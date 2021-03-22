Продовжуємо розповідь про грузинський сорт винограду Сапераві й про вина, які з нього виробляють.

Деякі експерти вважають, що Сапераві – найдавніший сорт Грузії, принаймні, згадки про нього є в грузинських літописах. Сапераві також вважається одним з найдавніших сортів у світі. За однією з теорій, перше вино у світі зробили саме з Сапераві.

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У перекладі з грузинського "сапераві" означає "той, що фарбує", "надає колір". Таку назву цей сорт отримав не випадково. Якщо ви видавите м'якуш з винограду іншого червоного сорту, з темною шкіркою, наприклад, Каберне, то побачите, що м'якуш має світло-зелений колір. Так відбувається з більшістю червоних сортів. Але не з Сапераві! Ягода сорту Сапераві всередині – червонувато-пурпурна. Саме тому вина з цього сорту мають характерний насичений колір, а сам сорт – свою красиву назву.

Щоб сповна насолодитися красою, ароматом і смаком цього вина, пропонуємо вам продегустувати SHABO Reserve Saperavi.

Фото SHABO

Сорт: Сапераві з Кахетії, вирощений на виноградниках, що належать родині Іукурідзе, засновникам виноробної компанії SHABO. Знаходяться ці виноградники в селі Вачнадзіані (зона Мукузані, яка вважається найкращим теруаром для Сапераві) і займають загальну площу понад 48 гектарів. Виноградникам Сапераві відведено близько 38 гектарів, саме тут був зібраний виноград для виготовлення цього вина.

Стиль вина: червоне тихе витримане вино. Витримано у французьких дубових баріках не менше 6 місяців, а потім – в пляшках. SHABO Reserve Saperavi має хороший потенціал до пляшкової витримки, не менше 3-5 років. На всіх етапах виробництва вин колекції Reserve контроль якості здійснюють міжнародні експерти SARL Derenoncourt (Франція) і професійні винороби з Грузії.

Колір: насичений, темно-червоний з фіолетовим відтінком. Дуже добре виглядає у келиху.

Аромат: витончений, з яскраво вираженою фруктовою складовою. В ароматі – ожина, чорниця і відтінки фіалки, благородна прикраса аромату – елегантні дубові ноти.

Смак: оксамитовий, насичений, яскравий. Це вино порадує вас приємними, стриманими танінами і легкими ягідними тонами у досить тривалому післясмаку.

Загальне враження: збалансоване і елегантне вино з хорошою структурою і тонкою ароматикою. Готове до вживання вже зараз, а можна й почекати – протягом декількох років пляшкової витримки в цьому вині будуть розвиватися складніші і цікавіші ноти (для любителів пляшкової витримки)

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Температура подачі: рекомендуємо подавати SHABO Reserve Saperavi при температурі від +16 до +18 градусів Цельсія, в келиху типу "Бордо", з досить широкою чашею, яка дозволяє повною мірою розкрити аромат цього вина.

Келих типу Бордо / Фото Riedel

З чим його пити? Радять експерти SHABO

Таке насичене, танінне вино відмінно поєднується з м'ясом. Його букет з тонами вишні і чорної смородини чудово підкреслює смак і аромат смаженого м'яса. Подібне притягує подібне: в першу чергу, звичайно ж, радимо звернути увагу на грузинську кухню й інші блюда кавказької кухні, приправлені яскравими автентичними спеціями.

Відмінна пара до SHABO Reserve Saperavi – м'ясо молодого баранчика, приготоване на вогні. Також чудовою парою до цього вина буде телятина на кістці і, звичайно ж, справжній грузинський шашлик.

Спробуйте грузинський шашлик з Сапераві / Фото istockphoto

Як доповнення до м'ясних страв або самостійна страва до Сапераві також пасуватимуть овочі, приготовані на мангалі.

Овочі на мангалі добре поєднуються з Сапераві / Фото istockphoto

Нагороди: безумовно, таке яскраве і видатне вино, як SHABO Reserve Saperavi, відзначено безліччю нагород авторитетних міжнародних дегустаційних конкурсів – таких, як Decanter World Wine Awards (Велика Британія), Challenge International du Vin (Франція), International Wine Challenge (Велика Британія), MUNDUS VINI (Німеччина) і San Francisco International Wine Competition (США). Впевнені, далі буде!

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