Подружитись із собою: 5 книг, які допоможуть вам більше дізнатись про себе

Щоб вирішити життєву проблему і розкрити себе по-новому, зовсім необов'язково читати величезні томи чи десятки книг. І 20 сторінок правильної книги можуть стати першим кроком до розуміння себе та відчуття щастя.

У 21 столітті важко зрозуміти, де нав'язані цінності й бажання, а де – наші справжні. Ці 5 книг допоможуть вам розкрити свою індивідуальність, побачити нові можливості, прагнення, про які раніше ви й не здогадувались, та приборкати свої емоції.

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Брене Браун, "Дари недосконалості. Як полюбити себе таким, який ти є"

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля

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Люди стають повністю щасливими не тоді, коли стають ідеальними, а коли визнають – вони аж зовсім не ідеальні. Така головна думка цієї книги. Дотепна оповідачка розповідає, чому ми зараз так прагнемо відповідати чиїмось очікуванням, відмовляємось від своїх талантів, ховаємось у шкаралупу, а нам здається, що усі навколо – начисто досконалі.

І вона ж допоможе вам зробити перший крок до прийняття своїх недоліків та розкриття позитивних рис. Авторка переконана, кожен може жити без фальші та прикидання, у гармонії, потрібно лише зазирнути глибше у себе.

Люсі Ірвінг, "Дихай. Як приборкати демонів"

Видавництво: Манн, Іванов і Фербер

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Заздрість, лінь, гнів і ще десятки інших емоцій – ці "демони" знайомі кожному і кожен себе за них картає. Проте авторка пропонує не лаяти себе за ці емоції, не намагатись їх позбутись, а подружитись з ними за допомогою творчості. Книга оформлена як блокнот із практичними завданнями, які потрібно буде виконати. Вам знадобиться тільки олівець та гумка. Так замість того, щоб забирати у вас енергію, демони стануть вам у пригоді!

Ларрі Сенн, "Ліфт настрою. Як керувати своїми почуттями та емоціями"

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля

Щодня ми проживаємо безліч емоцій, і наш настрій змінюється від найгіршого, коли усе дратує, до найкращого, коли ми літаємо на крилах щастя. Автор називає це "ліфтом настрою" і ставить питання: чи можна десь натиснути кнопочку і подовше залишатись там, на найвищій точці щастя й натхнення?

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У цій книзі він дає інструкцію, яка дозволить вам якомога швидше минати ті найнижчі поверхи тривоги й поганого настрою, і стрімголов злітати все вище – до поверхів, де панує гармонія та енергійність. Особливо ця книга підійте тим, хто помічає за собою постійні різкі перепади настрою.

Ірвін Ялом, "Вдивляючись у сонце. Долаючи страх смерті"

Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля

Ви, напевно, чули про знамениту книгу "Ліки від кохання" Ірвіна Ялома, якого називають живою легендою психоаналізу. Доктор Ялом легко й невимушено розповідає про випадки зі своєї лікарської практики, і такий формат підкорив мільйонів читачів у всьому світі.

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У цій книзі він змушує нас зазирнути до найпотаємнішого страху, властивий кожній людині, страху смерті. Молоді й старі, здорові й немічні, бідні й багаті – усі рано чи пізно починають боятись смерті. На прикладі власних пацієнтів автор з гумором та безпосередністю розповідає про причини боязні смерті, дає інструменти, які допоможуть без страху дивитись у майбутнє, прийняти свою смертність і насолоджуватись кожною хвилиною життя.

Дейл Карнегі "Як подолати неспокій і почати жити"

Видавництво: КМ-Букс

Фото КМ-Букс

Дейл Карнегі – відомий і поважний спеціаліст у сфері людських стосунків. У такому динамічному 21 столітті дуже важко встигати за всіма, а ще важче – не хвилюватись через це. У цьому бестселері автор дає практичні поради, які допоможуть справитись з тривогою, уникнути перевтоми, припинити хвилюватись через дрібниці та, зрештою, віднайти свою індивідуальність у цьому потоці інформації та людей навколо. Ви навчитесь черпати натхнення та енергію за будь-яких обставин.