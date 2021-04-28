Кожна дитина мріє опинитись всередині улюбленого мультфільму чи кіно. Мрія цього 2-річного хлопчика, який шаленіє від динозаврів, здійснилась: мама перетворила його дитячу кімнату на шматочок "Парку Юрського періоду".

Джемма Сімонс – 33-річна мати-одиначка з міста Ріджвелл, яка давно помітила захоплення її сина, Грейсона, динозаврами. Вона вирішила здивувати його і перетворила звичайну сіру дитячу кімнату на справжню країну мрій для малюка, повну дивовижних тварин та пейзажів.

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Щоб повністю занурити Греймоса в атмосферу того періоду, вона перш за все намалювала на стелі розкішне блакитне небо з хмарами, а на одну стіну повісила велике яскраве панно із зображенням різноманітних динозаврів. Усі інші стіни пофарбовані у темно-зелений колір – ніби у справжніх джунглях.

Панно із зображенням динозаврів / Фото Metro

Для створення ще більшого антуражу не вистачало характерних деталей. Повсюди Емма розвішала листя папороті, в одному кутку поставила великий ящик, ніби-то для транспортування динозаврів, в іншому – невеликий намет, який стане справжнім сховком для 2-річного хлопчика. Хто ж у дитинстві не мріяв про намет прямісінько у кімнаті? Емма навіть знайшла постіль на ліжко хлопчика з принтом динозаврів!

У мене не було чіткого плану, коли я починала. Я купувала в Інтернеті ті речі, які, як мені здавалось, могли сподобатись Грейсону",

– сказала Джемма про проєкт

Емма продумала усі деталі / Фото Metro

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На стінах тепер всюди красуються голови динозаврів та лампи у вигляді факелів, а на підлозі – килимок з відбитками ніг динозаврів. Жінка займалась оформленням кімнати цілий місяць і витратила на це майже тисячу доларів. Більшість меблів та аксесуарів вона купувала на таких онлайн-магазинах як Amazon, Ebay, Ikea, Etsy та The Range.

Я черпала натхнення з безлічі різних місць. Об'єднавши ідеї, я побачила, що вийшло щось унікальне,

– розповідає Емма

Лампи у вигляді факелів / Фото Metro

Джемма тримала свій проєкт у таємниці, аж поки не закінчила його. Лише по завершенню вони показала сину готову кімнату і зняла його схвильовану реакцію на відео. На кадрах видно, що мати старалась не дарма і сюрприз вдався – хлопчик просто у захваті!

Це його перша справжня окрема спальня. Тому я хотіла, щоб у нього була кімната, яку він любить. Побачивши його реакцію, я б сказала, що досягла мети,

– зізнається жінка