Знаете ли вы, что розовые вина вообще, и розовые игристые – в частности, это вина с историей? Изготовление шампанского во Франции сыграло важную роль в истории розового вина.

На самом деле, первые шампанские вина были светло-розовыми. Их оттенок мог становиться более густым, темно-розовым – для этого виноделы добавляли в них экстракт бузины. Лишь спустя десятилетия производители шампанского научились делать белые игристые вина, в том числе и из красных сортов (Пино Менье, Пино Нуар).

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В конце 20-го – в начале 21-го века розовое шампанское составляло всего 2-3% от общих продаж этих эксклюзивных игристых вин. Однако уже в 2016 году продажи розового шампанского, к примеру, в США выросли почти на 47%, было продано около 2 млн бутылок. В Великобритании в этот же период продажи выросли вдвое. В целом, мировая тенденция потребления розовых вин, в том числе – розовых игристых, неуклонно растет. Несерьезное отношение к Rosé – пережиток прошлого, и мы рады, что эти ароматные и яркие вина начали ценить по достоинству.

Ну что ж, самое время продегустировать полусухое розовое игристое SHABO Special Edition: изучаем органолептику и гастрономические сочетания.

Фото SHABO

Сорта: красные европейские сорта – Пино Нуар, Каберне Совиньон. Виноградные лозы были приобретены в Европе с учетом особенностей климата и почв Шабо и высажены на лучших участках шабского терруара.

Стиль: полусухое игристое, созданное по технологии Charmat Lungo (об этом методе мы писали здесь). Этот метод считается более "продвинутой" версией метода Charmat (акратофорного). По завершении вторичного брожения, которое проводят в металлических емкостях-акратофорах, игристое проходит выдержку в течение 6 месяцев на тонком дрожжевом осадке (метод sur lie). После розлива игристое не сразу отправляется в продажу, а несколько месяцев выдерживается в бутылке, по необходимости (решение о такой выдержке принимают непосредственно виноделы компании). Таким образом оно приобретает более сбалансированную и комплексную ароматику и новые интересные вкусовые качества. Контроль качества на каждом этапе производства игристых вин SHABO Special Edition осуществляют эксперты SARL Derenoncourt (Франция) и Institut Oenologique De Champagne (Франция, Шампань).

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Цвет: насыщенный и элегантный розовый.

Аромат: свежий, яркий, ягодно-фруктовый с нотами малины и земляники, минеральными и легкими сливочными оттенками

Вкус: округлый, продолжительный, с идеальным балансом фруктовой сладости и свежести и приятным послевкусием.

Подача: подавать это игристое следует хорошо охлажденным, в идеале при температуре +8С / +10С, из бокала flute – такой бокал максимально концентрирует аромат игристого вина в верхней части чаши и позволяет долго любоваться перляжем – игрой пузырьков, поднимающихся вверх.

С чем сочетать полусухое розовое игристое SHABO Special Edition? Послушаем рекомендации экспертов SHABO.

Изысканные закуски – черная и красная икра. Также отлично это игристое сочетается с нежным, немного сладковатым мясом лобстера и устрицами с винным соусом или соусом миньонетт.

Изысканное мясо лобстера прекрасно подходит к такому вину / Фото iStock

Устрицы с соусом миньонетт сочетайте с розовым полусухим игристым / Фото iStock

Фруктовая составляющая в аромате полусухого розового игристого SHABO Special Edition гармонично сочетается со свежими фруктами – выбирать фрукты советуем по сезону.

Выбирайте свежие сезонные фрукты / Фото iStock

Словом, полусухое розовое игристое SHABO Special Edition — прекрасный аперитив и сопровождение к обеду или ужину. Также наслаждаться этим игристым можно из без гастрономического сопровождения, но обязательно — в приятной компании!

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