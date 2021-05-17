С чего начать винному туристу? Конечно же, с Одесского региона, и конечно же, с Шабо, где расположился первый и единственный в Украине Центр культуры вина SHABO! Винодельня и её виноградники расположились всего в часе езды от Одессы. Ну что поехали открывать новые места?

Читайте также: Прекрасный старт винного лета: фестивали вина в Украине

Фото SHABO

Фотографируемся на виноградниках

Центр культуры вина SHABO впечатляет даже самых искушенных винных путешественников. Во-первых, здесь невероятно красиво. Поселок Шабо находится в 70 км от Одессы на перешейке между Черным морем и Днестровским лиманом и с древних времен славится своей винодельческой историей. Производственные мощности SHABO расположены в самом сердце шабских виноградников, поэтому у вас есть отличная возможность увидеть, как растет виноград и как за ним ухаживают виноградари компании. Виноградники SHABO чрезвычайно ухожены и фотогеничны — поверьте, ваши фото станут просто хитом Инстаграма!

Фото SHABO

Помимо того, что это просто очень красиво, шабский терруар расположен на так называемой "винной широте", на которой растут лучшие виноградники Бордо.

Площадь виноградников внушительная. Они занимают больше 1200 га. На этой территории можно было бы спокойной разместить 70 Олимпийских стадионов, но здесь на ней растет более 20 европейских и грузинских сортов винограда. Все они специально подобраны под типы шабских почв.

Некоторые лозы в Шабо растут на песках. Речь идет, в первую очередь, о знаменитом украинском автохтонном сорте винограда Тельти-Курук, который достался нам в наследство от турков-османов. Рекомендуем вам обязательно продегустировать вино из этого сорта винограда и привезти его в подарок близким.

Фото SHABO

Знакомимся с производством и историческими подвалами

В SHABO не только не скрывают, но и с большим удовольствием рассказывают про все нюансы создания благородного напитка и показывает полный цикл, который виноград проходит от ягоды до бутылки.

Во время экскурсии по Центру культуры вина вы увидите европейское оборудование для переработки винограда, уникальные дубовые чаны, которые есть даже не у всех винных домов с мировым именем, современное отделения микровиноделия, где создают вина с большим потенциалом выдержки. И, конечно же, почувствуете аромат вина, прогулявшись по самому большому винохранилищу Украины с дубовыми барриками.

Фото SHABO

Окунемся в историю

На территории Шабо виноделие процветает с античных времен. Именно древние греки высадили на шабских землях первые виноградники. Виноделы SHABO очень трепетно относятся к истории виноделия нашей страны, по крупицам восстанавливая каждый её фрагмент.

Убедиться в том, что Украина винодельческая страна с богатой историей, вам поможет специально созданный на территории производства Музей вина и исторический лабиринт, который проведет вас сквозь четыре эпохи.

Фото SHABO

Must see — старинные винные подвалы, построенные еще швейцарскими переселенцами более 200 лет назад, и энотека премиальных вин. Также непременно посетите Коньячный дом SHABO — отделение дистилляции и выдержки коньячных спиртов, где производятся благородные бренди и коньяки Украины.

Фото SHABO

Отправляемся в место, где рождается самое романтическое вино

Игристое вино по праву считается самым романтическим из вин. В SHABO игристые вина создают по двум методам шампанизации: классический в бутылках, в точности как французы, и метод Charmat.

К слову, в Украине по классическому методу создают игристое только две компании и одна из них - SHABO.

Увидеть как производят игристые по самым популярным в мире технологиям можно в роскошном Доме игристых вин.

Кроме современного оборудования, вы увидите здесь лабораторию за прозрачным стеклом и даже "ясли" дрожжей, прогуляетесь романтической виноградной аркой и влюбитесь в роскошный фасад здания.

Фото SHABO

А ещё вы обязаны сделать кадр с бокалом игристого на самом фотогеничном балконе страны. Поверьте, от великолепной панорамы на виноградники, которая открывается с него, захватывает дух.

К теме: Визитная карточка: полусухое розовое игристое SHABO Special Edition

Фото SHABO

Рассматриваем арт-объекты

Вряд ли вы найдете ещё одно действующее производство, на котором кроме музея расположены современные арт-объекты: памятник виноградной лозе, фонтан и коллекция малых скульптурных форм "Лики лозы" – творения одесского скульптора Михаила Ревы, а также работы других известных современных художников и фотографов. Все они так или иначе связаны с вином и виноградом, поэтому переход к дегустации после их осмотра будет совершенно логичным.

Фото SHABO

Дегустируем вино

Вина SHABO отмечены сотнями наград лучших дегустационных конкурсов мира – к примеру, совсем недавно мы писали о самой "свежей" победе – пяти золотых медалях, полученных винами SHABO на международном конкурсе Berliner Wine Trophy. Вообще, коллекция международных наград, полученных винами компании, насчитывает уже более 500 медалей. Впечатляет, не правда ли?

Более того вина SHABO представлены в Музее вина в Бордо, где находится лишь одно вино от каждой страны. А ещё шабские вина успели влюбить в себя самых изысканных европейцев, ведь их можно отведать в некоторых ресторанах со звёздами Michelin. К примеру, в ресторане HIDE в Лондоне.

Ну что, продегустируем?

Фото SHABO

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь.

Дегустация – прекрасная возможность познакомиться с винами SHABO из разных коллекций.

Гостям Центра культуры вина предлагают два варианта дегустации:

Стандарт – 5 вин из коллекций SHABO Reserve выдержанных на протяжении 6 месяцев в дубе (в том числе и знаменитый Тельти-Курук, о котором мы говорили выше) и классическое игристое SHABO Classic; VIP (с посещением Дома игристых вин) – выдержанное классическое игристое из коллекций Grand Reserve, 4 выдержанных тихих вина из коллекций Grande Reserve, знаменитый IceWine и эксклюзивная позиция Шабо Империал де Шарант (более предметную информацию по актуальному дегустационному листу можно получить непосредственно в Центре культуры вина SHABO).

Фото SHABO

Наведаемся в фирменный магазин

Покупать вина SHABO в фирменном, находящемся здесь же, в Центре культуры вина SHABO, имеет смысл: во-первых, здесь максимальный выбор – ни в одном другом супермаркете или винном бутике вы не найдете такого ассортимента, как в собственном фирменном магазине SHABO. Во-вторых, здесь частенько бывают скидки и специальные предложения. В третьих, конечно же, "гений места" никто не отменял – всегда приятно привезти домой или в подарок вино непосредственно с винодельни.

Фото SHABO

Интересно: Сенсационная победа: вина SHABO получили 5 золотых медалей в Германии

Обедаем в ресторане "Шабский дворик"

Проголодались? Отлично! Попробовать вина SHABO в сочетании с блюдами европейской и грузинской кухонь советуем в ресторане "Шабский дворик", расположенном через дорогу от Центра культуры вина SHABO. Кормят здесь очень вкусно, на летней террасе, увитой виноградом, очень уютно — вам понравится.



Уверены, впечатлений от посещения Центра культуры вина SHABO у вас будет масса, равно как и прекрасных фото. Делитесь ими с друзьями, и приезжайте снова! Вам здесь будут рады!

Фото SHABO

Адрес: Одесская обл., Белгород-Днестровский район, с. Шабо, ул. Швейцарская, 10.

Центр культуры вина SHABO работает без выходных; запись на экскурсию по телефону (предварительно): +38 (048) 7000-210.