5 речей, які варто зробити перед одруженням, щоб не розбігтися за кілька днів

Перед тим, як сказати "так", добре подумайте, чи справді хочете пов’язати своє життя із цією людиною.

Джерело: Real Simple

Ейфорія від одруження може дуже швидко закінчитися: відсвяткували весілля, натанцювалися, випили останній келих шампанського і поїхали далі. Тут можуть початися проблеми – адже не всі пари готові до спільного життя один із одним.

Цікаво Як додати романтики у стосунки без квітів та шоколадок: 7 способів від психолога

Це може створити певні проблеми – вважає кандидат наук та сімейний психолог Расін Генрі. Вона поділилася 5 порадами, які допоможуть підготувати стосунки до шлюбу та зрозуміти, чи ви справді готові перейти на новий етап життя із коханою людиною.

"Я хочу 3 дітей, а він – лише одного! І що робити?"

А й справді – що тоді робити? Правильно – обговорити всі важливі питання перед шлюбом. Ви точно не зможете все запланувати. Але принаймні зрозумієте, чого очікувати один від одного.

Пара має відкрито та чесно говорити про те, що для них означає шлюб та яким вони його собі уявляють, – радить Расін Генрі.

Говоріть один з одним про ваш майбутній шлюб / Фото Unsplash

Абсолютно нормально, якщо у вас різні погляди на спільне життя. Найважливіше в цьому випадку – говорити та шукати розумні компроміси. До прикладу, дайте відповіді один одному на ці запитання (але пам’ятайте – їх зазвичай значно більше):

Чи хочеш ти дітей? Якщо так – то скільки і коли?

Де ми хочемо жити через 5 років?

Як ми хочемо проводити наш вільний час?

Що тобі потрібно, щоб бути щасливим у шлюбі?

Поживіть разом певний час

Це – своєрідна "демо-версія" шлюбу. Ви побачите, як виглядатиме спільне життя із коханою людиною – з усіма його приємними несподіванками та ймовірними труднощами.

Ви отримаєте уявлення, яким може бути шлюб. Також ви почнете вирішувати питання, що часто виникають під час спільного життя – фінанси, проведення спільного часу та навіть прибирання, – говорить психолог.

Якщо є можливість – поживіть разом певний час перед шлюбом / Фото Unsplash

Як це організувати? Якщо у вас достатньо фінансів, то можна орендувати квартиру у вашому місті на 2-3 місяці.

Гайда в подорож!

Спільна подорож, окрім незабутніх емоцій, дає нові виклики та несподівані ситуації. У цей момент ви побачите, як кохана людина поводиться у стресових моментах.

Спільна поїздка у відпустку – гарний спосіб з’ясувати, наскільки вам добре один із одним…Люди виявляють своє істинне "я", коли виникають різні стресові ситуації у нестандартних умовах, – вважає Расін Генрі.

Визначте усі "червоні лінії"

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Коли люди говорять про "червоні лінії" у шлюбі, зазвичай згадують про зраду. Але це само собою зрозуміло – навіщо взагалі одружуватися, коли ви допускаєте можливість "сходити наліво"?

Спробуйте оцінити це питання під іншим кутом. Подумайте, чого ще ви ніколи не хочете допускати у вашому шлюбі.

Цікаво Правильно сваріться: 5 порад, які допоможуть зміцнити ваші стосунки

Почніть із найбанальнішого – можливо, ви не сприймаєте, коли в домі повсюди розкиданий одяг або гори невимитого посуду. Далі – більш серйозні речі: брехня, відсутність підтримки, крик один на одного тощо.

Будьте відвертими один з одним / Фото Unsplash

Це дуже важливо обговорити. Адже саме такі речі будуть "отруювати" життя подружжя.

Якщо є проблеми перед шлюбом – сходіть до психолога

Цього не потрібно боятися. Інколи, щоб вирішити спільні проблеми, потрібна допомога професіонала зі сторони.

Якщо є такі проблеми – я рекомендую звернутися до професіоналів. Ви не завжди зможете вирішити всі незгоди у стосунках до шлюбу. Але принаймні будете знати, з чим маєте справу, – стверджує психолог.