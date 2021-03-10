5 шкідливих правил, які можуть зруйнувати ваші стосунки

Міцні стосунки побудувати важко, а от зруйнувати їх раз і назавжди - дуже легко. Від друзів, знайомих, навіть із блогів "експертів" лунають ніби-то корисні поради, від яких насправді варто було б триматись подалі.

Якщо ви не хочете, щоб ваші стосунки розсипались як картковий будинок, дізнайтесь, які поради краще ігнорувати. Деякі з цих правил існують вже не одне десятиліття, проте варто лише поглянути на них ближче, як стає відразу зрозуміло: нічого спільного зі щасливими стосунками вони не мають.

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Шукати споріднену душу

Відкиньте романтичні ілюзії: знайти ідеальну людину, з якою ви завжди будете на одній хвилі, неможливо. Ця віра у спорідненість душ заважає вирішувати неминучі конфлікти між партнерами. Таким людям здається, що у стосунках завжди все буде просто, проте кожна людина має свій погляд на певні речі, темперамент, захоплення тощо. І рано чи пізно доведеться шукати компроміси, а люди, засліплені ілюзіями, не зможуть цього зробити.

У стосунках бувають складнощі / Фото Pexels

Завжди проводити відпустку разом

Люди зазвичай з підозрою ставляться до пар, які відпочивають окремо, мають різні компанії друзів чи захоплення. Проте усім потрібен особистий простір. Навіть якщо під час відпустки ви поїдете досліджувати піраміди у Єгипет, а ваш партнер – із задоволенням поїде на лижі, нічого страшного у цьому немає. Це має цілу низку переваг:

здобуваєте новий досвід

встигаєте засумувати одне за одним

у вас з'являється більше тем для розмов

Радитись з близькими

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Коли у нас виникають проблеми в стосунках, ми звикли звертатись до когось за порадою. Проте ваші друзі чи батьки не можуть бачити всю картину і чують про ситуацію лише з ваших слів. Це спотворює їх сприймання, до того ж вони апріорі будуть на вашому боці. Їх поради завжди будуть суб'єктивними.

Не поспішайте радитись з подругою / Фото Freepik

Тому якщо вам життєво необхідно поділитись з кимось переживаннями, то попередьте людину, що ви не очікуєте від неї порад.

Не дивитись на інших

Поширена думка, що партнери у стосунках більше не можуть звертати увагу чи захоплюватись іншими людьми протилежної статі. Проте стосунки – це не клітка, і вони не вимикають нашу симпатію до інших людей. Йдеться, звісно, не про зради, а про здорове спілкування, з людьми, що викликають наше зацікавлення. Головне – домовитись з партнером про розумні межі цього спілкування.

Не обмежуйте своє коло спілкування / Unsplash

Вірити у вічне кохання

Ви можете розійтись, і цей факт потрібно прийняти. Може здаватись, що такі думки лише наближують ваше розлучення, проте насправді це реалістичний погляд на світ. Не всі стосунки триватимуть до самої старості, люди змінюються, і їх шляхи розходяться. Сліпа віра у вічне кохання може обернутись великим розчарування і ударом для вас у разі, якщо щось у ваших стосунках піде не так.