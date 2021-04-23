Одразу 5 золотих нагород отримали українські вина SHABO на одному з найпрестижніших дегустаційних конкурсів світу – Berliner Wine Trophy 2021, ставши кращими серед 8000 вин з 40 країн світу.

У дегустації, що проходила с 8 по 18 квітня в Берліні, Україна брала участь вперше, представляла країну виноробна компанія SHABO. Вина дегустувала незалежна група експертів, яка складається з виноробів, сомельє, виноградарів, журналістів та трейдерів.

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Журі куштувало вина наосліп та оцінювало їх відповідно до міжнародних стандартів виноробних асоціацій OIV та UIOE. Оцінювання проходило під нотаріальним контролем.

Журі оцінювало вина відповідно до міжнародних стандартів / Фото Facebook Berliner Wine Trophy

Вина SHABO отримали від експертного журі Berliner Wine Trophy 2021 найвищі оцінки та відмітили золотими медалями:

Ігристе брют Classic 2016

Шардоне Grande Reserve 2015

Шардоне Grande Reserve 2017

Тельті-Курук Grande Reserve 2017

Ігристе брют розе Grand Cuvee 2011

Вина SHABO отримали найвищі оцінки / Фото Facebook Berliner Wine Trophy

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Таким чином SHABO поповнила свою колекцію міжнародних нагород, яка вже складається з понад 500 медалей.

Підтримувати статус України, як виноробної держави на міжнародній дегустаційній арені – наш обов’язок, адже щоденно ми працюємо над тим, аби кожен українець мав привід пишатися вином своєї країни. Визнання провідних світових експертів – підтвердження того факту, що ми на вірному шляху,

– зазначив СЕО компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе.