Що у вас асоціюється зі словом "Мускат"? Напевно – щось квітково-фруктове, швидше за все, дуже ароматне і солодке ... Насправді, Мускат – це не один сорт, а ціле сімейство сортів винограду з дуже давньою історією.

Деякі вчені впевнені, що саме з нього почалося виноробство. Більш того, багато ампелографів (дослідники різних сортів винограду та їх походження) вважають Мускат прабатьком більшості винних сортів (Vitis vinifera). Його батьківщина – Середземномор'я – досить велика територія, але точніших даних поки немає.

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Мускат Оттонель – відносно недавнє поповнення древньої сім'ї Мускатів. Його "батьками" вважаються сорти Шасла і Мускат де Сомюр, і родом він з Франції, з Анжера (долина Луари) – саме там вперше його вивів селекціонер Жан-П'єр Виберт у 1839 році.

Мускат Оттонель належить до білих ароматичних сортів. Він дуже вимогливий до теруару: ділянка, на які вирощують Мускат Оттонель, повинна бути теплою і захищеною від вітру, ґрунт повинен добре утримувати вологу і поживні речовини. Ягоди цього сорту здатні накопичувати високий рівень цукру. З нього виробляють ароматичні вина, як солодкі, так і сухі. Цей сорт особливо відомий в десертних винах з Австрії, Болгарії, Румунії та Хорватії, а також – в сухих винах з Угорщини та Ельзасу.

Пропонуємо вам познайомитися з яскравим представником сімейства Мускатів і продегустувати разом з нами біле десертне вино SHABO Reserve Мускат Оттонель.

Фото SHABO

Сорт: Мускат Оттонель – європейські лози, висаджені й вирощені на найбільш придатних для цього сорту ділянках теруару Шабо.

Колір: янтарно-золотистий.

Стиль: біле десертне вино. Виноград, зібраний вручну, пройшов багаторазове сортування і ретельну переробку в умовах контрольованої температури (щоб бродіння не розпочалося завчасно). У винах цього стилю зберігається власний цукор власлідок збору винограду з високим вмістом цукрів та кріплення виноградного сусла високоякісним спиртом. Всі процеси проходять під контролем фахівців компанії SARL Derenoncourt.

Аромат: елегантний, злегка пряний, квітково-медовий з відтінками мінеральності та характерними мускатними нотами.

Смак: повний, гармонійний, м'який, маслянистий з приємним і довгим післясмаком стиглих абрикос.

Загальне враження: благородне вино з вишуканою ароматикою і багатим смаком. Смакувати потроху, розкочуючи його в роті й насолоджуючись тим, як розкривається букет.

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут

Подача: оптимальна температура +14 С (в спекотну пору року можна охолодити ще на пару градусів). Наливати в спеціальний келих для десертного вина, з чашею у формі тюльпана, меншого розміру, ніж в келихах для білих сухих вин. Форма і розмір чаші гарантують, що аромат буде сконцентрований на оптимальній відстані до вашого носа, а солодкість вина не буде домінувати, дозволяючи вашим рецепторам насолодитися смаком. Оскільки десертні вина часто мають вищий вміст алкоголю, ніж інші білі вина, їх наливають меншими, "діжестивними" порціями.

Фото Riedel