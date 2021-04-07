По мере того, как мы с вами узнаем больше о вине, знакомимся с разными сортами винограда и разными категориями вин, раскрываем их органолептические особенности и характер, они играют все большую роль в нашей жизни. И вот наступает тот прекрасный момент, когда, готовя ужин, вы уже не берете с полки, особо не задумываясь, любое белое к рыбе или любое красное к мясу.

Задача изменилась: у вас есть бутылка прекрасного вина. Какие продукты и блюда стоит включить в меню ужина, чтобы получить максимальное удовольствие от их сочетания с вином? Давайте рассмотрим конкретные примеры. Сегодня вино вечера – SHABO Reserve Telti-Kuruk.

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Что мы знаем об этом вине? Оно создано из винограда сорта Тельти-Курук – уникального сорта, который называют автохтонным, то есть произрастающим в определенном регионе. Самые обширные виноградники корнесобственного Тельти-Курука находятся в Одесской области и принадлежат винодельческой компании SHABO.

SHABO Reserve Telti-Kuruk – белое сухое тихое вино, не выдержанное в дубе. Это вино прекрасно проявляет свой яркий и уникальный сортовой характер. В его аромате отчетливо слышны цветочно-фруктовые ноты: пьянящая белая акация и спелая айва. Во вкусе – округлость, полнотелость, умеренная кислотность в сочетании с характерной для шабского терруара минеральностью и свежим послевкусием.

Фото SHABO

С чем хорошо сочетается это вино? Морепродукты, устрицы, рыба – прекрасно. Пойдет оно также к блюдам из птицы. На десерт – мягкие белые сыры. Итак, составим меню!

Салат: "Цезарь" с креветками

Этот изысканный и вкусный салат относительно просто приготовить самостоятельно. Пикантный вкус креветок, аромат поджаренных сухариков, деликатная заправка этого салата превосходно сочетаются с бокалом SHABO Reserve Telti-Kuruk!

Ингредиенты

400 грамм креветок

300 грамм салата

3-4 штуки томатов черри

2 яйца

3-4 столовые ложки лимонного сока

200 грамм белого хлеба

150 миллилитров оливкового масла

1 чайная ложка сахара

1 чайная ложка бальзамического уксуса

Черный перец

Соль

1 чайная ложка горчицы

Как готовим

Режем хлеб кубиками (предварительно срезав корочку) и слегка подрумяниваем его на оливковом масле с чесноком. Затем подсушиваем сухарики в духовке 5-10 минут на среднем огне (около 180 градусов). По желанию добавляем итальянские травы. С сырых креветок снимаем панцирь и полчаса выдерживаем их в маринаде из столовой ложки лимонного сока, 2 столовых ложек оливкового масла и щепотки соли. Затем обжариваем маринованные креветки на оливковом масле по минуте с каждой стороны. Для заправки варим яйца всмятку – минуту в кипятке. Извлекаем желтки и взбиваем их с горчицей, 2 столовыми ложками лимонного сока, бальзамическим уксусом, 4 столовыми ложками оливкового масла, солью, сахаром и щепоткой черного перца. Собираем салат. Руками рвем листья салата и выкладываем их на тарелку. Сверху выкладываем гренки, нарезанные пополам черри и обжаренные креветки. Поливаем соусом и посыпаем натертым пармезаном.

Салат "Цезарь" с креветками / Фото iStock

Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в интернет-магазин SHABO, выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами.

Основное блюдо: форель, запеченная в соли

Речная форель – идеальное сопровождение к SHABO Reserve Telti-Kuruk. Как приготовить эту рыбу, чтобы она сохранила сочность и нежный, деликатный вкус, который как нельзя лучше подчеркнет минеральные ноты в аромате вина.

Я считаю, что лучший способ приготовить рыбу – запечь ее в соли. Таким образом, она не теряет влагу, сохраняет 90% ароматов и насыщается теми специями, которые вы добавляете. Солевая корка – это то, что позволит рыбе не высохнуть, оставшись максимально сочной, нежной и вкусной с той приятной сладостью, которая характерна для мяса рыбы. Не бойтесь, рыба не станет до невозможности соленой, потому что мы добавим белок, который образует своеобразный панцирь, и соль не впитается. Поэтому без малейшего сомнения берите рыбу, соль и начинайте готовить. Вы потратите всего 20 минут, а в итоге получите потрясающую рыбу, вкус которой не сравним ни с чем,

— считает известный шеф Евгений Клопотенко.

Мы полностью согласны с шефом! Предлагаем вам его рецепт приготовления форели, запеченной в соли, которое станет превосходной парой к бокалу SHABO Reserve Telti-Kuruk.

Ингредиенты

Соль каменная крупная – 1 килограмм

Яичный белок – 2 штуки

Форель речная – 1 штука

Лимон – несколько долек

Укроп – половина пучка

Как готовим

Чистим форель от внутренностей, промываем, кладем внутрь дольки лимона, обильно посыпаем сверху укропом. Белок взбиваем в устойчивую пену и смешиваем с солью. Одну часть соли выкладываем на противень, на нее кладем рыбу, второй частью накрываем рыбу (голову оставляет открытой). Разогреваем духовку до 240С и ставим рыбу запекаться на 15-30 минут. Готовность проверяем, осторожно проткнув вилкой мясо возле головы. Если рыба готова, достаем противень, разбиваем слой соли, снимаем его – самая сочная рыба в вашей жизни готова.

Сочная форель, запеченная в соли / Фото klopotenko

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Десерт: сырная тарелка

Отличным завершением вашего гастрономического вечера с SHABO Reserve Telti-Kuruk станет сырная тарелка. Сыры выбирайте по вкусу – из коровьего, козьего или овечьего молока. Очень рекомендуем к нашему вину мягкий сыр с голубой плесенью (например, Bleu d’Auvergne), а также молодой козий сыр. В качестве соуса можно использовать мед с кедровыми орешками или варенье из айвы. В сочетании с этими лакомствами фруктовые и цветочные ноты в ароматике Тельти-Курука заиграют новыми оттенками.

Сырная тарелка станет замечательной парой к этом вину / Фото iStock

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