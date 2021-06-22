Упрощаем суету сует, но точно оставляем впечатления от путешествия по миру. Париж или Мальдивы, а может Швейцария – в Украине есть все и даже больше. И эта подборка тому доказательство.

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Центр культуры вина SHABO

Насладиться морем, увлечься театром, архитектурой и историей – это еще далеко не все, что можно посетить в Одессе. Всего в часе езды от города расположено место, которое напомнит вам об удивительной Швейцарии и одновременно – заставит по-настоящему влюбиться в украинское вино, историю и невероятные пейзажи.

Речь идет о пейзажном шато с уникальными архитектурными объектами – Центр культуры вина SHABO . Здесь 1200 гектаров собственных виноградников, только представьте – это площадь почти 7 парков "Софиевка".

Фонтан Диониса в Центре культуры вина / Фото Shabo

Оценить масштабы и виды можно за бокалом игристого вина с балкона уникального здания – Дома игристых вин. Это сооружение похоже на роскошный старинный замок и в то же время – это комплекс с самым современным оборудованием для создания игристых вин. Здесь можно в подробностях узнать и увидеть, как изготавливают игристое, которое покоряет мир.

Дом игристых вин / Фото Shabo

Двухсотлетние швейцарские подвалы, современные арт-объекты, музеи, кинотеатры, музыкальный фонтан и масштабное производство – все это показывают во время экскурсии. А благодаря профессиональным дегустациям каждый желающий может оценить достижения украинских виноделов и по-новому открыть для себя национальное вино мирового уровня. Здесь, безусловно, лучшее место для летней фотосессии.

Коллекция скульптур "Лики лозы" автора Михаила Ревы в старинном подвале / Фото Shabo

Завершить путешествие гости Центра культуры вина могут в уютном ресторане "Шабский дворик", который расположен напротив. За шашлыком, приготовленным на виноградной лозе, и фирменными хинкали сюда приезжают со всех уголков Украины.

Как доехать:

Центр культуры вина SHABO расположен в 70 километрах от Одессы в поселке Шабо. Путешествие на авто из Киева займет примерно 6 часов. Добраться до пункта назначения можно и поездами "Киев – Одесса" или "Киев – Измаил" до Одессы или Белгород-Днестровского, а оттуда – на электричке с железнодорожного вокзала до станции "Шабо" и пройти к Центру культуры вина еще 20 минут по селу Шабо. Кстати, это село – уникальная колония швейцарских колонистов, которые и развили этот виноградный регион. Также из Одессы часто курсируют автобусы в Белгород-Днестровский, которые проезжают через Шабо.

Останавливаются туристы, как правило, в Затоке или в Одессе. Средняя стоимость билета на поезде в Одессу – 200 гривен, а стандартные номера отеля в среднем стоят 1-1,5 тысячи гривен. Стоимость экскурсий по Центру культуры вина стартует от 280 грн.

Невероятные винодельни, поразительные факты о вине и практические советы – узнавайте о самых интересных новинках в мире вина и пополняйте свою винную коллекцию в интернет-магазине SHABO.

Черновцы – маленький Париж

Украинское Прикарпатье – волшебные Черновцы, напоминающие Париж своей элегантной архитектурой и уютными улочками с семейными кафе и кондитерскими.





Уютные Черновцы / Фото anga.ua

В этом компактном городе тесно переплетены культуры многих народов, которые в разное время проживали на этой территории и привносили что-то свое.

Визитка города – Черновицкий университет, архитектурная жемчужина, которая когда-то была резиденцией православных митрополитов Буковины и Далмации. Этот архитектурный ансамбль может стоять в одном ряду с известными европейскими университетами: Сорбонной, Оксфордом, Кембриджем. Недаром на выходных на его территории можно встретить множество невест, которые хотят сфотографироваться в свой самый счастливый день на фоне Черновицкого университета.

Черновицкий университет / Фото vidviday.ua

Настоящий must have для каждого гостя этого города – пройтись по гордости Черновцов, по улице Ольги Кобылянской, на которой раньше жили вельможи. Сейчас это пешеходная улица, вымощенная брусчаткой, прогуливаясь по которой каждый может насладиться изящными фасадами домов с лепниной и узорами.

Улица Ольги Кобылянской / Фото vidviday.ua

Кстати, постарайтесь в 12 часов дня оказаться у ратуши. Зачем? Именно в полдень музыкант в национальной одежде играет с балкона ратуши традиционную мелодию.

Как доехать:

Из Киева в Черновцы – 530 километров, легко доехать поездом "Киев – Черновцы" или прямым рейсовым автобусом. Поездка на поезде займет 12 часов, на авто – быстрее, около 8 часов. Цена н а поезд стартует от 250 гривен, а стандартные номера отеля стоят в среднем 700-900 гривен.

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Загадочный Джарылгач

Если в этом году вам не посчастливилось попасть на Мальдивы – добро пожаловать на самый большой необитаемый остров Украины Джарылгач. Советуем прихватить с собой палатки, еду впрок и остановиться здесь на несколько дней, чтобы полностью насладиться природой, прекрасными рассветами и закатами на морском побережье.

Маяки на острове Джарылгач / Фото khers-on

Остров расположен на территории Национального природного парка, которого почти не коснулась цивилизация. В последние годы Джарылгач стал популярным среди туристов, ведь это уникальное место, где очень легко найти себе пространство для уединенного отдыха, плавания в кристально чистой воде и прогулок по теплыми озерам, которые разбросаны по всему острову.

Панорама острова / Фото visitdnipro

Если повезет, можно встретить и дельфинов, подплывающих к берегу очень близко, и прекрасных оленей, которые совсем не боятся людей. А если зайти дальше в море, то можно встретить и настоящих скатов! Устройте себе яркий уик-енд в этой отдаленной местности!

Остров Джарылгач / Фото khers-on

Как доехать:

Чтобы попасть на остров Джарылгач, нужно сначала доехать поездом до Херсона, а оттуда – маршруткой до курортного городка Скадовск, ведь именно оттуда отправляются катера и паромы, которые доставят вас до самого острова. Стоит такой водный транспорт около 200 гривен в обе стороны.

Аскания-Нова – украинский Африка

Чтобы отправиться на сафари, не нужно лететь на другой континент. Настоящий оазис раскинулся на территории Херсонской области. Известный степной заповедник, один из 7 чудес Украины, Аскания-Нова – это возможность познакомиться с настоящей дикой природой и животными.

Зебры в заповеднике / Фото igotoworld

Территория заповедника состоит из зоопарка, дендропарка и степи, где в полудиких условиях живут африканские зебры, антилопы, буйволы, дикие лошади, бизоны, верблюды и много других местных и редких видов со всего мира. Что уж говорить об удивительной флоре Аскании-Новой – это более 500 видов растений. Есть на что посмотреть!





Фауна Аскании-Новой / Фото discoverkherson

Тысячи туристов едут в эту жемчужину Херсонской области, чтобы насладиться степной природой и собственными глазами посмотреть на уникальных животных на расстоянии 10-15 метров на ретросафари – экскурсии на автомобиле по территории заповедника. Прям как во время настоящей поездки по африканской саванне!

Жители заповедника / Фото kraina-ua

Это место не похоже ни на один другой уголок нашей страны и оставляет после себя только яркие эмоции и невероятной красоты фото.

Как доехать:

Заповедник расположен в 700 километрах от Киева, поэтому поездка на машине займет у вас около 9 часов.

Также можно доехать общественным транспортом: поездом "Киев – Херсон", а потом автобусом "Херсон – Аскания-Нова". Цены н а поезд стартуют от 190 гривен, а на автобус – 200 гривен. Такое путешествие займет около 15 часов.

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Буцкий каньон – место силы

Хотите вырваться на выходные на природу и отдохнуть от городского шума, но не готовы отправляться в далекое путешествие на юг страны? Тогда предлагаем не такую отдаленную, но действительно замечательную локацию – Буцкий каньон в Черкасской области. Это место вполне может составить конкуренцию знаменитым американским каньонам.

Малоизвестный Буцкий каньон / Фото wikimedia

Живописный гранитный каньон расположен на реке Горный Тикич рядом с небольшим селом Буки. Скалистые берега каньона простираются на целых 2,5 километра и достигают в высоту 30 метров. Оказавшись среди гранитных скал, возраст которых – около 2 миллиардов лет, и шума реки, легко почувствовать себя маленькой песчинкой и полностью раствориться в этих невероятных пейзажах – дух захватывает!

Огромные скалы Буцкого каньона / Фото wikimedia

Сюда приезжают, чтобы порыбачить, совершить романтическую прогулку на лодках и просто почувствовать себя "диким" туристом, остановившись на несколько дней с палаткой. Экстремалы же облюбовали это место, чтобы испытать свои силы и покорить неприступные скалы.

Место для активного отдыха / Фото wikimedia

Рядом с каньоном – много интересных локаций, которые не стоит обходить туристу. К примеру, в начале реки Горный Тикич можно насладиться искусственным водопадом Выр, а рядом – осмотреть старую водяную мельницу XIX века. Также каньон известен местом, которое называют украинским Стоунхенджем – это остатки старой постройки из огромных глыб гранита.

Как доехать: