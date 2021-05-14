Виноробна компанія SHABO буде представлена ​​на всіх трьох івентах. Вино – потужна сила, яка об'єднує людей в різних куточках країни. Поїхали!

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Odessa Wine Week

Де: Одеса

Коли: 18-23 травня 2021 року

Фото Odessa Wine Week

Подія такого масштабу вперше відбудеться в Одесі, і компанія SHABO рада бути його генеральним партнером. В рамках Odessa Wine Week відбудуться заходи як для професіоналів, що працюють у винній сфері, так і для любителів вина й гастрономії.

Для профі – міжнародний симпозіум 2021 Oenoviti International Network, конференція, присвячена актуальній темі виноробства і виноградарства в умовах мінливого клімату, Wine Future Forum, презентація ідеального келиха від Riedel для особливого вина з відомого українського сорту винограду Одеський Чорний, а також – кругові дегустації.

Крім того, в рамках Odessa Wine Week відбудеться Всеукраїнський дегустаційний конкурс Odessa Wine & Spirit Awards, в рамках якого сертифіковані винні експерти оцінюватимуть українські вина за міжнародною системою OIV (International Organisation of Vine and Wine).

Фото Pexels

Поціновувачі вин також не нудьгуватимуть. Давненько нікуди не літали? В рамках Odessa Wine Week у вас є чудова нагода не просто політати, а продегустувати кращі українські вина! Тут будуть представлені топ-5 українських вин – переможців Всеукраїнського дегустаційного конкурсу "Odessa Wine & Spirit Awards" і страв одеської кухні. Виліт 22 травня з аеропорту Одеса, тривалість польоту 2 години – з 12.00 до 14.00

Фото Odessa Wine Week

Ну і найвеселіша подія одеського "тижня вина" – еногастрономічний фестиваль "Таки да, вкусно". Два дні яскравих розваг для всієї родини, живої музики, вин і гастрономії Одеського регіону. Таки так, буде смачно!

Фото "Таки да, вкусно"

22 і 23 травня, 11:00 - 20:00.

Локація: Одеса, Premier Hotel Odesa і Одеська кіностудія.

Детальніше про події Odessa Wine Week читайте на сайті і в події Facebook.

Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO

15-й Kyiv Food and Wine Festival

Де: Київ, галерея LAVRA

Коли: 5-6 червня 2021 року

Фото Kyiv Food and Wine

Kyiv Food and Wine – найбільший винно-гастрономічний фестиваль України, який проводиться вже понад 6 років. Це перший фестиваль вина в Україні, який представляє принципово нове українське виноробство, популяризує найкращі українські вина і формує винну культуру країни.

Що чекає гостей 15-го Kyiv Food and Wine Festival?

Винний маркет:

великі й малі винороби з усіх куточків України та з інших країн;

дегустації унікальних вин, багато з яких не знайти в супермаркетах, ресторанах і винних барах;

можливість поспілкуватися з виноробами й навіть домовитися про відвідування їх виноробень – час літніх подорожей тільки починається!

Фото Арсен Федосенко

Фото Арсен Федосенко

Фудмаркет і фудкорт:

великий маркет сирів, м'яса, соусів та інших продуктів від крафтових українських виробників;

різноманітний фудкорт (будуть навіть свіжі устриці);

все це дуже смачно та ідеально поєднується з вином!

Фото Kyiv Food and Wine Festival



А також:

безкоштовні лекції та дегустації в "Школі вина": організатори запрошують відомих сомельє, винних експертів, винних амбасадорів та інших харизматичних людей зі світу вина, яким є що розповісти;

конкурси, розваги, фотозони, відмінна музика та неповторна святкова атмосфера, за якою ми всі так сумували.

Фото Арсен Федосенко

Фото Арсен Федосенко

5 і 6 червня, 11:00 - 22:00.

Локація: Київ, галерея LAVRA.

Більше інформації – на сторінці Kyiv Food and Wine Festival і в події 15-го Kyiv Food and Wine Festival в Facebook.

Ukrainian Wines Festival

Де: Львів, палац Потоцьких

Коли: 11-13 червня 2021 року

Фото Ukrainian Wines Festival

Назва фестивалю говорить сама за себе: тут також будуть представлені кращі українські вина. У їх числі, звичайно ж, компанія SHABO.

Фото SHABO

Ukrainian Wines Festival буде відбуватися вперше. Своєю місією організатори фестивалю бачать поширення і розвиток культури споживання якісного українського вина.

Що чекає гостей Ukrainian Wines Festival:

для професіоналів – Форум експертів виноробства й дегустаційний конкурс "Краще українське вино";

для любителів – винний маркет з якісними українськими винами та фудмаркет, на якому продаватимуть продукти від крафтових фермерських господарств.

А також – чарівна атмосфера літнього Львова, яка п'янить не менше, ніж незрівнянні українські вина!

Цікаво: Вечеря з вином: SHABO Reserve Cabernet і смаки Італії

11, 12 і 13 червня.

Локація: Львів, палац Потоцьких.

Більше інформації – на сторінці Ukrainian Wines Festival в Facebook.

Ну що, друзі – обирайте! Сонячна Одеса, діловий та богемний Київ або загадковий Львів? Хоча, навіщо обирати щось одне, якщо можна відвідати й всі три фестивалі, отримавши задоволення від фестивальної атмосфери та познайомитися з прекрасним українським вином!