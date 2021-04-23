Сразу 5 золотых наград получили украинские вина SHABO на одном из самых престижных дегустационных конкурсов мира - Berliner Wine Trophy 2021, став лучшими среди 8000 вин из 40 стран мира.

В дегустации, проходившей с 8 по 18 апреля в Берлине, Украина принимала участие впервые. Представляла страну винодельческая компания SHABO. Вина дегустировала независимая группа экспертов, состоящая из виноделов, сомелье, виноградарей, журналистов и трейдеров.

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Жюри пробовали вина вслепую и оценивали их в соответствии с международными стандартами винодельческих ассоциаций OIV и UIOE. Оценивание проходило под нотариальным контролем.

Жури оценивали вина в соответствии с международными стандартами / Фото Facebook Berliner Wine Trophy

Вина SHABO получили от экспертного жюри Berliner Wine Trophy 2021 высокие оценки и біли отмечены золотыми медалями:

Игристое брют Classic 2016

Шардоне Grande Reserve 2015

Шардоне Grande Reserve 2017

Тельти-Курук Grande Reserve 2017

Игристое брют розе Grand Cuvee 2011

Вина SHABO получили самые высокие оценки / Фото Shabo

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Таким образом SHABO пополнила свою коллекцию международных наград, которая уже состоит из более чем 500 медалей.

Поддерживать статус Украины, как винодельческого государства на международной дегустационной арене – наша обязанность, ведь ежедневно мы работаем над тем, чтобы каждый украинец имел повод гордиться вином своей страны. Признание ведущих мировых экспертов – подтверждение того факта, что мы на верном пути,

– отметил СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе.