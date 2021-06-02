Вот 10 советов от Сергея Климова – основателя крупнейшего в Украине фестиваля вина и гастрономии Kyiv Food and Wine Festival , который состоится в Киеве 5-6 июня.

Читайте также: Прекрасный старт винного лета: фестивали вина в Украине

1. Держите умеренный темп.

Вы зашли на фестиваль. Так или иначе, ваше время пребывания на нем ограничено. Как все успеть? Вы включаете режим "турбо", и уже через час чувствуете, что немного перебрали с дегустациями. Не торопитесь! Уделите время тому, чтобы изучить предложение – наверняка, вы увидите на винном маркете давно знакомые и любимые винодельни, но также и что-то новенькое. Расставьте приоритеты! Дегустируйте понемногу и сознательно.

2. Сочетайте вино и еду.

Собственно, именно для этого мы и организовали фестиваль. Мы относимся к вину как к продукту питания, но гастрономические пары никто не отменял. Ищите вкусные предложения на фудмаркете и на фудкорте, сочетайте их с винами на ваш вкус.

Фото Kyiv Food and Wine Festival

3. Пейте много воды.

Вода помогает пищеварению и уменьшает влияние алкоголя, который вы употребляете. В жаркий солнечный день это также убережет вас от обезвоживания. Вы оцените воду, которую вы выпили во время фестиваля, на следующее утро (или раньше, в зависимости от того, насколько вам понравился фестиваль). Ищите наш Water Point (место, где можно выпить воды).

4. Одевайтесь удобно.

Не носите слишком узкую одежду. Очень скоро вам станет неудобно. Также, возможно, фестиваль вина и еды – это не лучший день для того, чтобы носить белое. Наденьте что-то темное, желательно с рисунком. Пятна от красного вина и соусов вас не испугают.

5. Обувайте удобную обувь.

Женщины на высоких каблуках – это красиво. Но очень неудобно на фестивале. Вы будете дегустировать вина. Держать баланс на каблуках после дегустаций – непростое дело. Или вы к этому готовы? С другой стороны, сандалии или шлепанцы тоже могут быть не лучшей идеей, поскольку вам могут наступить на ногу, или, что еще хуже, кто-то может разбить бокал. Кеды, мокасины, балетки, лоферы – идеальная фестивальная обувь.

Исследуйте новые горизонты винного мира вместе с лучшими образцами украинского виноделия. Выбирайте вино по вашему вкусу в интернет-магазине SHABO

4. Если есть возможность, общайтесь с производителями.

Если на стенде нет бешеной очереди, обязательно поговорите с виноделом, шеф-поваром, сыроделом и т.д. Именно для этого мы и собрали их на этом фестивале! Но если вы простояли в очереди на дегустацию несколько минут, и за вами еще стоят люди, возможно, сейчас не лучшее время для теплого общения. Понравилось вино или лакомство? Подойдите к производителю чуть позже, когда не будет очереди. Будет круто, если вы скажете ему или ей несколько добрых слов и попросите рассказать больше, о продукте и деле.

Фото Kyiv Food and Wine Festival

5. Пользуйтесь дегустационным бокалом.

На кассе фестиваля вместе с браслетом вы получите бокал для дегустации. Это ваш трофей! Он обязательно вам пригодится. Носите его с собой, периодически промывайте водой (моечная станция расположена во дворе, ищите отметку на карте фестиваля).

Фото Kyiv Food and Wine Festival

6. Не бойтесь тусить самостоятельно.

Да, вы с друзьями пришли на фестиваль вина и еды. Но каждому будет интересно что-то свое. Это нормально! Разделитесь и дегустируйте самостоятельно, в конце концов, на этой локации вас везде окружают единомышленники!

Обязательно посетите бесплатные лекции-дегустации в нашей Школе вина, мы пригласили лучших сомелье, винных экспертов, послов и других харизматичных спикеров с винной тусовки, чтобы они поделились с вами своими знаниями и опытом. Программа Школы вина – в событии на Facebook. Или участвуйте в нашем Устричном Баттле – открывайте устрицы на скорость, есть шанс выиграть главный приз – ящик свежих устриц и ящик игристого. Больше инфы в событии на Facebook.

Фото Kyiv Food and Wine Festival

7. А потом встречайтесь и развлекайтесь вместе.

Выберите удобное место для встреч, когда захотите снова найтись. В конце концов, вы захотите отдохнуть, или просто встретиться и обменяться впечатлениями. Договоритесь встретиться возле сцены фестиваля – там почти все время будет что-то происходить: танцевальный мастер-класс, викторины и розыгрыши призов от виноделов, Винная Свадьба – да, мы планируем символически "поженить" несколько смелых пар прямо на нашей сцене, а также – много музыки от наших диджеев и музыкантов.

Или встречайтесь у зоны Winespiration Wine Games на винном маркете и играйте в азартную винную игру – вместе веселее! Короче, выбрать есть что – больше инфы в программе фестиваля, опубликованной в событии на Facebook.

Фото Kyiv Food and Wine Festival

8. Будьте вежливыми со всеми, кто работает на фестивале.

Эти люди – ваши друзья! Виноделы, повара, сыроделы, производители хамонов и соусов, а также – команда организаторов, приложили множество усилий, чтобы вас вкусно напоить, накормить, развлечь и создать для вас атмосферу праздника. И вложили в это большую часть своей души! Уважайте их труд. Улыбайтесь, будьте дружелюбными – не исключено, что ваша дегустационная доза увеличится.

Даже если вы чем-то недовольны или вас что-то беспокоит – сообщите об этом организаторам вежливо. Мы все живые люди, и у всех есть свои недостатки. Наш фестиваль – зона толерантности. Единственное, что мы не приемлем – это возмутительное поведение и действия, несущие угрозу для других посетителей. Такие действия наша охрана будет немедленно прекращать.

Фото Kyiv Food and Wine Festival

9. Следуйте рекомендациям Минздрава.

Здесь все просто: носите масочку, если не едите или не дегустируете вино, мойте и дезинфицируйте руки, и, пожалуйста, оставайтесь дома, если у вас высокая температура или чувствуете себя плохо – выздоравливайте и обязательно приходите в следующий раз!

Интересно: Где сделать лучшие фото этим летом: 5 инста-локаций в Украине

10. Не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.

Фестиваль – это множество дегустаций. Вы за этим сюда и пришли. Надегустировались? Просьба к вам – не садитесь за руль. Такси, в конце концов, безопаснее и дешевле. Берегите себя и своих.