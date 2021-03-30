Як спростити собі життя у квартирі: 5 крутих рішень від блогерки Наталі Литвин

Джерело:інстаграм Наталі Литвин
Кожному хочеться, щоб його дім був максимально комфортним місцем. Тому важливо ще на етапі ремонту продумати деталі, які у майбутньому дозволять не витрачати багато нервів та часу на побут.
Блогерка Наталі Литвин саме зараз поступово розповідає своїм читачам про тонкощі ремонту у власному будинку. Зокрема вона поділилась цікавими лайфхаками, які можуть значно спростити вам життя у домі – про них варто подумати до того, як усі ремонті роботи вже завершені. Візьміть собі на озброєння!
Цікаво: Жінка економить тисячі доларів на косметиці: як їй це вдається
Хорошим рішенням буде встановити біля вхідних дверей вимикач для всього освітлення. Ви зможете вимкнути світло в усіх кімнатах лише одним рухом
Кожного дня стикаюся з тим, що перед виходом з дому взута бігаю по квартирі та вимикаю,
– розповідає про проблему Наталі Литвин
Справжня знахідка для тих, хто піклується про навколишнє середовище та хоче менше турбот, пов'язаних зі сміттям. Блогерка зізнається, що довго вагалась, проте все ж наважилась встановити такий прилад вдома: "Тепер всілякі шкірки й залишки їжі не будуть неприємно пахнути у смітнику, а сортування стане ще легшим".
Як виглядає подрібнювач харчових відходів / Фото foxtrot
Іншими словами – штори, які можна розсувати та засувати пультом. Якщо увечері ви кожного разу зручно вмощуєтесь у ліжку, а тоді згадуєте про штори, а зранку не можете прокинутись без сонячного світла за вікном, то така конструкція вас врятує. Є у електрокарнизів й інші переваги:
Щоб не шарпати брудними руками, не лінуватись їх відкривати чи закривати. І однозначно blackout,
– розповідає блогерка
У своєму будинку Наталі Литвин без сумнівів встановила невеликий винний холодильник. Вона також подала ідею, як таку річ можна елегантно оформити в інтер'єрі: заховати за дзеркалом у вітальні. "Завжди мріяла про таке. Бо зараз перед приходом гостей несемо пляшку терміново у холодильник, і це незручно", – каже жінка.
Винний холодильник можна вмонтувати навіть у вітальні / Фото hausdorf
А якщо ви не хочете, щоб усі гості бачили, що стоїть у вас на тумбочках біля ліжка, є просте рішення – вмонтувати такі полички позаду ліжка.
Можна там розводити бардак, ставити 15 зарядних і порожні чашки. Хотіла таке місце,
– сміється блогерка
Читачі у коментарях взялись також ділитись власними лайфхаками, які вони вже перевірили на власному досвіді: