскільки я ніколи не хочу мати дітей, я точно відмовлюся від цієї традиції"
8. Кидати підв'язку нареченої
Ця традиція вважається чоловічим еквівалентом кидання букету для нареченої. Ця частина весілля до душі далеко не всім парам з кількох причин:
Підв’язка – це спідня білизна, яку треба знімати вже після весілля, а не під час. До того ж, з огляду на конкурентні інстинкти деяких молодих чоловіків, можливі травми,
– сміється користувачка
Знімати підв'язку не всім здається милою традицією / Фото Unsplash
9. Парубочий вечір
Парубоцькі вечірки часто виглядають як "прощання з вільним життям" та останній холостяцький вечір з друзями та купою алкоголю. Користувач під ніком Charles Johnson вважає, що хоч парубоцький вечір може й не виглядати як у фільмах, у клубі зі стриптизерками, проте він все одно не розуміє цієї традиції:
Я розумію, що можу просто повечеряти з близькими друзями. Проте я хочу це робити це через одруження, а тому що вони мої друзі. Крім того, я краще висплюсь перед весіллям, а не буду до ранку розмовляти з хлопцями так, ніби я відправляюсь на смертну кару,
– зізнається хлопець
10. Різати весільний торт
Грандіозні весільні торти – це як окрема галузь кондитерського мистецтва. Проте не всім вони до вподоби: "Я краще б поставила кілька тортів чи тістечок на величезний фуршет, щоб гості могли взяти стільки, скільки захочуть", – каже дівчина.
Кексики замість весільного торту / Фото Unsplash
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11. Викрадення нареченої
На багатьох весіллях досі влаштовують таку розвагу, викрадаючи наречену, а її чоловік з друзями повинні повернути молоду. Така традиція далеко не всім зрозуміла, а дехто навіть вважає її варварською: "Це жахлива традиція, тому що люди, які її викрадають, зазвичай просто потім сидять у барі й випивають з нареченою. Це дуже неповажно до всіх. Якби я побачила, що хтось збирається це зробити, я б намагалась зупинити таке "викрадення", – розповідає користувачка.
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