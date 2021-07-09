Книги могут будоражить воображение и затягивать не хуже динамичных сериалов. Предлагаем на этих выходные вместе насладиться одной из книг по нашей подборки. Здесь и бурная любовь, и мотивационная история успеха сильной женщины, и первые подростковые переживания, и даже продолжение культовой книги, о которой вы точно слышали, а возможно, даже читали.

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Салли Руни. Н ормальные люди

Издательство : Видавництво Старого Лева

Чувственная и такая правдивая история о современных романтических отношениях покорила уже не одно сердце. Марианна и Конелли учатся в одной школе, но походят из совершенно разных семей. Мать парня – простая уборщица, у девушки же очень состоятельные родители. Между общительным Конелли и замкнутой Марианной возникают непреодолимые чувства, однако строить отношения им крайне трудно.

Фото Видавництво Старого Лева

Они то расходятся, решив, что не могут быть вместе, то снова тянутся друг к другу. Но в любом случае их чувства не оставят вас равнодушными, вы будете горячо болеть за эту пару – убедитесь в этом сами.

Книга так понравилась читателям, что на ее основе даже сняли одноименный сериал , который также стал безумно популярным.

Саяка Мурата. Девушка из магазина

Издательство : Vivat

Странная Кейко, которая часто пропадает в собственных мечтах, совсем не стремится к "успешному успеху". Зато 36-летняя женщина нашла себя в работе простой кассиршей в магазине и чувствует себя вполне счастливой. Вот только семья и знакомые не понимают, как можно быть довольной на такой работе, без мужа и карьеры?

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Когда у женщины появляется любимый, все надеются: ну вот, он то наставит ее на путь истинный. Однако нужно ли это Кейко, должна ли она пересиливать себя ради ожиданий других? Эта короткая история способна вызвать целую гамму эмоций – от смеха до глубокой задумчивость!

Мэй Маск. Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни

Издательство : Vivat

Мама Илона Маска известна не только тем, что вырастила Илона Маска. История жизни этой женщины – бурная и увлекательная , а узнать о ней лучше всего из ее автобиографической книги.

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Мать-одиночка отчаянно боролась за то, чтобы дать достойную жизнь своим трем детям. Тяжелой и упорной работой Мэй Маск преодолела лишний вес, эйджизм и не только стала успешным диетологом , но и нашла себя в модельном бизнесе

Волшебной Мэй Маск уже 70, а она продолжает вдохновлять множество людей и говорить с ними своей мудростью со страниц этой книги.

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Марк Леви. Не такая, как все

Издательство: Клуб Семейного Досуга

Иногда нам нужны легкие любовные истории, в которых можно раствориться и забыть обо всех бытовых проблемах. "Не такая, как все" – это именно такая книга.

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Все события в книге развиваются на фоне атмосферного Нью-Йорке, в одном обычном домике, на первый взгляд, совсем неприметном. Однако есть в нем одна изюминка – механический лифт, который приводит в действие новый лифтер Санджай. Именно этот лифт может перенести парня на 9 этаж – в квартиру Хлои. Девушка и не догадывается, кто же на самом деле этот загадочный лифтер.

8 этажей, неожиданные повороты событий и маленькая тайна – все что нужно для милой и немного наивной истории любви, которая растопит ваше сердце

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Рэй Брэдбери. Лето, прощай

Издательство : Учебная книга Богдан

Если вам пришлось по душе культовое "Вино из одуванчиков", то вы просто обязаны прочитать продолжение этой известной истории. Автор создал полноценный роман со знакомыми героями , давая возможность читателям снова наблюдать за приключениями Дугласа Сполдинга.

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