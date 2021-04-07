Чим більше з вами дізнаємося більше про вино, знайомимося з різними сортами винограду й різними категоріями вин, розкриваємо їх органолептичні особливості й характер, тим більшу роль вони відіграють у нашому житті. І ось настає той прекрасний момент, коли, готуючи вечерю, ви вже не берете з полиці, особливо не замислюючись, будь-яке біле до риби або будь-яке червоне до м'яса.

Завдання змінилося: у вас є пляшка прекрасного вина. Які продукти й страви варто включити в меню вечері, щоб отримати максимальне задоволення від їх поєднання з вином? Розгляньмо ж конкретні приклади. Сьогодні вино вечора – SHABO Reserve Telti-Kuruk.

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Що ми знаємо про це вино? Його створено з винограду сорту Тельті-Курук – унікального сорту, який називають автохтонним, тобто вирощеним у певному регіоні. Найбільші виноградники розміром 50 гектарів кореневласного Тельті-Куруку розташовані в Одеській області й належать виноробній компанії SHABO.

SHABO Reserve Telti-Kuruk – біле сухе тихе вино, що не витримане в дубі. Це вино прекрасно проявляє свій яскравий та унікальний сортовий характер. У його ароматі виразно відчуваються квітково-фруктові ноти: п'янка біла акація та стигла айва. У смаку – округлість, повнотілість, помірна кислотність у поєднанні з характерним для шабського теруару мінеральним і свіжим післясмаком.

Фото SHABO

З чим добре поєднується це вино? Морепродукти, устриці, риба – прекрасно. Підійде воно також до страв з птиці. На десерт – м'які білі сири. Отже, складемо меню!

Салат: "Цезар" з креветками

Цей вишуканий і смачний салат відносно просто приготувати самостійно. Пікантний смак креветок, аромат підсмажених сухариків, делікатна заправка цього салату чудово поєднуються з келихом SHABO Reserve Telti-Kuruk!

Інгредієнти

400 грамів креветок

300 грамів салату

3-4 штуки томатів чері

2 яйця

3-4 столові ложки лимонного соку

200 грамів білого хліба

150 мілілітрів оливкової олії

1 чайна ложка цукру

1 чайна ложка бальзамічного оцту

Чорний перець

Сіль

1 чайна ложка гірчиці

Як готуємо

Ріжемо хліб кубиками (попередньо зрізавши скоринку) і злегка підрум'янюємо його на оливковій олії з часником. Потім підсушуємо сухарики в духовці 5-10 хвилин на середньому вогні (близько 180 градусів). За бажанням додаємо італійські трави. З сирих креветок знімаємо панцир і пів години витримуємо їх в маринаді зі столової ложки лимонного соку, 2 столових ложок оливкової олії й дрібки солі. Потім обсмажуємо мариновані креветки на оливковій олії по хвилині з кожної сторони. Для заправки варимо яйце з рідким жовтком – хвилину в окропі. Витягуємо жовтки та збиваємо їх з гірчицею, 2 столовими ложками лимонного соку, бальзамічним оцтом, 4 столовими ложками оливкової олії, сіллю, цукром і дрібкою чорного перцю. Збираємо салат. Руками рвемо листя салату й викладаємо його на тарілку. Зверху викладаємо грінки, нарізані навпіл чері та обсмажені креветки. Поливаємо соусом і посипаємо натертим пармезаном.

Салат "Цезар" з креветками / Фото iStock

Підібрати вино до ваших улюблених гарячих страв чи десертів простіше, ніж ви думаєте. Заходьте в інтернет-магазин SHABO, обирайте вино до смаку та експериментуйте, створюючи несподівані поєднання з вашими звичними стравами.

Основна страва: форель, запечена в солі

Річкова форель – ідеальний супровід до SHABO Reserve Telti-Kuruk. Як приготувати цю рибу, щоб вона зберегла соковитість і ніжний, делікатний смак, який якнайкраще підкреслить мінеральні ноти в ароматі вина.

Я вважаю, що найкращий спосіб приготувати рибу – запекти її в солі. Таким чином, вона не втрачає вологу, зберігає 90% ароматів і насичується тими спеціями, які ви додаєте. Сольова кірка – це те, що дозволить рибі не висохнути, залишившись максимально соковитою, ніжною і смачною з тією приємною солодкістю, яка характерна для м'яса риби. Не бійтеся, риба не стане до неможливості солоною, тому що ми додамо білок, який утворює своєрідний панцир, і сіль не буде всотуватись. Тому без найменшого сумніву беріть рибу, сіль і починайте готувати. Ви витратите всього 20 хвилин, а в підсумку отримаєте приголомшливу рибу, смак якої не можна порівняти ні з чим,

– вважає відомий шеф Євген Клопотенко.

Ми повністю погоджуємось з шефом! Пропонуємо вам його рецепт приготування форелі, запеченої в солі, яка стане чудовою парою до келиха SHABO Reserve Telti-Kuruk.

Інгредієнти

Сіль кам'яна велика – 1 кілограм

Яєчний білок – 2 штуки

Форель річкова – 1 штука

Лимон – кілька дольок

Кріп – половина пучка

Як готуємо

Чистимо форель від нутрощів, промиваємо, кладемо всередину дольки лимона, щедро посипаємо зверху кропом. Білок збиваємо в стійку піну і змішуємо з сіллю. Одну частину солі викладаємо на деко, на неї кладемо рибу, другою частиною накриваємо рибу (голову залишаємо відкритою). Розігріваємо духовку до 240С і ставимо рибу запікатися на 15-30 хвилин. Готовність перевіряємо, обережно проткнувши виделкою м'ясо біля голови. Якщо риба готова, дістаємо деко, розбиваємо шар солі, знімаємо його – найсоковитіша риба у вашому житті готова.

Соковита форель, запечена у солі / Фото klopotenko

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Десерт: сирна тарілка

Чудовим завершенням вашого гастрономічного вечора з SHABO Reserve Telti-Kuruk стане сирна тарілка. Сири обирайте на свій смак – з коров'ячого, козячого або овечого молока. Дуже рекомендуємо до нашого вина м'який сир з блакитною пліснявою (наприклад, Bleu d'Auvergne), а також молодий козячий сир. Як соус можна використовувати мед з кедровими горішками або варення з айви. У поєднанні з цими ласощами фруктові й квіткові ноти в ароматиці Тельті-Курука заграють новими відтінками.

Сирна тарілка стане чудовою парою до цього вина / Фото iStock

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