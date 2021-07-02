Історії, розказані у цих книжках, захоплюють незвичним сюжетом, загадковою інтригою та яскравими образами. Разом з героями ви поринете у світ емоцій та бурхливих подій - хороші ліки від нудної рутини, яка є частиною нашого життя.

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Джоджо Мойєс. Щасливі кроки під дощем.

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля, 2021

Цей роман – зворушлива історія жінок трьох поколінь, пов'язаних нерозривними узами. Відносини між Джой і Кейт, матір'ю і дочкою, далекі від ідеалу, і Кейт, намагаючись влаштувати особисте життя, тікає з дому. Поклявшись собі, що, якщо у неї коли-небудь буде дочка, вона стане їй найкращою подругою і вони ніколи не розлучаться. Але історія повторюється.

Сабіна, дочка Кейт, виросла впертою і зухвалою, вона з презирством ставиться до своєї матері через низку любовних невдач Кейт. І ось обставини складаються так, що Сабіна приїжджає до своєї бабусі Джой до Ірландії. Джой, яка ніколи не бачила внучку, спочатку дуже рада її приїзду. Але між ними надто мало спільного.

Уривок з книги

"Джой зітхнула. Вона довго й важко розмірковувала над тим, що робити із цією дівчиною, як пробудити трохи ентузіазму, трохи життя в цьому напруженому, настороженому маленькому личку. Але не схоже було, що вона взагалі хоче щось робити – лише постійно зачиняється в кімнаті чи намагається заховатися в різних закутках будинку, і від неї, мов неприємним запахом, так і віяло невдоволенням від перебування в Кілкерріоні. Здавалося, їй незручно скрізь: у її кімнаті, за вечерею, коли хтось її раптом торкається – навіть у власній шкірі. Чи була Кейт такою теж? Може, і була".

І ось вже виникає конфлікт, який тільки посилюється, коли в будинку з'являється Кейт і на світло вилазять старі, здавалося давно поховані сімейні таємниці. Чи зможуть героїні залікувати душевні рани? Чи зможуть знову повірити в любов? Сабіна, Джой і Кейт починають розуміти: щоб упевнено крокувати вперед, не завадить озирнутися на те, що залишаєш позаду.

Мона Кастен. Врятуй мене.

Видавництво: Book Chef, 2021

За сюжетом цього психологічного роману, головна героїня – сумлінна дівчина, яка все життя старанно вчилася і брала участь у всіляких шкільних заходах, щоб зарекомендувати себе і в подальшому вступити в Оксфорд. Зараз вона – старшокласниця-стипендіатка в престижній школі, де навчаються діти з найбагатших сімей Великої Британії. Натомість головний герой – розпещений син багатих батьків, який вважає, що все в житті продається і купується.

Весь його вільний час займають вечірки, алкоголь, дівчата, наркотики, але аж ніяк не навчання. Він знає, що після школи піде до Оксфорду, тому що саме там здобували освіту попередні покоління його родини. Однак сам молодик зовсім не прагне стати студентом престижного університету. Він просто пливе за течією, марнує час на розваги.

Він ніколи не замислювався над тим, чого ж хоче – аж до того моменту, коли в його житті з'явилася ця дивна дівчина, якої немає ні в одній соцмережі. Після того, як герої все-таки помічають один одного, в школі починає відбуватися щось неймовірне

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Делія Овенс. Там, де співають раки.

Видавництво: Віват, 2021

Цей роман – світовий бестселер, який продано загальним тиражем понад 10 мільйонів в світі і перекладено на 46 мов. Крім того, у 2022 Sony Pictures його екранізує.

Героїня історії Кая все життя спостерігає за безкраїми луками на узбережжі – маршами. Вона самотня посеред цієї дикої природи, їй доводиться в усьому покладатися лише на себе. Побоюючись, що її знов покинуть, Кая не підпускає до себе нікого й ховається від проблем, як це роблять раки, за якими вона любить спостерігати. Та на все свій час, і одного разу дівчина усвідомлює, що ладна розділити з кимось свій закритий від сторонніх очей світ.

Уривок з книги

"Колекції Каї поповнювалися; продумані до дрібниць, вони були ретельно розбиті на категорії за рядами, родами й видами; за віком, залежно від стану кісток, за розміром пір’їн, вивірених до міліметра, за кольором – до ледь уловимих відтінків зеленого серед рослинних зразків. Наука й мистецтво зливалися тут, доповнюючи одне одного серед розмаїття кольорів, форм, видів, самого життя. Об’єднуючись, знання і краса перетворювали домівку Каї на унікальний шедевр. Її власний світ. Вона дорослішала, оточена безмежними дивами природи, і сплітала їх у єдине ціле, наче та витка виноградна лоза. Але разом із колекціями росла й самотність Каї. Кожен удар серця у грудях віддавав пекучим болем, і ніщо не могло притлумити його: ані чайки, ані найвеличніший захід сонця, ані найрідкісніші мушлі".

Тож роман – про вихід із зони комфорту, пошук однодумців і дорослішання без втрати власної особистості, хай би якої думки про це було оточення. Книга вирізняється неймовірними та точними описами природи, адже авторка – дослідниця дикої природи, біологиня, докторка філософії, авторка популярних книжок про тваринний світ.

Ірина Грабовська. Леобург.

Видавництво: КМ-Букс, 2021

Ця дилогія – один з небагатьох творів у жанрі стімпанк в українській літературі. Крім звичних елементів стімпанку – ретрофутуризм, антураж кінця 19 століття, масштабна індустріалізація і тріумф парових машин, експерименти зі струмом і створення керованих монстрів – у цьому жанрі тісно переплітаються детектив, шпигунські пригоди, містика і альтернативна історія.

За сюжетом цієї історії, отримавши у спадок старий маєток, головний герой Данило здогадувався, що його життя зміниться, але навіть уявити не міг наскільки. Адже будинок виявляється з секретом: з нього відкривається портал у паралельний світ – у місто митців і винахідників Леобург, де в небі пурхають невагомі літоциклетки і пливуть череваті дирижаблі, кудись у незвідане несуть своїх пасажирів стрімкі монорельси, парові механізми виконують хатню роботу...

Проте над яскравим і на позір радісним Леобургом уже нависли чорні хмари: владу в місті захопив божевільний диктатор, а лещата зажерливих імперій, які хочуть підім'яти під себе останню обитель бунтарства, стискаються. Як вистояти в цій війні й урятувати чарівний Леобург, не втративши ні себе, ні свого кохання.

Цікаво Запах щастя: які аромати можуть підняти вам настрій

Тетяна Рубан. #Фізик.

Видавництво: Талант, 2021

Крім художніх моментів – сюжет, характери, мова героїв – ця незвична книжка полтавської письменниці вирізняється також суто практичною вартістю. Адже описується у ній ситуація, коли доросла людина проявляє небажаний інтерес до підлітка чи студента, і постраждалі не знають, як поводиться. Чи вони самі винні? Чи їхня поведінка, зовнішній вигляд або манера спілкування призвели до харасменту з боку викладача, як це сталося зокрема в одному з навчальних закладів Полтави, як вгадується за описом у цьому творі?

За його сюжетом, життя п’ятнадцятирічної студентки коледжу Діни вирує подіями. Якось до неї по допомогу звертається одногрупниця Валя, яка досі ніколи з Діною і не розмовляла. Валя має таємницю: викладач фізики з коледжу наполегливо вимагає її уваги. Таким чином, ця книжка – психологічна пригодницька історія, яка написана, щоб допомогти тим, хто став жертвою харасменту і опинився сам на сам із цією проблемою.