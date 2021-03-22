Продолжаем рассказ о грузинском сорте винограда Саперави и о винах, которые из него производят.

Некоторые эксперты считают, что Саперави – древнейший сорт Грузии, по крайней мере, упоминания о нем есть в грузинских летописях. Саперави также считается одним из самых древних сортов в мире. По одной из теорий, первое вино в мире сделали именно из Саперави.

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В переводе с грузинского "саперави" означает "красящий", "придающий цвет". Такое название этот сорт получил не случайно. Если вы выдавите мякоть из винограда другого красного сорта, с темной кожицей, например, Каберне, то увидите, что мякоть имеет светло-зеленый цвет. Так происходит с большинством красных сортов. Но не с Саперави! Ягода сорта Саперави внутри – красновато-пурпурная. Именно поэтому вина из этого сорта имеют характерный насыщенный цвет, а сам сорт – свое красивое название.

Чтобы сполна насладиться красотой, ароматом и вкусом этого вина, предлагаем вам продегустировать SHABO Reserve Saperavi.

Фото SHABO

Сорт: Саперави из Кахетии, выращен на виноградниках, принадлежащих семье Иукуридзе, основателям винодельческой компании SHABO. Находятся эти виноградники в селе Вачнадзиани (зона Мукузани, которая считается лучшим терруаром для Саперави) и занимают общую площадь более 48 га. Виноградникам Саперави отведено около 38 га, именно здесь был собран виноград для изготовления этого вина.

Стиль вина: красное тихое выдержанное вино. Выдержано во французских дубовых барриках не менее 6 месяцев, а затем – в бутылках. SHABO Reserve Saperavi имеет хороший потенциал к бутылочной выдержке, не менее 3-5 лет. На всех этапах производства вин коллекции Reserve контроль качества осуществляют международные эксперты SARL Derenoncourt (Франция) и профессиональные виноделы из Грузии.

Цвет: насыщенный, темно-красный с фиолетовым оттенком. Очень хорошо выглядит в бокале.

Аромат: утонченный, с ярко выраженной фруктовой составляющей. В аромате – ежевика, черника и оттенки фиалки, благородное украшение аромата – элегантные дубовые ноты.

Вкус: бархатистый, насыщенный, яркий. Это вино порадует вас приятными, сдержанными танинами и лёгкими ягодными тонами с достаточно длительном послевкусии.

Общее впечатление: сбалансированное и элегантное вино с хорошей структурой и тонкой ароматикой. Готово к употреблению уже сейчас, а можно и подождать – в течение нескольких лет бутылочной выдержки в этом вине развиваться более сложные и интересные ноты (для любителей бутылочной выдержки)

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Температура подачи: рекомендуем подавать SHABO Reserve Saperavi при температуре от +16 до +18 градусов Цельсия, в бокале типа "Бордо", с достаточно широкой чашей, которая позволяет в полной мере раскрыть аромат этого вина.

Бокал типа Бордо / Фото Riedel

С чем его пить? Советуют эксперты SHABO

Такое насыщенное, танинное вино отлично сочетается с мясом. Его букет с тонами вишни и черной смородины великолепно подчеркивает вкус и аромат жареного мяса. Подобное притягивает подобное: в первую очередь, конечно же, советуем обратить внимание на грузинскую кухню и другие блюда кавказской кухни, приправленные яркими аутентичными специями.

Отличная пара к SHABO Reserve Saperavi – мясо молодого барашка, приготовленное на огне. Также замечательной парой к этому вину будет телятина на кости и, конечно же, настоящий грузинский шашлык.

Попробуйте грузинский шашлык с Саперави / Фото istockphoto

В качестве дополнения к мясным блюдам или самостоятельного блюда к Саперави также подойдут овощи, приготовленные на мангале.

Овощи на мангале хорошо сочетаются с Саперави​ / Фото istockphoto

Награды: безусловно, такое яркое и выдающееся вино, как SHABO Reserve Saperavi, отмечено множеством наград авторитетных международных дегустационных конкурсов – таких, как Decanter World Wine Awards (Великобритания), Challenge International du Vin (Франция), International Wine Challenge (Великобритания), MUNDUS VINI (Германия) и San Francisco International Wine Competition (США). Уверены, продолжение следует!

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