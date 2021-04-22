Мы с вами уже знаем, что насыщенное, танинное и мощное красное вино требует не менее насыщенного вкуса от своей гастрономической пары. Хороший стейк, зрелые сыры — первое, что приходит в голову при упоминании выдержанного красного сухого SHABO Reserve Cabernet.

Есть ли еще варианты гастрономических сочетаний, которые украсят это вино и в то же время разнообразят ваш ужин? Что можно приготовить дома самостоятельно к этому вину? Давайте разберемся.

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SHABO Reserve Cabernet – красное сухое тихое вино, выдержанное в дубовых французских барриках в течение 6 месяцев. В его аромате доминирует черная смородина, также хорошо чувствуется вишня с легкими нотами красной смородины. Вторичная ароматика выдержанного вина проявляется специями: черный перец, лавровый лист. Вкус — сбалансированный, округлый, с ярко выраженными нотами спелых фруктов и ягод, с шелковистыми танинами и достаточно продолжительным послевкусием.

Фото: SHABO

Это сбалансированное, полнотелое вино "просит" в пару к себе блюдо с ярким, интенсивным вкусом. Здесь будут уместны спелые овощи — томаты, баклажаны — и приготовленные из них блюда. Прекрасно подойдет что-то из средиземноморской кухни, например, капоната.

Капоната

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Капоната — это итальянское, а точнее — сицилийское овощное блюдо, которое может выступать и в качестве закуски, и в качестве основного. Капонату можно подавать как в неглубокой тарелке, так и положить на поджаренный хлеб (брускетту).

Ингредиенты:

баклажан – 2 шт;

репчатый лук – 1 шт;

сельдерей (стебли) – 3 шт;

перец сладкий – 2 шт;

помидоры – около 500 г;

каперсы – 3 ст. л;

оливки – 1/2 банки;

сахар – 2 ст. л;

винный уксус (белый) – 3 ст. л;

кедровые орехи (очищенные) – по вкусу;

оливковое масло.

Как готовить

Овощи промойте, высушите. У баклажанов срежьте плодоножки и фиолетовую кожицу, нарежьте кубиками. Сложите их в миску и посолите. Накройте баклажаны сверху чем-то тяжелым. Сельдерей нарежьте небольшими слайсами. Перец очистите от семян и нарежьте дольками или квадратами шириной в 1 см. Помидоры надрежьте крестообразно, ошпарьте кипятком, дайте остыть, очистите от кожицы. Каждый помидор разрежьте на четвертинки, удалите семена и крупно нарежьте.

Разогрейте глубокую сковороду, влейте небольшое количество оливкового масла, добавьте мелко нарезанный лук и обжариьте до прозрачности. Затем положите в сковороду сельдерей, каперсы и оливки. Тушите, помешивая, около 5 минут. Добавьте перцы, тушите еще 5 минут. Добавьте помидоры. Готовьте, помешивая, до тех пор, пока перец станет мягким.

Баклажаны промойте под проточной водой, отожмите и обжарьте до готовности в другой сковороде. Готовые баклажаны переложите в сковороду к остальным овощам. Можно добавить еще немного оливкового масла – баклажаны его любят. Перемешайте и тушить несколько минут. Добавьте сахар и винный уксус, еще раз все хорошенько перемешайте. Посыпьте кедровыми орехами. Дайте настояться несколько минут.

Пока капоната готовится – приготовим брускетты: подсушиваем ломтики хлеба в тостере или на гриле, можно также с каплей оливкового масла. Выкладываем на брускетты капонату, украсив листиком базилика. Готово!

Знаком ли вам слегка вяжущий вкус баклажанов? В молодых овощах он особенно чувствуется благодаря тому, что в них, как и в красном вине, присутствуют танины. При термической обработке они почти уходят, оставляя легкий намек на танинность – именно он прекрасно гармонирует с танинами в Каберне Совиньоне. Баланс кислотности, сладости и пряности, плотная текстура тушеных овощей гармонично сочетаются с SHABO Reserve Cabernet!

Фото iStock

Для тех, кто жить не может без мяса, у нас также есть прекрасный вариант из итальянской кухни: предлагаем вам дегустировать SHABO Reserve Cabernet з оссобуко!

Оссобуко — это кусок мяса с косточкой посередине. Для приготовления этого блюда обычно используют мясо верхней части бедра передней ноги теленка или молодого бычка. Готовится оно примерно 2,5 часа, но сам процесс абсолютно не сложен, и результат превзойдет все ваши ожидания.

Итак, ингредиенты:

Телятина (голяшка) с косточкой (косточка обязательна) – 1 кг;

Оливковое масло – 100 мл;

Сливочное масло – 100 г;

Куриный бульон – 1 л;

Морковь – 2 шт;

Томатное пюре – 1 ст. л;

Мука – 2 ст. л;

Вино белое – 200 мл;

Лук репчатый – 1 головка;

Чеснок – 2 зубчика;

Сельдерей – 2 стебля;

Розмарин, тимьян – 2 веточки;

Зелень петрушки – 1 пучок;

Лавровый лист;

Мускатный орех;

Соль, перец.

Как готовить

Телятину рубим на части таким образом, чтобы в центре каждого кусочка мяса была кость. Именно эта косточка, внутри которой находится костный мозг, и придает блюду особый вкус (кстати, попросить разрубить мясо нужным вам образом вы можете там, где покупаете его — на рынке или в мясном отделе).

Телятина на косточке – специально для оссобуко / Фото iStock

Интересно Ужин с вином: SHABO Reserve Telti-Kuruk

Мясо солим, перчим, приправляем молотым мускатным орехом и присыпаем мукой. Разогреваем сковороду, вливаем 50 мл оливкового масла и добавляем 50 г сливочного. Обжариваем мясо с обеих сторон до золотистого цвета, каждые две минуты переворачиваем. Добавляем немного мелко нарубленной петрушки и сельдерея.

Достаем мясо из сковороды, сливаем жир. В эту же сковороду наливаем еще немного оливкового масла и добавляем чуть-чуть сливочного. Мелко нарезанные морковь, лук, чеснок, сельдерей, петрушку, розмарин и тимьян, солим, перчим. Тушим все вместе на маленьком огне 7-10 минут. Добавляем вино и тушим, помешивая, еще 5 минут.

Следующий этап — отправляем мясо в духовку. На дно формы для запекания выкладываем тушеные овощи, томатное пюре, сверху кладем мясо и заливаем куриным бульоном. Плотно закрываем крышкой. Готовим в духовке в течение 2-х часов при температуре 180 градусов.

Ароматы в процессе приготовления будут фантастические, ждать будет довольно сложно, но тут на помощь вам придут уже приготовленные ранее брускетты с капонатой и бокал SHABO Reserve Cabernet!

Подавать оссобуко советуем с картофельным пюре или полентой, полив собственным соусом, в котором тушилось мясо. Нежная телятина, ароматные травы, томленые в томате овощи потрясающе сочетаются с нашим вином. Структура и сила вина подчеркивают многообразие вкусов и ароматов этого блюда.

Оссобуко с картофельным пюре и розмарином / Фото iStock

SHABO Reserve Cabernet и оссобуко — идеальная пара! Наслаждайтесь!

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