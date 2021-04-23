Сенсационная победа: вина SHABO получили 5 золотых медалей в Германии
Сразу 5 золотых наград получили украинские вина SHABO на одном из самых престижных дегустационных конкурсов мира - Berliner Wine Trophy 2021, став лучшими среди 8000 вин из 40 стран мира.
Источник:24 канал
В дегустации, проходившей с 8 по 18 апреля в Берлине, Украина принимала участие впервые. Представляла страну винодельческая компания SHABO. Вина дегустировала независимая группа экспертов, состоящая из виноделов, сомелье, виноградарей, журналистов и трейдеров.
Читайте также: Ужин с вином: SHABO Reserve Cabernet и вкусы Италии
Жури оценивали вина в соответствии с международными стандартами / Фото Facebook Berliner Wine Trophy
- Игристое брют Classic 2016
- Шардоне Grande Reserve 2015
- Шардоне Grande Reserve 2017
- Тельти-Курук Grande Reserve 2017
- Игристое брют розе Grand Cuvee 2011
Вина SHABO получили самые высокие оценки / Фото Shabo
Поддерживать статус Украины, как винодельческого государства на международной дегустационной арене – наша обязанность, ведь ежедневно мы работаем над тем, чтобы каждый украинец имел повод гордиться вином своей страны. Признание ведущих мировых экспертов – подтверждение того факта, что мы на верном пути,
– отметил СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе.
Поделиться новостью