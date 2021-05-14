Винодельческая компания SHABO будет представлена на всех трех ивентах. Вино – мощная сила, объединяющая людей в разных уголках страны. Поехали!

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Odessa Wine Week

Где: Одесса

Когда: 18-23 мая 2021 года

Фото Odessa Wine Week

Событие такого масштаба впервые пройдет в Одессе, и компания SHABO рада быть его генеральным партнером. В рамках Odessa Wine Week состоятся мероприятия как для профессионалов, работающих в винной сфере, так и для любителей вина и гастрономии.

Для профи – международный симпозиум 2021 Oenoviti International Network, конференция, посвященная актуальной теме виноделия и виноградарства в условиях изменяющегося климата, Wine Future Forum, презентация идеального бокала от Riedel для особого вина из известного украинского сорта винограда Одесский Черный, а также – круговые дегустации.

Кроме того, в рамках Odessa Wine Week состоится Всеукраинский дегустационный конкурс Odessa Wine & Spirit Awards, в рамках которого сертифицированные винные эксперты будут оценивать украинские вина по международной системе OIV (International Organisation of Vine and Wine).

Фото Pexels

Любителям вин также будет не скучно. Давненько никуда не летали? В рамках Odessa Wine Week у вас есть отличная возможность не просто полетать, а продегустировать лучшие украинские вина! Здесь будут представлены топ-5 украинских вин – победителей Всеукраинского дегустационного конкурсу "Odessa Wine & Spirit Awards" и блюд одесской кухни. Вылет 22 мая из аэропорта Одесса, длительность полета 2 часа — с 12.00 до 14.00.

Фото Odessa Wine Week

Ну и самое веселое событие одесской "недели вина" – эногастрономический фестиваль "Таки да, вкусно". Два дня ярких развлечений для всей семьи, живой музыки, вин и гастрономии Одесского региона. Таки да, будет вкусно!

Фото "Таки да, вкусно"

22 и 23 мая, 11:00 – 20:00.

Локация: Одесса, Premier Hotel Odesa и Одесская киностудия.

Детальнее о событиях Odessa Wine Week читайте на сайте и в событии Facebook.

Исследуйте новые горизонты винного мира вместе с лучшими образцами украинского виноделия. Выбирайте вино по вашему вкусу в интернет-магазине SHABO

15-й Kyiv Food and Wine Festival

Где: Киев, галерея LAVRA

Когда: 5-6 июня 2021 года

Фото Kyiv Food and Wine

Kyiv Food and Wine – самый большой винно-гастрономический фестиваль Украины, который проводится уже более 6 лет. Это первый фестиваль вина в Украине, который представляет принципиально новое украинское виноделие, популяризует лучшие украинские вина и формирует винную культуру страны.

Что ждет гостей 15-го Kyiv Food and Wine Festival?

Винный маркет:

большие и малые виноделы со всех уголков Украины и из других стран;

дегустации уникальных вин, многие из которых не найти в супермаркетах, ресторанах и винных барах;

возможность пообщаться с виноделами и даже договориться о посещении их виноделен — время летних путешествий только начинается!

Фото Арсен Федосенко

Фото Арсен Федосенко

Фудмаркет и фудкорт:

большой маркет сыров, мяса, соусов и других продуктов от крафтовых украинских производителей;

разнообразный фудкорт (будут даже свежие устрицы);

все это очень вкусно и идеально сочетается с вином!

Фото Kyiv Food and Wine Festival

А также:

бесплатные лекции и дегустации в "Школе вина": организаторы приглашают известных сомелье, винных экспертов, винных амбассадоров и других харизматичных людей из мира вина, которым есть что рассказать;

конкурсы, развлечения, фотозоны, отличная музыка и неповторимая праздничная атмосфера, по которой мы все так соскучились.

Фото Арсен Федосенко

Фото Арсен Федосенко

5 и 6 июня, 11:00 – 22:00.

Локация: Киев, галерея LAVRA.

Больше информации – на странице Kyiv Food and Wine Festival и в событии 15-го Kyiv Food and Wine Festival в Facebook.

Ukrainian Wines Festival

Где: Львов, дворец Потоцких

Когда: 11-13 июня 2021 года

Фото Ukrainian Wines Festival

Название фестиваля говорит само за себя: здесь также будут представлены лучшие украинские вина. В их числе, конечно же, компания SHABO.

Фото SHABO

Ukrainian Wines Festival будет проводиться впервые. Своей миссией организаторы фестиваля видят распространение и развитие культуры потребления качественного украинского вина.

Что ждет гостей Ukrainian Wines Festival:

для профессионалов – Форум экспертов виноделия и дегустационный конкурс "Лучшее украинское вино";

"Лучшее украинское вино"; для любителей – винный маркет с качественными украинскими винами и фудмаркет, на котором будут продавать продукты от крафтовых фермерских хозяйств.

А также – чарующая атмосфера летнего Львова, которая пьянит не меньше, бесподобных украинских вин

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11, 12 и 13 июня.

Локация: Львов, дворец Потоцких.

Больше информации – на странице Ukrainian Wines Festival в Facebook.

Ну что, друзья – выбирайте! Солнечная Одесса, деловой и богемный Киев или загадочный Львов? Хотя – зачем выбирать что-то одно, если можно посетить и все три фестиваля, получив удовольствие от фестивальной атмосферы и познакомиться с прекрасным украинским вином!