Здавалося б, існує загальне правило: червоне вино підходить до червоного м’яса, у тому числі до яловичини. Усе було б просто... якби існувала лише одна страва з яловичини й лише одне червоне вино. То як розібратись у комбінаціях м’яса та вина, щоб вечеря вийшла ідеальною?

Наскільки вдалим вийде поєднання вина та м’яса, визначає не один чинник. Потрібно враховувати ступінь просмаження м’яса, смак соусу до нього та гарніру. Що вже казати про вино: різноманіття сортів та регіонів геть збиває з пантелику. Ми дамо вам кілька рекомендацій, як гармонійно поєднати улюблену страву з яловичини та смачне вино.

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1. Поєднуйте яскраві смаки

Чому правило про червоне вино до м’яса так добре працює щодо яловичини? Бо страви з неї майже завжди дуже ситні й подаються з картоплею чи рисом. Якщо у вашої страви теж дуже насичений смак – радимо дібрати вино, що зможе із цим смаком конкурувати.

Основне правило: подібне тягнеться до подібного. Кисле гармоніює з кислим, солодке – із солодким тощо.

Ось кілька прикладів:

Барбекю з яловичини. Ми вже розповідали, з яким вином варто поєднувати страви, приготовані на грилі чи решітці (барбекю). Такі страви мають дуже інтенсивний смак та аромат диму, тому добирайте до них насичене, танінне вино. Наша порада – австралійський Шираз або SHABO Reserve Saperavi.

Ми вже розповідали, з яким вином варто поєднувати страви, приготовані на грилі чи решітці (барбекю). Такі страви мають дуже інтенсивний смак та аромат диму, тому добирайте до них насичене, танінне вино. Наша порада – австралійський Шираз або SHABO Reserve Saperavi. Філе-міньйон. Для цієї страви використовують нежирне м’ясо, тому й вино має бути легшим. Вибір досить великий: зверніть увагу на Каберне совіньйон або Мерло. Чудово, якщо це вино було вироблено в Бордо. Також радимо звернути увагу на українські вина: SHABO Reserve Cabernet і SHABO Reserve Merlot.

Ніжне філе-міньйон / Фото freepik

Рагу або грудинка. Ці страви готуються довго, на повільному вогні й набувають насиченого, яскравого смаку. До них радимо червоне вино з фруктовими нотками, як-от Піно нуар із Бургундії чи навіть десертне SHABO Reserve Каберне.

Ці страви готуються довго, на повільному вогні й набувають насиченого, яскравого смаку. До них радимо червоне вино з фруктовими нотками, як-от Піно нуар із Бургундії чи навіть десертне SHABO Reserve Каберне. Смажені ребра – страва з багатим смаком, та ще й з жировими прошарками. До неї обирайте молоде вино – невитримане французьке Мерло або чудове українське SHABO Classic Мерло.

Смажені яловичі ребра / Фото betterbegrilled

2. Страва й вино – з одного регіону

Ви не помилитесь, якщо до французької м’ясної страви з насиченим соусом доберете французьке вино, а італійське – до легкої страви, яку готують переважно в цій же місцевості.

Вважається, що раніше вино було настільки доступним напоєм, що ним просто запивали їжу під час обіду чи вечері. Перетворившись із ремесла на мистецтво, виноробство розвивалось відповідно до місцевих кулінарних традицій. Тому продукти, характерні для певного регіону, так добре поєднуються з місцевими винами.

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO

3. До простих страв – легкі вина

Погодьтесь, ви ж не щодня смажите стейки чи запікаєте реберця? Найімовірніше, у будні дні ви їсте більш бюджетні та швидкі у приготуванні страви з яловичини. До них також можна дібрати гідне вино.

Яловичина stir-fry – нарізане невеличкими шматочками й швидко обсмажене з овочами та азійськими приправами м’ясо. Прянощі вимагають солодкого вина, тому чудовим вибором буде італійське Дольчето. Також радимо скуштувати яскраве червоне напівсухе SHABO Classic, виготовлене із сорту Каберне совіньйон.

Яловичина, смажена з овочами, та рисом на гарнір / Фото freepik

Гамбургери. Вирішили обійтися без витребеньок і повечеряти ситним гамбургером із яловичою котлетою, цибулею, огірками та соусом? Дехто до такої нехитрої страви візьме пиво. Ми ж пропонуємо доповнити її такими винами, як австралійський Шираз або ж молоде фруктове сухе SHABO Classic Каберне. Не пошкодуєте!

Соковитий бургер / Фото Pexels

Пам’ятайте: усі страви – різні, тож визначити, яке вино найкраще підходить до вашого улюбленого наїдку, можна лише дослідним шляхом. Дотримуйтесь наших порад і занотовуйте враження. Словом, експериментуйте!