Відповідна фотографія з’явилася на її сторінці в інстаграмі paulinaporizkov. Допис набрав понад 87 тисяч вподобань та 20 тисяч коментарів. Багато підписників були вражені вчинком моделі й повністю її підтримали.

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Чому Павліна опублікувала таку відверту фотографію

Це була відповідь на агресивний коментар від користувача інстаграму jamesorvin, який переконував, що жінка надто зациклена на своєму тілі. На його думку, потрібно зосередитися на сімейних турботах, а не на самолюбуванні.

Ви занадто багато уваги приділяєте собі й своїй зовнішності. У вашому віці ви маєте купатися в любові до своїх дітей та внуків замість того, щоб подорожувати, позувати оголеною та поводити себе як 16-річна… – йдеться у коментарі.

У відповідь Павліна знялася абсолютно голою. Деякі частини тіла прикриває крихітна зірочка та прямокутник. У неї розпущене волосся, макіяж smoky eyes та надзвичайно ефектний вигляд.

Нова фотосесія Павліни Порізкової / Фото інстаграм paulinaporizkov

Павліна втомилася від постійних "нападів" від хейтерів. Їй не подобаються стереотипи, що старші жінки мають сидіти вдома і присвятити себе винятково для "домашнього вогнища".

Жінка почуває себе впевнено, красиво і не соромиться демонструвати це іншим людям. Тим паче вона робить це не заради лайків. Хоч зізнається, що приємно, коли підписники реагують на її фото.

"Мені 56 років, і я живу своїм найкращим життям. Я довго піклувалася про інших, але зараз нарешті змогла зайнятися собою… Я публікую фотографії в бікіні, тому що нарешті почуваю себе чудово. Старшим жінкам дозволена мудрість, гумор, терпіння, але не чуттєвість. Не сексуальність", – написала Павліна.

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Павліна почуває себе фантастично і в 56 років / Фото інстаграм paulinaporizkov

Модель рекомендувала людям, яким не подобаються такі фотографії, просто від неї відписатися й перестати її повчати.