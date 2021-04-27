6 надійних способів підвищити самооцінку: поради психологині

Висока самооцінка напряму впливає на наш успіх у житті, стосунки з іншими людьми, вміння справлятись з труднощами тощо. Щоб стати впевненою у собі людиною недостатньо просто казати щоранку перед дзеркалом: "Ти найкраща". Є більш дієві способи.

Психологиня Вікторія Шептієнко вважає, що людина з високою самооцінкою не боїться випробувань, знає про свої слабкі сторони та вдало використовує сильні. З цим таким ставленням до себе не народжуються – цього можна навчитися. Експертка дає кілька дієвих порад, які у комплексі допоможуть вам виробити адекватну самооцінку.

До теми: Не бійся провалів: 6 порад, як навчитись правильно помилятись

Виділіть позитивні якості

Психологиня пропонує виконати популярну вправу: взяти листок, ручку і виписати 10-15 позитивних рис. Згадайте, за що вас люблять і цінують знайомі й рідні, за що вони вам вдячні. Можете навіть запитати їх про це – дізнайтесь багато цікавого й приємного про себе. Ця вправа стане у пригоді вам у майбутньому: "У моменти, коли вам здається, що ви не впораєтеся, беріть цей листок і перечитуйте",– каже експертка

Подумайте про свої позитивні якості / Фото Pexels

Менше жалю

Кожна людина має право на помилку та на моменти слабкості, коли хочеться просто поплакатись найкращій подрузі. Проте не дозволяйте собі скотитись у яму хандри й тривоги. Відпочивайте, відновлюйте ресурси й беріть відповідальність за своє життя:

Шкодуючи себе, ви приймаєте той факт, що ви не здатні впоратися з чимось, що ви безпорадні, а всьому виною обставини,

– зазначає психологиня

Зробіть журнал успіху

Це дуже корисна річ для тих, хто завжди применшує свої досягнення. Візьміть за звичку щодня записувати усе, що ви сьогодні зробили у будь-якій сфері: навчанні, роботі, стосунках з чоловіком. Перечитуючи ці записи пізніше, ви побачите, як багато важливих кроків до успіху ви робите щодня.

Записуйте свої досягнення / Фото Unsplash

Планування допоможе

Також хорошою звичкою буде вечірнє планування завтрашнього дня. Зранку ви не будете в паніці хапатись за усі справи потроху і тривожитися, що знову нічого не зробили, а почуватиметесь значно впевненіше.

Це допоможе уникнути "безвихідних" ситуацій, які можуть вивести вас з рівноваги,

– каже експертка

Винагороджуйте себе

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

У кожного є необхідна справа, яку він відкладає або просто боїться через невпевненість: виступ на публіці, похід у тренажерний зал тощо. Цього ніхто не зробить за вас, тому ви самі повинні себе стимулювати: "Придумайте собі винагороду, зробіть собі подарунок: купіть бажану річ, поїдьте на відпочинок", – наводить приклади Вікторія Шептієнко

Винагороджуйте себе за досягнення / Фото Unsplash

Шукайте плюси всюди

Якщо вас спіткала невдача, не варто впадати у відчай. Легше сказати, аніж зробити, чи не так? Психологиня радить зупинитися і подумати, яку користь ви можете винести з цієї ситуації, навіть коли позитивного мало: "Ви втратили роботу – зате у вас з’явиться час удосконалити свої знання або змінити професію".