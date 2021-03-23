Наверняка вам известно, что родина Хереса (или шерри – sherry, как его называют в англоязычных странах) – Испания. Родом это вино из города Херес-де-ла-Фронтера, расположенного в Андалусии, именно оттуда и пошло его название. Херес – это уникальное, ни с чем не сравнимое вино, ко­торое всегда высоко ценилось не только в Испании, но и за ее пределами.

Упоминание о нем встречается в мавританской поэзии, в летописях Колумба, в произведениях Шекспира, Диккенса, Эдгара По и Оскара Уайльда. Херес – вино-"долгожитель". В старинных подвалах некоторых испанских виноделен, например Педро Домек, имеются хересы, возраст которых – 150-250 лет. Впечатляет, не правда ли?

Читайте также: Визитная карточка: SHABO Reserve Saperavi

Впрочем, не меньше, чем его история, впечатляет и технология производства Хереса, которая отличается от технологии производства других вин. Называется она "хересование". Хересование – это биологический процесс, происходящий во время выдержки вина в дубовых бочках под пленкой хересных дрожжей, которые относятся к виду Saccharomyces. Эти дрожжи образуют на поверхности вина в неполных бочках пленку под назва­нием flor, благодаря жизнедеятельности которой вино приобретает особую ароматику и вкус. Такой процесс может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Со временем дрожжевая пленка (флор) постепенно опускается на дно бочки и при розливе не попадает в бутылку.

На данный момент единственным производителем сухого Хереса в Украине является компания SHABO – это одно из вин, которыми особенно славится этот бренд. Кстати, в 2017 году сухой Херес SHABO Reserve был отмечен серебряной медалью лондонского международного конкурса International Wine Challenge.

В коллекции SHABO Reserve представлен также и десертный белый Херес SHABO Reserve. Предлагаем вам продегустировать его, насладиться его сложным ароматом и элегантным вкусом и обсудить гастрономические пары к этому уникальному вину.

Фото SHABO

Сорта: бленд винограда белых сортов с высоким содержанием сахара – Алиготе и Ркацители, а также уникального автохтонного сорта Тельти-Курук. Все лозы выращены на собственных виноградниках SHABO. Для создания вин из коллекции Reserve используют виноград, собранный вручную на лучших участках терруара Шабо.

Виноград сорта Тельти-Курук (об этом сорте мы уже писали здесь) выращен на корнесобственных виноградниках в терруаре Шабо. Это – самые обширные виноградники корнесобственного Тельти-Курук, площадью более 40 га, заложенные в 1972 году. Они находятся в Одесской области и принадлежат винодельческой компании SHABO.

Почувствуйте уникальный вкус и аромат вин SHABO – дегустируйте, изучайте и просто наслаждайтесь! Выбрать вино на все случаи жизни можно в один клик в интернет-магазине SHABO

Стиль: десертный белый Херес. Процесс хересования этих вин проходит в 200-летнем историческом подвале, который был заложен швейцарскими колонистами, прибывшими в Шабо в середине 19 века. Длится процесс хересования не менее 1,5 лет. Бочки в подвале расположены по одной из старинных испанских систем "солера". Если кратко, принцип ее в том, что в бочки в ходе хересования не доливают более молодое вино, в отличие от более популярной системы "солера-криадера." Бочки наполняют на 80%, чтобы соотношение площади поверхности вина к его объему было большим – так обеспечивают свободный доступ кислорода. Влияние дрожжевой пленки на будущий херес огромно, поскольку именно ее наличие определяет характер будущего Хереса. После процесса хересования вино снимают с дрожжевого осадка, обрабатывают (фильтруют) и спиртуют виноматериалом, который выдерживался не менее 1 года и докрепился качественным пшеничным спиртом. Для придания нужного уровня сладости десертный Херес дополнительно купажируют с натуральным сладким концентрированным виноградным соком. Процесс изготовления Хереса в коллекции Reserve – сложный и трудоемкий, на каждом этапе его контролируют эксперты компании SARL Derenoncourt (Франция).

Цвет: золотистый, приятно наслаждаться игрой света в бокале.

Аромат: насыщенный, доминируют ноты поджаренных лесных орехов и миндаля.

Вкус: мягкий, округлый, элегантное сладкое ореховое послевкусие.

Подача: подавать рекомендуем охлажденным до температуры +8 / +12 С в специальном бокале для десертных вин, с чашей в форме тюльпана.

С чем сочетать: прислушаемся к советам опытных сомелье и экспертов SHABO.

Десертный белый Херес SHABO Reserve прекрасно сочетается не только с десертами. Попробуйте его с паштетом из гусиной или утиной печени – такое сочетание вас просто очарует.

Попробуйте Херес с печеночным паштетом / Фото istockphoto

В пару к этому Хересу возьмите пряные сыры: Горгонзолу, Рокфор, Дорблю. Их насыщенный вкус создаст приятный контраст со сладостью Хереса, а сливочная текстура деликатно дополнит ореховые ноты в послевкусии вина.

Выбирайте к Хересу сыры с ярким вкусом / Фото istockphoto

Десертный белый Херес SHABO Reserve хорошо сочетается с легкими десертами и фруктами, ну и сам по себе является прекрасным сладким дижестивом. Кстати, попробуйте полить этим Хересом сливочный пломбир – это волшебно!

Сливочный пломбир прекрасно сочетается с Хересом / Фото istockphoto

Приобрести десертный белый Херес SHABO Reserve можно в интернет-магазине shaboshop.