Свое название Совиньон Блан получил от французских слов sauvage, что в переводе означает "дикарь", vign – "лоза" и blanc – "белый". Исторической родиной сорта является французский регион Бордо, но своим его считают и в Долине Луары. Из него производят почти все виды вин: от сухих до десертных. Однако наибольшую распространенность получили именно сухие вина с высокой кислотностью.

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Совиньон Блан относится к ароматическим сортам – как правило, сделанные из него вина не выдерживают в дубе (хотя бывают и исключения). В основном вина из этого сорта не рассчитаны на длительное созревание и хранение: их главная особенность – свежая кислотность и аромат, в котором отчетливо слышны ноты цитрусовых, зеленых яблок и крыжовника, свежескошенной травы, а иногда и того, что французы называют pipi de chat, а в наших широтах классифицируют как лист черной смородины. Именно этот пронзительный и очень узнаваемый аромат является основной характеристикой вин из сорта Совиньон Блан.



Замечательные вина из этого сорта производят и в Украине. Предлагаем вам продегустировать вместе с нами достойнейший образец – SHABO Reserve Sauvignon Blanc. Ловите дегустационные заметки!





Фото SHABO

Сорт: Совиньон Блан. Виноградные лозы были приобретены в Европе с учетом особенностей почв и климата Шабо. Выращены на лучших мини-участках терруара.

Cтиль: тихое белое сухое вино, без выдержки в дубе. Потенциал выдержки в бутылке – не менее 2 лет. Контроль качества на всех этапах производства осуществляют эксперты SARL Derenoncourt (Франция).

Цвет: светло-соломенный с легким зеленоватым оттенком.

Аромат: свежий, пряный, с нотами цитрусовых, тонами белого персика и черной смородины.

Вкус: полный, гармоничный, освежающий, послевкусие длительное и приятное.

Общее впечатление: SHABO Reserve Sauvignon Blanc вполне можно назвать эталонным Совиньон Бланом. Это вино благородное, сбалансированное, ароматное, но не чрезмерно интенсивное, приятное и освежающее.

Подача: охлаждать до температуры +10/+12 С. Бокал для Совиньон Блан лучше выбирать с чашей среднего размера, в форме полураскрытого бутона.

Riedel Performance Sauvignon Blanc Wine Glass / Фото Riedel

Гастрономические сочетания

С чем лучше всего сочетать это свежее, ароматное и кислотное вино? Обратимся за советом к экспертам SHABO.

SHABO Reserve Sauvignon Blanc — идеальная пара для всего, что связано с морем. Белая морская рыба: дорадо, сибас, мидии, крабы, лобстеры, рапаны, гребешки и прочие морепродукты – отличные друзья этому прекрасному вину.

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SHABO Reserve Sauvignon Blanc прекрасно сочетается с птицей, свининой, а также – с пастой со сливочным соусом. Порадует гурманов и сочетание этого вина с мягкими и полутвердыми белыми сырами из овечьего или козьего молока.

Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в интернет-магазин SHABO, выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами.

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Весна и лето – отличная пора для дегустаций Совиньон Блан! Приобрести SHABO Reserve Sauvignon Blanc можно в один клик в интернет-магазине shaboshop.