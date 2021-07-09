5 яскравих книг, які можна прочитати за вихідні: цікава добірка

Не всім до душі тижнями читати величезні романи, а в когось і часу на це немає. На щастя, існує багато невеличких, але дуже захопливих історій, які ви легко проковтнете буквально за кілька вечорів на вихідних.

Книги можуть збурювати уяву і затягувати не гірше за найдинамічніших серіали. Пропонуємо цими вихідними разом насолодитись однією із книг з нашої добірки. Тут і бурхливе кохання, і мотиваційна історія успіху сильної жінки, і перші підліткові переживання і навіть продовження культової книги, про яку ви точно чули, а можливо, навіть читали.

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Саллі Руні. Нормальні люди

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Чуттєва і така правдива історія про сучасні романтичні стосунки підкорила вже не одне серце. Маріанна так Конелл вчаться в одній школі, проте походять із зовсім різних родин. Мати хлопця – проста прибиральниця, дівчина ж має дуже заможних батьків. Між товариським Конеллом і замкнутою Маріанною виникають непереборні почуття, проте будувати стосунки їм вкрай важко.

Фото Видавництво Старого Лева

Вони то розходяться, вирішивши, що не можуть бути разом, то знову тягнуться одне до одного. Але в будь-якому разі їх почуття не залишать вас байдужими, ви палко вболіватимете за цю пару – переконайтесь у цьому самі.

Книга так сподобалась читачам, що на її основі навіть зняли однойменний серіал, який також став шалено популярним.

Саяка Мурата. Дівчина з крамнички

Видавництво: Vivat

Дивакувата Кейко, яка часто пропадає у власних мріях, зовсім не прагне до "успішного успіху". Натомість 36-річна жінка знайшла себе у роботі простою касиркою у магазині і почувається цілком щасливою. От тільки родина та знайомі не розуміють, як можна бути задоволеною на такі роботі, без чоловіка і кар'єри?

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Коли ж у жінки з'являється коханий, всі сподіваються: ну ось, він наставить її на шлях істинний. Проте чи потрібно це Кейко, чи мусить вона пересилювати себе заради очікувань інших? Ця коротка історія здатна викликати цілу гаму емоцій – від сміху до глибокого замислення!

Мей Маск. Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху

Видавництво: Vivat

Мама Ілона Маска відома не лише тим, що виростила Ілона Маска. Історія життя цієї жінки – бурхлива і захоплива, а дізнатись про неї найкраще з її автобіографічної книги.

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Матір-одиначка відчайдушно боролась за те, щоб дати гідне життя своїм трьом дітям. Важкою і наполегливою працею Мей Маск переборола зайву вагу, ейджизм та не лише стала успішним дієтологом, а й знайшла себе у модельному бізнесі

Чарівній Мей Маск вже 70, а вона продовжує надихати безліч людей і говорити до них своєю мудрістю зі сторінок цієї книги.

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Марк Леві. Така, як ти

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля

Часом нам потрібні легкі любовні історії, у яких можна розчинитись і забути про всі побутові проблеми. "Така, як ти" – це саме так книга.

Фото Наш Формат

Усі події у книзі розвиваються на фоні атмосферного Нью-Йорку, в одному звичайному будиночку, на перший погляд, зовсім непримітному. Проте є у ньому одна родзинка – механічний ліфт, який приводить у дію новий ліфтер Санджай. Саме цей ліфт може перенести хлопця на 9 поверх – у квартиру Хлої. Дівчина й не здогадується, хто ж він насправді – цей загадковий ліфтер.

8 поверхів, несподівані повороти подій і маленька таємниця – усе що треба для милої й трохи наївної історії кохання, яка розтопить ваше серце

Рей Бредбері. Літо, прощавай

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Видавництво: Навчальна книга Богдан

Якщо вам припало до душі культове "Кульбабове вино", то ви просто зобов'язані прочитати продовження цієї відомої історії. Автор створив повноцінний роман з колишніми героями, даючи можливість читачам знову спостерігати за пригодами Дуґласа Сполдінґа.

Фото Книгарня Є

Прихопіть книгу із собою на пікнік на природі або вмостіться у зручному гамаку під деревами та поринайте у протистояння молодості й старості, яскравого літа і тихої осені, які постають у цьому романі.