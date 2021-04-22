Ми з вами вже знаємо, що насичене, танінне і потужне червоне вино вимагає не менш насиченого смаку від своєї гастрономічної пари. Хороший стейк, зрілі сири – перше, що спадає на думку при згадці витриманого червоного сухого SHABO Reserve Cabernet.

Чи є ще варіанти гастрономічних поєднань, які прикрасять це вино і в той же час урізноманітнять вашу вечерю? Що можна приготувати вдома самостійно до цього вина? Давайте розберемося.

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SHABO Reserve Cabernet – червоне сухе тихе вино, витримане в дубових французьких барріках впродовж 6 місяців. В його ароматі домінує чорна смородина, також добре відчувається вишня з легкими нотами червоної смородини. Вторинна ароматика витриманого вина проявляється спеціями: чорний перець, лавровий лист. Смак – збалансований, округлий, з яскраво вираженими нотами стиглих фруктів і ягід, з шовковистими танінами і досить тривалим післясмаком.

Фото: SHABO

Це збалансоване, повнотіле вино "просить" собі в пару страву з яскравим, інтенсивним смаком. Тут будуть доречні стиглі овочі – томати, баклажани – і приготовані з них страви. Прекрасно підійде щось з середземноморської кухні, наприклад, капоната.

Капоната

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Капоната – це італійська, а точніше – сицилійська овочева страва, яке може бути як і закускою, так і основною. Капонату можна подавати і в неглибокій тарілці, і просто покласти на підсмажений хліб (брускету).

Інгредієнти:

баклажан – 2 шт;

ріпчаста цибуля – 1 шт;

селера (стебла) – 3 шт;

перець солодкий – 2 шт;

помідори – близько 500 г;

каперси – 3 ст. л;

оливки – 1/2 банки;

цукор – 2 ст.л;

винний оцет (білий) – 3 ст. л;

кедрові горіхи (очищені) – за смаком;

оливкова олія.

Як приготувати

Овочі промийте, висушіть. У баклажанів зріжте плодоніжки і фіолетову шкірку, наріжте кубиками. Складіть їх в миску і посоліть. Накрийте баклажани зверху чимось важким. Селеру наріжте невеликими слайсами. Перець очистіть від насіння і наріжте дольками або квадратами завширшки в 1 см. Помідори наріжте хрестоподібно, ошпарьте окропом, дайте охолонути, очистіть від шкірки. Кожен помідор розріжте на четвертинки, видаліть насіння і наріжте.

Розігрійте глибоку сковороду, влийте невелику кількість оливкової олії, додайте дрібно нарізану цибулю і обсмажте до прозорості. Потім покладіть в сковороду селеру, каперси і оливки. Тушкуйте, помішуючи, близько 5 хвилин. Додайте перці, тушкуйте ще 5 хвилин. Додайте помідори. Готуйте, помішуючи, до тих пір, поки перець стане м'яким.

Баклажани промийте під стічною водою, відтисніть і обсмажте до готовності в іншій сковороді. Готові баклажани перекладіть в сковороду до решти овочів. Можна додати ще трохи оливкової олії – баклажани її люблять. Перемішайте і тушкуйте кілька хвилин. Додайте цукор і винний оцет, ще раз все гарненько перемішайте. Посипте кедровими горіхами. Дайте настоятись кілька хвилин.

Поки капоната готується – приготуємо брускети: підсушуємо скибочки хліба в тостері або на грилі, можна також з краплею оливкової олії. Викладаємо на брускети капонату, прикрасивши листком базиліка. Готово!

Чи знайомий вам злегка терпкий смак баклажанів? У молодих овочах він особливо відчувається завдяки тому, що в них, як і в червоному вині, присутні таніни. При термічній обробці вони майже йдуть, залишаючи легкий натяк на танін – саме він прекрасно гармонує з танінами в Каберне Совіньйоні. Баланс кислотності, солодкості та пряності, щільна текстура тушкованих овочів гармонійно поєднуються з SHABO Reserve Cabernet!

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Для тих, хто жити не може без м'яса, у нас також є прекрасний варіант з італійської кухні: пропонуємо вам дегустувати SHABO Reserve Cabernet з оссобуко!

Оссобуко – це шматок м'яса з кісточкою посередині. Для приготування цієї страви зазвичай використовують м'ясо верхньої частини стегна передньої ноги теляти або молодого бичка. Готується воно приблизно 2,5 години, але сам процес абсолютно нескладний, і результат перевершить всі ваші очікування.

Отож, інгредієнти:

Телятина (гомілка) з кісточкою (кісточка обов'язкова) – 1 кг;

Оливкова олія – ​​100 мл;

Вершкове масло – 100 г;

Курячий бульйон – 1 л;

Морква – 2 шт;

Томатне пюре – 1 ст. л;

Борошно – 2 ст. л;

Вино біле – 200 мл;

Цибуля ріпчаста – 1 головка;

Часник – 2 зубчики;

Селера – 2 стебла;

Розмарин, чебрець – 2 гілочки;

Зелень петрушки – 1 пучок;

Лавровий лист;

Мускатний горіх;

Сіль, перець.

Як приготувати

Телятину рубаємо на частини так, щоб в центрі кожного шматочка м'яса була кістка. Саме ця кісточка, усередині якої знаходиться кістковий мозок, і надає страві особливого смаку (до речі, попросити розрубати м'ясо так, як вам потрібно можете там, де купуєте його – на базарі або в м'ясному відділі).

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Телятина на кісточці – спеціально для оссобуко / Фото iStock

М'ясо солимо, перчимо, заправляємо меленим мускатним горіхом і присипаємо борошном. Розігріваємо сковороду, вливаємо 50 мл оливкової олії і додаємо 50 г вершкового масла. Обсмажуємо м'ясо з обох боків до золотистого кольору, кожні дві хвилини перевертаємо. Додаємо трохи дрібно нарізаної петрушки і селери.

Дістаємо м'ясо зі сковороди, зливаємо жир. У цю ж сковороду наливаємо ще трохи оливкової олії і додаємо трохи вершкового масла. Дрібно нарізану моркву, цибулю, часник, селеру, петрушку, розмарин і чебрець солимо, перчимо. Тушкуємо все разом на маленькому вогні 7-10 хвилин. Додаємо вино і тушкуємо, помішуючи, ще 5 хвилин.

Наступний етап – відправляємо м'ясо в духовку. На дно форми для запікання викладаємо тушковані овочі, томатне пюре, зверху кладемо м'ясо і заливаємо курячим бульйоном. Щільно закриваємо кришкою. Готуємо в духовці впродовж 2-х годин при температурі 180 градусів.

Аромати в процесі приготування будуть фантастичні, чекати буде досить складно, але тут на допомогу вам прийдуть вже приготовані раніше брускети з капонатою і келих SHABO Reserve Cabernet!

Подавати оссобуко радимо з картопляним пюре або полентою, заливши власним соусом, в якому тушкувалось м'ясо. Ніжна телятина, ароматні трави, томлені в томаті овочі приголомшливо поєднуються з нашим вином. Структура і сила вина підкреслюють різноманіття смаків і ароматів цієї страви.

Оссобуко з картопляним пюре та розмарином / Фото iStock

SHABO Reserve Cabernet і оссобуко – ідеальна пара! Насолоджуйтесь!

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