Користувачка TikTok відповіла на запитання у соцмережі: "Що звучить абсолютно неправдоподібно у ваших стосунках, але є правдою?". Вона розповіла, що у день весілля вони з нареченим зробили справжнє відкриття про їх стосунки: між її підлітковими листами і його татуюваннями є багато спільного.

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Виявляється, 10 років тому серед подруг дівчини було дуже популярно писати листи майбутньому чоловіку:

Коли мені було 15 або 16, деякі дівчата в моїй церкві писали любовні листи своїм майбутнім чоловікам, і я подумала, що це крута ідея, я теж так хочу,

– згадує дівчина

Вона написала 2 романтичних листи, склала їх у блокнот і забула про них на довгі роки.

Перед весіллям вона випадкова натрапила на ці послання і вирішила, що буде дуже романтично подарувати їх своєму нареченому. Коли той прочитав їх, то був просто вражений. В одному з листів дівчина процитувала вірш, проте ніяк не могла пригадати, звідки він:

Виявилось, що це був біблійний вірш з книги пророка Наума: сьомий вірш першого розділу. А у мого чоловіка на руці татуювання "1:7". Він зробив його у той самий рік, коли я написала листа,

– розповідає вражена дівчина

Дівчина лише на весілля дізналась про значення тату свого нареченого / TikTok Mrs. Younks

Відео стало вірусним – його переглянуло понад 2,6 мільйона користувачів. Більшість були здивовані таким збігом.

"Якщо це не доля у чистому вигляді, то я не знаю, що це"

"Я не релігійна, але це дуже дивно"

Проте деякі налаштовані досить скептично щодо таких збігів:

"Ти що, тільки перед весіллям побачила, що у нього тату на руці?"

Повне відео можна переглянути тут: