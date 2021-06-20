Эти фильмы уже о танцах уже давно стали любимцами публики. Они наполнены головокружительными танцевальными номерами, элегантными профессиональными движениями, страстными парными танцами, тренировками и, конечно же, историями любви. Просматривая все эти фильмы, легко и не заметить, как вы сами пойдете в пляс!
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Давайте потанцуем, 2004
Обычный юрист Джон Кларк уже давно устал от рутины и однообразной жизни. Однажды, проходя мимо танцевальной школы, он замечает в окне прекрасную женщину. Удивляясь самому себе, он записывается на уроки танцев – и начинает заново чувствовать вкусы жизни. История не только о любви, но и о поисках счастья и ситуации, когда совершенно чужие люди могут неожиданно изменить наше отношение к миру.
Бурлеск, 2010
Оригинальный фильм, в котором блестяще дебютировала знаменитая певица Кристина Агилера. Много блеска, перьев, жемчуга, откровенных и очень дорогих нарядов, смелых выступлений на сцене клуба – все это создает чрезвычайно эстетичный фон для главного сюжета.
История крутится вокруг провинциальной девушки Али, приехавшей в Лос-Анджелес строить карьеру певицы. Случайно ей удалось найти работу в кабаре, и она проходит трудный путь от обычной официантки к звезде клуба, которая должна спасти знаменитое заведение от краха.
Держи ритм, 2006
Антонио Бандерас в роли требовательного и очень харизматичного танцора – ну что может быть лучше? Пьер Делейни, который профессионально преподает танцы на Манхэттене, приезжает в обычную общеобразовательную школу, чтобы справиться с самым плохим классом в школе. Хулиганам не слишком нравится классический стиль танца, ведь они сторонники хип-хопа. Но мужчина здесь, чтобы доказать: дисциплина и прямая спина – не только о танцах, но и о личном росте. Удастся ли развязным подросткам и строгому учителю найти компромисс и поразить всех?
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Лапочка, 2003
22-летняя Хани Дэниелс занимается хип-хопом, мечтает создавать хореографии для клипов известных исполнителей и иметь собственную школу танцев для детей из бедных районов. Однако пока она только работает барменом.
Все меняется, когда Хани случайно попадает на съемки клипа к известному режиссеру. Она получает работу мечты, а открытие желаемой школы уже не за горами. Если бы не сложный ультиматум, который ей однажды ставит режиссер. Хане может потерять работу, а о школе можно и забыть. Какой же выбор она сделает?
Грязные танцы, 1987
И куда же без культовой ленты с секс-символом своего времени Патриком Суэйзи и прекрасной Дженнифер Грей? Малобюджетный фильм завоевал расположение миллионов зрителей и не сдает своих позиций и сегодня.
Летом в горный пансионат приезжает Фрэнсис – девушка из очень богатой семьи, вся жизнь которой распланирована до мелочей: изучение экономики, престижная работа, успешный муж. Вот только влюбляется девушка в худшего избранника по мнению ее родителей – танцора Джонни. Он просит девушку заменить его партнершу по танцам, и во время уроков не только открывается талант Фрэнсис, но и зарождается запретная любовь...
Лак для волос, 2007
Завершим наш список увлекательной комедией с прекрасным актерским составом, которая идеально подойдет для семейного просмотра.
Трейси живет в небогатой семье и учится в обычной школе, но каждый день после уроков она включает на телевизоре любимое танцевальное шоу и спешит убежать в мир грез. Несмотря на полную фигуру, она хочет профессионально танцевать и вырваться на большую сцену, но проваливает все прослушивания. Трейси не опускает руки и таки попадает на телевидение. Однако не все так просто и жизнь подготовила девушке немало препятствий.