Як спростити собі життя у квартирі: 5 крутих рішень від блогерки Наталі Литвин

Кожному хочеться, щоб його дім був максимально комфортним місцем. Тому важливо ще на етапі ремонту продумати деталі, які у майбутньому дозволять не витрачати багато нервів та часу на побут.

Блогерка Наталі Литвин саме зараз поступово розповідає своїм читачам про тонкощі ремонту у власному будинку. Зокрема вона поділилась цікавими лайфхаками, які можуть значно спростити вам життя у домі – про них варто подумати до того, як усі ремонті роботи вже завершені. Візьміть собі на озброєння!

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Один вимикач на все

Хорошим рішенням буде встановити біля вхідних дверей вимикач для всього освітлення. Ви зможете вимкнути світло в усіх кімнатах лише одним рухом

Кожного дня стикаюся з тим, що перед виходом з дому взута бігаю по квартирі та вимикаю,

– розповідає про проблему Наталі Литвин

Подрібнювач харчових відходів

Справжня знахідка для тих, хто піклується про навколишнє середовище та хоче менше турбот, пов'язаних зі сміттям. Блогерка зізнається, що довго вагалась, проте все ж наважилась встановити такий прилад вдома: "Тепер всілякі шкірки й залишки їжі не будуть неприємно пахнути у смітнику, а сортування стане ще легшим".

Як виглядає подрібнювач харчових відходів / Фото foxtrot

Електрокарниз

Іншими словами – штори, які можна розсувати та засувати пультом. Якщо увечері ви кожного разу зручно вмощуєтесь у ліжку, а тоді згадуєте про штори, а зранку не можете прокинутись без сонячного світла за вікном, то така конструкція вас врятує. Є у електрокарнизів й інші переваги:

Щоб не шарпати брудними руками, не лінуватись їх відкривати чи закривати. І однозначно blackout,

– розповідає блогерка

Винний сховок

У своєму будинку Наталі Литвин без сумнівів встановила невеликий винний холодильник. Вона також подала ідею, як таку річ можна елегантно оформити в інтер'єрі: заховати за дзеркалом у вітальні. "Завжди мріяла про таке. Бо зараз перед приходом гостей несемо пляшку терміново у холодильник, і це незручно", – каже жінка.

Винний холодильник можна вмонтувати навіть у вітальні / Фото hausdorf

Таємна тумбочка

А якщо ви не хочете, щоб усі гості бачили, що стоїть у вас на тумбочках біля ліжка, є просте рішення – вмонтувати такі полички позаду ліжка.

Можна там розводити бардак, ставити 15 зарядних і порожні чашки. Хотіла таке місце,

– сміється блогерка

Читачі у коментарях взялись також ділитись власними лайфхаками, які вони вже перевірили на власному досвіді: