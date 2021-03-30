Визитная карточка: десертное белое вино SHABO Reserve Мускат Оттонель
Что у вас ассоциируется со словом "Мускат"? Наверняка – что-то цветочно-фруктовое, скорее всего, очень ароматное и сладкое... На самом деле, Мускат – это не один сорт, а целое семейство сортов винограда с очень древней историей.
Источник:24 канал
Некоторые ученые уверены, что именно с него началось виноделие. Более того, многие ампелографы (исследователи различных сортов винограда и их происхождения) считают Мускат прародителем большинства винных сортов (Vitis vinifera). Его родина – Средиземноморье – достаточно обширная территория, но более точных данных пока нет.
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Мускат Оттонель – относительно недавнее пополнение в древней семье Мускатов. Его "родителями" считаются сорта Шассла и Мускат де Сомюр, и родом он из Франции, из Анжера (долина Луары) – именно там впервые его вывел селекционер Жан-Пьер Виберт в 1839 году.
Мускат Оттонель относится к белым ароматическим сортам. Он весьма требователен к терруару: участок, на котором выращивают Мускат Оттонель, должен быть теплым и защищенным от ветра, почва должна хорошо удерживать влагу и питательные вещества. Ягоды этого сорта способны накапливать высокий уровень сахара. Из него производят ароматические вина, как сладкие, так и сухие. Этот сорт особенно известен в десертных винах из Австрии, Болгарии, Румынии и Хорватии, а также – в сухих винах из Венгрии и Эльзаса.
Предлагаем вам познакомиться с ярким представителем семейства Мускатов и продегустировать вместе с нами белое десертное вино SHABO Reserve Мускат Оттонель.
Фото SHABO
Сорт: Мускат Оттонель — европейские лозы, высаженные и выращенные на наиболее подходящих для этого сорта участках терруара Шабо.
Цвет: янтарно-золотистый.
Стиль: белое десертное вино. Виноград, собранный вручную, прошел многократную сортировку и тщательную переработку в условиях контролируемой температуры (чтобы брожение не началось раньше времени). В винах этого стиля сохраняется собственный сахар за счет сбора винограда с высоким содержанием сахаров и крепления виноградного сусла высококачественным спиртом. Все процессы проходят под контролем специалистов компании SARL Derenoncourt.
Аромат: элегантный, слегка пряный, цветочно-медовый с оттенками минеральности и характерными мускатными нотами.
Вкус: полный, гармоничный, мягкий, маслянистый с приятным и долгим послевкусием спелых абрикосов.
Общее впечатление: благородное вино с изысканной ароматикой и богатым вкусом. Смаковать понемногу, раскатывая его во рту и наслаждаясь тем, как раскрывается букет.
Подача: оптимальная температура +14 С (в жаркое время года можно охладить еще на пару градусов). Наливать в специальный бокал для десертного вина, с чашей в форме тюльпана, меньшего размера, чем в бокалах для белых сухих вин. Форма и размер чаши гарантируют, что аромат будет сконцентрирован на оптимальном расстоянии до вашего носа, а сладость вина не будет доминировать, позволяя вашим рецепторам насладиться вкусом. Поскольку десертные вина часто имеют более высокое содержание алкоголя, чем другие белые вина, их наливают меньшими, "дижестивными" порциями.
Фото Riedel
С чем пить SHABO Reserve Мускат Оттонель?
Несмотря на то, что это десертное вино, подают его не только к десерту или в качестве десерта. Ароматические и вкусовые особенности SHABO Reserve Мускат Оттонель делают его прекрасной парой ко многим блюдам и продуктам.
Эксперты SHABO советуют попробовать SHABO Reserve Мускат Оттонель с птицей, например, с уткой, запеченной с яблоками или апельсинами. Также прекрасной парой к нему станет дичь с ягодным соусом.
Запеченная утиная ножка с яблоками / Фото iStock
Истинных гурманов порадует сочетание SHABO Reserve Мускат Оттонель и фуа-гра: ее нежная текстура гармонично подчеркивает маслянистый вкус вина.
Нежная фуа-гра хорошо подойдет к Мускату / Фото iStock
Также не забудьте и о сдобной выпечке: идеально – SHABO Reserve Мускат Оттонель плюс шарлотка, штрудель или яблочный пирог с топпингом.
Яблочный пирог со сливочным топпингом – отличная пара к десертному Мускат Оттонель / Фото freepik
Награды: SHABO Reserve Мускат Оттонель отмечено наградой международного дегустационного конкурса International Wine Challenge (Великобритания).
Приобрести это вино можно в интернет-магазине shaboshop.
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