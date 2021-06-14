Пользовательница TikTok ответила на вопрос в соцсети: "Что звучит совершенно неправдоподобно в ваших отношениях, но является правдой?". Она рассказала, что в день свадьбы они с женихом сделали настоящее открытие об их отношениях: между ее подростковыми письмами и его татуировками есть много общего.

Читайте также: Визитная карточка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc

Оказывается, 10 лет назад среди подруг девушки было очень популярно писать письма будущему мужу:

Когда мне было 15 или 16, некоторые девушки в моей церкви писали любовные письма своим будущим мужьям, и я подумала, что это крутая идея, я тоже так хочу,

– вспоминает девушка

Она написала 2 романтических письма, сложила их в блокнот и забыла о них на долгие годы.

Перед свадьбой она случайно наткнулась на эти послания и решила, что будет очень романтично подарить их своему жениху. Когда тот прочитал его, то был просто поражен. В одном из писем девушка процитировала стихотворение, однако никак не могла вспомнить, откуда оно:

Оказалось, что это был библейский стих из книги пророка Наума: седьмой стих первой главы. А у моего мужа на руке татуировка "1:7". Он сделал его в тот самый год, когда я написала письмо,

– рассказывает пораженная девушка

Девушка только на свадьбе узнала о значении тату своего жениха / TikTok Mrs. Younks

Видео стало вирусным – его посмотрели более 2,6 миллиона пользователей. Большинство были удивлены таким совпадением.

"Если это не судьба в чистом виде, то я не знаю, что это"

"Я не религиозная, но это очень странно"

Однако некоторые настроены скептически относительно таких совпадений:

"Ты что, только перед свадьбой увидела, что у него тату на руке?"