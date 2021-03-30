Что у вас ассоциируется со словом "Мускат"? Наверняка – что-то цветочно-фруктовое, скорее всего, очень ароматное и сладкое... На самом деле, Мускат – это не один сорт, а целое семейство сортов винограда с очень древней историей.

Некоторые ученые уверены, что именно с него началось виноделие. Более того, многие ампелографы (исследователи различных сортов винограда и их происхождения) считают Мускат прародителем большинства винных сортов (Vitis vinifera). Его родина – Средиземноморье – достаточно обширная территория, но более точных данных пока нет.

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Мускат Оттонель – относительно недавнее пополнение в древней семье Мускатов. Его "родителями" считаются сорта Шассла и Мускат де Сомюр, и родом он из Франции, из Анжера (долина Луары) – именно там впервые его вывел селекционер Жан-Пьер Виберт в 1839 году.

Мускат Оттонель относится к белым ароматическим сортам. Он весьма требователен к терруару: участок, на котором выращивают Мускат Оттонель, должен быть теплым и защищенным от ветра, почва должна хорошо удерживать влагу и питательные вещества. Ягоды этого сорта способны накапливать высокий уровень сахара. Из него производят ароматические вина, как сладкие, так и сухие. Этот сорт особенно известен в десертных винах из Австрии, Болгарии, Румынии и Хорватии, а также – в сухих винах из Венгрии и Эльзаса.

Предлагаем вам познакомиться с ярким представителем семейства Мускатов и продегустировать вместе с нами белое десертное вино SHABO Reserve Мускат Оттонель.

Фото SHABO

Сорт: Мускат Оттонель — европейские лозы, высаженные и выращенные на наиболее подходящих для этого сорта участках терруара Шабо.

Цвет: янтарно-золотистый.

Стиль: белое десертное вино. Виноград, собранный вручную, прошел многократную сортировку и тщательную переработку в условиях контролируемой температуры (чтобы брожение не началось раньше времени). В винах этого стиля сохраняется собственный сахар за счет сбора винограда с высоким содержанием сахаров и крепления виноградного сусла высококачественным спиртом. Все процессы проходят под контролем специалистов компании SARL Derenoncourt.

Аромат: элегантный, слегка пряный, цветочно-медовый с оттенками минеральности и характерными мускатными нотами.

Вкус: полный, гармоничный, мягкий, маслянистый с приятным и долгим послевкусием спелых абрикосов.

Общее впечатление: благородное вино с изысканной ароматикой и богатым вкусом. Смаковать понемногу, раскатывая его во рту и наслаждаясь тем, как раскрывается букет.

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь

Подача: оптимальная температура +14 С (в жаркое время года можно охладить еще на пару градусов). Наливать в специальный бокал для десертного вина, с чашей в форме тюльпана, меньшего размера, чем в бокалах для белых сухих вин. Форма и размер чаши гарантируют, что аромат будет сконцентрирован на оптимальном расстоянии до вашего носа, а сладость вина не будет доминировать, позволяя вашим рецепторам насладиться вкусом. Поскольку десертные вина часто имеют более высокое содержание алкоголя, чем другие белые вина, их наливают меньшими, "дижестивными" порциями.

Фото Riedel