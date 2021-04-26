Робити помилки - це зовсім не так страшно, як багато хто думає, а часом це навіть корисно. Не варто боятися помилок - спробуйте перетворити їх трамплін для нового ривка вгору.

Часто найменший провал призводить до поганого настрою та низької самооцінки, у нас опускаються руки й продовжувати справу зовсім не хочеться. Проте з кожною такою помилкою стоїть неоціненний досвід. Розповідаємо, як позбавитись перфекціонізму і припинити сприймати кожну невдачу у житті як цілу трагедію.

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Помилка – це відкриття

Перш за все варто змінити своє ставлення до невдач. Більшість речей, через які ми так хвилюємося, неприємні, проте їх легко можна виправити. Не роздувайте ситуацію до стану "Все пропало!", а подумайте: що я можу зробити зараз, як мені уникнути цього у майбутньому, що мені це дало.

Будь-яка невдача відкриває двері до несподіваних можливостей. Хоча, можливо, відразу ви цього й не помітите.

Пробуйте щось нове якнайчастіше

Новачкам, як правило, пробачають усі огріхи. Тому якщо ви хочете виробити справжній імунітет до помилок, як можна частіше пробуйте себе у новому хобі чи роботі. Спершу вам буде незвично і, можливо, трохи соромно, але згодом ви будете ставитись до невдач на початках як до чогось нормального.

Пробуйте нові заняття / Фото Unsplash

Уявіть себе в майбутньому

Найменша невдача може у моменті здаватись справжньою катастрофою через страх осуду чи сором. Спробуйте уявити, як ви будете думати про цю ситуацію через рік. Тоді, у майбутньому вона здаватиметься вам просто дрібницею, про яку ви навряд чи й згадаєте. Це допоможе вам трохи заспокоїтись і не реагувати так емоційно.

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Давайте собі право на помилку

Не ставте собі за мету зробити все абсолютно ідеально, адже це неможливо і лише змушує вас засмучуватись. Коли ви починаєте щось нове, давайте собі офіційний дозвіл на невдачі. Можете навіть письмовий. Тоді у разі помилки ви будете ставитись до неї спокійніше: це ж було дозволено, значить нічого страшного не сталось.

Дайте собі право помилятись / Фото Pexels

Дивіться на інших

Так, це той випадок, коли не варто ігнорувати чужий досвід. Озирніться навколо і придивіться: помиляються навіть найуспішніші люди у світі, ніхто не ідеальний. Розберіть їх помилки і зробіть для себе висновок на майбутнє, як уникнути такого. Це не означає, що потрібно зловтішатись, навпаки – помічаючи чужі невдачі ви також вчитесь співчувати людям, розвиваєте емпатію.

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Розрізняйте помилку і безвідповідальність

Це не означає, що потрібно відпустити контроль і свідомо йти на невдачі. Якщо ви зловживаєте алкоголем, занадто швидко водите машину, нехтуєте правилами безпеки чи правилами санітарії під час операції – це безвідповідальність, яка може призвести до біди. Усе інше, що не шкодить здоров'ю й життю людей, звичайнісінький ризик, менший чи більший для когось.

Якщо ви зіб'єтесь під час виступу, зробите одруківку у матеріалі чи розповісте несмішний жарт в компані, нічого не станеться – це просто новий досвід.