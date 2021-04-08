Казалось бы, существует общее правило: красное вино подходит к красному мясу, в том числе к говядине. Все было бы так просто... если бы существовало лишь одно блюдо из говядины и лишь одно красное вино. Так как же разобраться в комбинациях мяса и вина, чтобы ужин получился идеальным?

Насколько удачным получится сочетание вина и мяса, решает не один фактор. Нужно учитывать степень прожарки мяса, вкус соуса к нему и гарнира. Что уж говорить о вине: многообразие сортов и регионов совершенно сбивает с толку. Мы дадим вам несколько рекомендаций, как гармонично сочетать любимое блюдо из говядины и вкусное вино.

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1. Сочетайте яркие вкусы

Почему правило о красном вине к мясу так хорошо работает для говядины? Потому блюда из нее почти всегда очень сытные и подаются с картофелем или рисом. Если у вашего блюда также очень насыщенный вкус – советуем подобрать вино, которое сможет с этим вкусом конкурировать.

Основное правило: подобное тянется к подобному. Кислое гармонирует с кислым, сладкое – со сладким и так далее.

Вот несколько примеров:

Барбекю из говядины. Мы уже рассказывали, с каким вином следует сочетать блюда, приготовленные на гриле или решетке (барбекю). У таких блюд очень интенсивный вкус и аромат дыма, поэтому подбирайте к ним насыщенное, танинное вино. Наш совет – австралийский Шираз или SHABO Reserve Saperavi.

Мы уже рассказывали, с каким вином следует сочетать блюда, приготовленные на гриле или решетке (барбекю). У таких блюд очень интенсивный вкус и аромат дыма, поэтому подбирайте к ним насыщенное, танинное вино. Наш совет – австралийский Шираз или SHABO Reserve Saperavi. Филе-миньон. Для этого блюда используют нежирное мясо, поэтому и вино должно быть более легким. Выбор достаточно большой: обратите внимание на Каберне совиньон или Мерло. Хорошо, если это вино произвели в Бордо. Также советуем обратить внимание на украинские вина SHABO Reserve Cabernet и SHABO Reserve Merlot.

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Нежное филе-миньон / Фото freepik

Рагу или грудинка. Эти блюда готовятся долго, на медленном огне и приобретают насыщенный, яркий вкус. К ним рекомендуется красное вино с фруктовыми нотками, например Пино нуар из Бургундии или, к примеру, десертное SHABO Reserve Каберне.

Эти блюда готовятся долго, на медленном огне и приобретают насыщенный, яркий вкус. К ним рекомендуется красное вино с фруктовыми нотками, например Пино нуар из Бургундии или, к примеру, десертное SHABO Reserve Каберне. Жареные ребрышки – блюдо с богатым вкусом, к тому же с жировыми прослойками. К нему выбирайте молодое вино – невыдержанное французское Мерло или замечательное украинское SHABO Classic Мерло.

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Жареные говяжьи ребра / Фото betterbegrilled

2. Блюдо и вино – из одного региона

Вы не ошибетесь, если к французскому мясному блюду с насыщенным соусом подберете французское вино, а итальянское вино – к легкому блюду, которое готовят преимущественно в этой же местности.

Считается, что раньше вино было настолько доступным напитком, что им просто запивали еду во время обеда или ужина. Превратившись из ремесла в искусство, виноделие развивалось в соответствии с местными кулинарными традициями. Поэтому продукты, характерные для определенного региона, так хорошо сочетаются с местными винами.

Любое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO

3. К простым блюдам – легкие вина

Согласитесь, вы же не каждый день жарите стейки или готовите ребрышки? Скорее всего, в будни вы едите более бюджетные и быстрые в приготовлении мясные блюда. К ним можно подобрать достойное вино.

Говядина stir-fry – нарезанное небольшими кусочками и быстро обжаренное с овощами и азиатскими приправами мясо. Пряности требуют сладкого вина, потому отличным выбором будет итальянское Дольчетто. Также советуем попробовать с этим блюдом яркое красное полусухое SHABO Classic, изготовленное из сорта Каберне Совиньон.

Говядина, жаренная с овощами, и рисом на гарнир / Фото freepik

Гамбургеры. Решили не заморачиваться и поужинать сытным гамбургером с говяжьей котлетой, луком, огурцами и соусом? Некоторые к этому незамысловатому блюду возьмут пиво. Мы же предлагаем дополнить его такими винами, как австралийский Шираз или сухое SHABO Classic Каберне. Не пожалеете!

Сочный бургер / Фото Pexels

Помните: все блюда – разные, поэтому определить, какое вино лучше подходит к вашему любимому яству, можно только опытным путем. Следуйте нашим советам и записывайте впечатления. Словом, экспериментируйте!