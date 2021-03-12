Поговорим об одном из популярнейших сортов винограда в мире — Шардоне (Chardonnay). Этот сорт родом из Франции, а точнее — из Бургундии.

Его "родители" – Пино Нуар (Pinot Noir) и почти утраченный сегодня сорт Гуэ Блан (Gouais Blanc). Ученые считают, что Шардоне появился на территории современной Франции благодаря римскому императору Пробу, который в III веке нашей эры даровал галлам саженцы этого винограда из своей родной Паннонии. Свое название новый сорт получил в честь бургундской деревушки Шардоне, находящейся в южной части современной Бургундии, в микрорегионе Маконнэ, славящемся своими винами. Во Франции Шардоне выращивают во многих регионах, но эталонными считаются лишь два из них — Бургундия и Шампань.

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Шардоне – сорт довольно неприхотливый. Он хорошо себя чувствует на различных почвах и в разных климатических условиях, проявляя основные сортовые особенности и в то же время демонстрируя терруарный характер. Он созревает рано, поэтому не боится осенних дождей, и дает стабильный урожай. Благодаря этим качествам Шардоне завоевал невероятную популярность во всем мире.

Фото IStock

В конце 1980-х благодаря бурному развитию виноделия Нового Света Шардоне приобрел мировую популярность. Каждый уважающий себя новосветский винодел хотел создать Шардоне в бургундском стиле. Глобальная "шардонизация" не обошла стороной США, Чили, Австралию, ЮАР, не говоря уже о винодельческих странах Европы. К началу 2000-х популярность Шардоне была настолько велика, что это создало эффект отторжения у ряда специалистов. В США, а затем и в других англоязычных странах, запустили социальный флеш-моб Anything but Chardonnay ("все, что угодно, кроме Шардоне"). Сомелье и продвинутые потребители выступали против засилья безликих, шаблонных вин, которые заполонили масс-маркет. Заказывать Шардоне в ресторане стало считаться чем-то неприличным. Если ты разбираешься в вине, ты должен пить что-то особенное – испанский Альбариньо, греческий Ассиртико, итальянскую Гарганегу. Только не Шардоне!

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Однако этот хайп продлился недолго. Потребителя не обманешь, и Шардоне есть Шардоне. Прекрасные качества этого породистого "бургундца" оказались непобедимым аргументом. Сегодня Шардоне занимает второе место в мире по общей площади виноградников белых технических сортов (технические сорта — те, которые используются для производства вина, в отличие от столовых, которые мы едим; подробнее об этом читайте здесь).

Шардоне предоставляет виноделу огромный простор для творчества. Сам по себе он имеет достаточно нейтральный характер, поэтому винодел, используя различные техники, может сформировать из него нужный ему стиль вина. Для того чтобы сделать легкое вино со свежей цветочно-фруктовой ароматикой, винификацию проводят в емкостях из нержавеющей стали. Если же стоит задача получить вино более сложное, маслянистое и насыщенное, Шардоне выдерживают в дубовых бочках.

А теперь — время продегустировать отличное выдержанное Шардоне и закрепить прочитанное! Предлагаем вам познакомиться с Шардоне из коллекции выдержанных тихих вин SHABO Reserve.

Фото SHABO

Сорт: стопроцентный Шардоне. Потомок европейских лоз, подобранных с учетом особенностей терруара Шабо и выращенных на его лучших участках.

Стиль: тихое белое сухое вино, выдержка в дубовых французских и австрийских барриках в течение 6 месяцев. Это вино имеет потенциал бутылочной выдержки не менее 2-4 лет. Это означает, что если, к примеру, вы сейчас покупаете Шардоне SHABO Reserve урожая 2018 года, уже готовое к употреблению, то благодаря выдержке в бутылке еще через пару лет оно достигнет своего пика: его аромат и вкус, развившись за годы выдержки в бутылке, будут насыщенными, комплексными и сбалансированными. Контроль качества на всех этапах производства вин этой коллекции осуществляют эксперты компании SARL Derenoncourt (Франция).

Цвет: светло-соломенный.

Аромат: в нем доминируют ноты белых фруктов и ягод – персик, абрикос, облепиха. Также ощущаются свойственные терруару Шабо минеральные ноты и красивые, тонкие ноты выдержки.

Вкус: свежий, округлый, фруктовый, послевкусие продолжительное и приятное.

Подача: охлаждать до температуры +12С. Бокал – классический для выдержанных Шардоне. Его форма подчеркивает фруктовую ароматику, бархатистую, округлую структуру вина и обеспечивает длительное, сбалансированное послевкусие.

Фото Riedel

С чем сочетать Шардоне SHABO Reserve? Вариантов много. Обратимся к советам экспертов SHABO.

Прекрасная пара к этому вину – белая морская рыба (например, сибас или дорадо), запеченная в травах.

Фото IStock

Еще один прекрасный вариант сочетания Шардоне с рыбой – приготовленный на гриле лосось.

Фото IStock

Хорошо сочетаются с Шардоне SHABO Reserve блюда из морепродуктов и мидии. Особенно советуем мидии в сливочном или винном соусе с провансальскими травами!

Фото IStock

Любителям мясных блюд порекомендуем к этому вину нежного цыпленка. Также прекрасным дополнением к нему станут орехи и свежие фрукты – персики, абрикосы и другие косточковые.

Награды: на данный момент послужной список Шардоне SHABO Reserve насчитывает 19 наград от авторитетных международных дегустационных конкурсов, таких как International Wine Challenge (Великобритания), International Wine Contest (Румыния), London International Wine Fair (Великобритания), Concours Mondial de Bruxelles (Бельгия), Decanter World Wine Awards (Великобритания), International Wine&Spirit Competition (Великобритания), Los Angeles International Wine Competition и San Francisco International Wine Competition (США).

Приобрести Шардоне SHABO Reserve можно в интернет-магазине shaboshop.