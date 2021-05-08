В 21 веке трудно понять, где навязанные ценности и желания, а где – наши настоящие. Эти 5 книг помогут вам раскрыть свою индивидуальность, увидеть новые возможности, стремления, о которых раньше вы и не догадывались, и обуздать свои эмоции.

Читайте также: Половинки одного целого: 9 признаков того, что вы в созависимых отношениях

Брене Браун, "Дары несовершенства. Как полюбить себя таким, какой ты есть"

Издательство: Клуб Семейного Досуга

Фото Лавка Бабуин

Люди стают полностью счастливыми не тогда, когда становятся идеальными, а когда признают: они вовсе не идеальны. Такова главная мысль этой книги. Остроумная рассказчица рассказывает, почему мы сейчас так стремимся соответствовать чьим-то ожиданиям, отказываемся от своих талантов, прячемся в скорлупу, а нам кажется, что все вокруг – начисто совершенны.

И она же поможет вам сделать первый шаг к принятию своих недостатков и раскрытию положительных черт. Автор убеждена, каждый может жить без фальши и притворства, в гармонии, нужно только заглянуть глубже в себя.

Люси Ирвинг, "Дыши. Как приручить демонов"

Издательство: Манн, Иванов и Фербер

Фото Strodo

Зависть, лень, гнев и еще десятки других эмоций – эти "демоны" знакомые каждому и каждый себя за них корит. Однако автор предлагает не ругать себя за эти эмоции, не пытаться от них избавиться, а подружиться с ними с помощью творчества. Книга оформлена как блокнот с практическими задачами, которые нужно будет выполнить. Вам понадобится только карандаш и резинка. Так вместо того, чтобы забирать у вас энергию, демоны вам пригодятся!

Ларри Сенн, "Лифт настроения. Как управлять своими чувствами и эмоциями"

Издательство: Клуб Семейного Досуга

Ежедневно мы проживаем множество эмоций, и наше настроение меняется от плохого, когда все раздражает, к лучшему, когда мы летаем на крыльях счастья. Автор называет это "лифтом настроения" и ставит вопрос: можно ли где-то нажать кнопочку и подольше оставаться там, на самой высокой точке счастья и вдохновения?

Фото Наш Формат

В этой книге он дает инструкцию, которая позволит вам как можно скорее миновать те низкие этажи тревоги и плохого настроения и сломя голову взлететь все выше – до этажей, где царит гармония и энергичность. Особенно эта книга подойдет тем, кто замечает за собой постоянные резкие перепады настроения.

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO

Ирвин Ялом, "Вглядываясь в солнце. Преодолевая страх смерти"

Издательство: Клуб Семейного Досуга

Вы, наверное, слышали о знаменитой книге "Лекарство от любви" Ирвина Ялома, которого называют живой легендой психоанализа. Доктор Ялом легко и непринужденно рассказывает о случаях из своей врачебной практики, и такой формат покорил миллионов читателей во всем мире.

Фото Наш Формат

В этой книге он заставляет нас заглянуть к самому сокровенному страху, присущему каждому человеку, страху смерти. Молодые и старые, здоровые и немощные, бедные и богатые – все рано или поздно начинают бояться смерти. На примере собственных пациентов автор с юмором и непосредственностью рассказывает о причинах боязни смерти, дает инструменты, которые помогут без страха смотреть в будущее, принять свою смертность и наслаждаться каждой минутой жизни.

Дейл Карнеги "Как преодолеть беспокойство и начать жить"

Издательство: КМ-Букс

Фото КМ-Букс