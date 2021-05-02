Ми зібрали для вас 10 прекрасних фотографій, які демонструють, що таке стосунки між братом та сестрою. Ви справжній щасливчик, якщо маєте таку людину!
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Ось так я любив сестру, коли був маленьким
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Мені ампутували ногу, тому мій брат прийшов у лікарню в костюмі пірата
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Брат кожного року дарує мені таку футболку
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Ми з братом стали дядьками близнюків!
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Мама сфотографувала нас з братом. Це виглядає як "до – після"
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Сестра покликала мене на напівмарафон...
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Останнім часом мені було дуже погано… І мій маленький братик вирішив знищити крихітну розсаду
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Молодша сестра тренується малювати нігті на старшому браті
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Мій молодший брат зробив для мене гітару на день народження
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Ранковий сюрприз від брата. Вчора він випадково роздавив мої солодощі. Це дуже мило
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