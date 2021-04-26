Не бойся провалов: 6 советов, как научиться ошибаться и проигрывать
Делать ошибки - это совсем не так страшно, как многие думают, а порой это даже полезно. Не стоит бояться ошибок - попробуйте превратить их трамплин для нового рывка вверх.
Источник:24 канал
Часто маленький провал приводит к плохому настроению и низкой самооценки, у нас опускаются руки и продолжать дело совсем не хочется. Однако за каждой такой ошибкой стоит неоценимый опыт. Рассказываем, как избавиться от перфекционизма и прекратить воспринимать каждую неудачу в жизни как целую трагедию.
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Ошибка – это открытие
Прежде всего следует изменить свое отношение к неудачам. Большинство вещей, по которым мы так волнуемся, неприятные, но их легко можно исправить. Не раздувайте ситуацию до состояния "Все пропало!", а подумайте: что я могу сделать сейчас, как мне избежать этого в будущем, что мне это дало.
Любая неудача открывает дверь неожиданным возможностям. Хотя, возможно, сразу вы этого и не заметите.
Пробуйте что-то новое как можно чаще
Новичкам, как правило, прощают все огрехи. Поэтому если вы хотите выработать настоящий иммунитет к ошибкам, как можно чаще пробуйте себя в новом хобби или работе. Сначала вам будет непривычно и, возможно, немного стыдно, но потом вы будете относиться к неудачам как к чему-то нормальному.
Пробуйте новые занятия / Фото Unsplash
Представьте себя в будущем
Наименьшая неудача может в моменте показаться настоящей катастрофой из-за страха осуждения или стыда. Попробуйте представить, как вы будете думать об этой ситуации через год. Тогда, в будущем она будет казаться вам просто мелочью, о которой вы вряд ли вспомните. Это поможет вам немного успокоиться и не реагировать так эмоционально.
Давайте себе право на ошибку
Не ставьте за цель сделать все абсолютно идеально, ведь это невозможно и только заставляет вас огорчаться. Когда вы начинаете что-то новое, давайте себе официальное разрешение на неудачу. Можете даже письменно. Тогда в случае ошибки вы будете относиться к ней спокойно: это было разрешено, значит ничего страшного не произошло.
Дайте себе право ошибаться / Фото Pexels
Смотрите на других
Да, это тот случай, когда не стоит игнорировать чужой опыт. Оглянитесь вокруг и присмотритесь: ошибаются даже самые успешные люди в мире, никто не идеален. Разберите их ошибки и сделайте для себя вывод на будущее, как избежать такого. Это не значит, что нужно злорадствовать, наоборот – замечая чужие неудачи вы также учитесь сочувствовать людям, развиваете эмпатию.
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Различайте ошибку и безответственность
Это не значит, что нужно отпустить контроль и сознательно идти на неудачу. Если вы злоупотребляете алкоголем, слишком быстро водите машину, пренебрегаете правилами безопасности или правилами санитарии во время операции – это безответственность, которая может привести к беде. Все остальное, что не вредит здоровью и жизни людей, обычный риск, меньший или больший.
Если вы собьетесь во время выступления, сделаете опечатку в материале или расскажете несмешную шутку в компании, ничего не произойдет – это просто новый опыт.
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