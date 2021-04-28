Каждый ребенок мечтает оказаться внутри любимого мультфильма или кино. Мечта этого 2-летнего мальчика, который обожает динозавров, осуществилась: мама превратила его детскую комнату в кусочек "Парка Юрского периода".

Джемма Симмонс – 33-летняя мать-одиночка из города Риджвелл, давно заметила увлечение ее сына, Грейсона, динозаврами. Она решила удивить его и превратила обычную серую детскую комнату в настоящую страну грез для малыша, полную удивительных животных и пейзажей.

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Чтобы полностью погрузить Греймоса в атмосферу того периода, она прежде всего нарисовала на потолке роскошное голубое небо с облаками, а на одну стену повесила большое яркое панно с изображением различных динозавров. Все остальные стены окрашены в темно-зеленый цвет – как в настоящих джунглях.

Панно с изображением динозавров / Фото Metro

Для создания еще большего антуража не хватало характерных деталей. Повсюду Эмма развесила листья папоротника, в одном углу поставила большой ящик, якобы для транспортировки динозавров, в другом – небольшую палатку, которая станет настоящим убежищем для 2-летнего мальчика. Кто в детстве не мечтал о палатке прямо в комнате? Эмма даже нашла постель на кровать мальчика с принтом динозавров!

У меня не было четкого плана, когда я начинала. Я покупала в Интернете те вещи, которые, как мне казалось, могли понравиться Грейсону,

– сказала Джемма о проекте

Эмма продумала все детали / Фото Metro

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На стенах теперь везде красуются головы динозавров и лампы в виде факелов, а на полу – коврик с отпечатками ног динозавров. Женщина занималась оформлением комнаты целый месяц и потратила на это около тысячи долларов. Большинство мебели и аксессуаров она покупала в таких онлайн-магазинах как Amazon, Ebay, Ikea, Etsy и The Range.

Я черпала вдохновение из множества разных мест. Объединив идеи, я увидела, что получилось что-то уникальное,

– рассказывает Эмма

Лампы в виде факелов / Фото Metro

Джемма держала свой проект в тайне, пока не закончила его. Только по завершении она показала сыну готовую комнату и сняла его взволнованную реакцию на видео. На кадрах видно, что мать старалась не зря и сюрприз удался – мальчик просто в восторге!

Это его первая настоящая отдельная спальня. Поэтому я хотела бы, чтобы у него была комната, которую он любит. Увидев его реакцию, я могу сказать, что достигла цели,

– признается женщина